Песков не знает о реформе власти, которую экс-премьер Медведев предлагал Путину в 2019 году

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21 января 2020, 13:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото:Дмитрий Песков, kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, откуда у средств массовой информации данные о реформе власти, которую якобы экс-премьер Дмитрий Медведев предлагал Владимиру Путину в прошлом году.

«Мне не известны источники этих сообщений, поэтому я ничего вам не могу сказать. Я не знаю, откуда они взяли такую информацию», - пояснил официальный представитель Кремля.

По данным СМИ, Медведев в конце прошлого года якобы предлагал Путину совместить должностные обязанности президента и премьера, объединив в один пост.

Напомним, что 15 января Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. Сейчас он занимает должность зампредседателя Совета Безопасности РФ.

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