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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Новак остается министром энергетики России после правительственной перестановки

, 10:58 [ «Аргументы Недели» ]

Новак остается министром энергетики России после правительственной перестановки
Фото: соцсети

Александр Новак сохранил свой пост министра энергетики России после перестановок в правительстве, заявили в Кремле во вторник, 21 января.

48-летний Новак возглавляет министерство с 2012 года. В его задачи входит установление тесных связей России с Организацией стран-экспортеров нефти и другими ведущими производителями нефти для поддержки рынка и цен на нефть.

Он стоял у истоков налоговых реформам российской нефтяной промышленности, необходимых для поддержания добычи нефти в стране, где нефтяные месторождения все больше истощаются.

Новак также сыграл ведущую роль в обеспечении более тесных связей с главой ОПЕК и помог заключить сделку по сокращению добычи в 2016 году.

Срок действия соглашения истекает в конце марта, и некоторые участники рынка были обеспокоены тем, кто будет отвечать за обширный российский нефтяной сектор в период неопределенности на мировом рынке и роста напряженности на Ближнем Востоке.

До назначения министром энергетики Новак занимал пост заместителя министра финансов.

Президент России Владимир Путин предложил конституционные реформы на прошлой неделе, побудив кабинет министров уйти в отставку.

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