Песков объяснил ускоренные темпы подготовки поправок к Конституции

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21 января 2020, 13:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Дмитрий Песков, kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что все инициативы, которые предлагает Владимир Путин, требуют обязательного исполнения в кратчайшие сроки. Поэтому подготовку поправок к Конституции не будут откладывать в «долгий ящик», пояснил он.

«Любые инициативы, которые озвучиваются главой государства, они, безусловно, встречаются с большим вниманием. И реализация этих инициатив, их обсуждение всегда осуществляются в исключительно приоритетном порядке», - отметил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что каких-то определенных дат пока не ставится, но и откладываться надолго ничего не будет.

Напомним, что законопроект с предложенными изменениями был внесен в Государственную думу в понедельник.

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