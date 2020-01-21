На Украине ждут «слив» переговоров Зеленского

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21 января 2020, 19:30 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ]

Владимир Зеленский на скриншоте youtube-видео

После публикации аудиозаписи совещания премьер-министра Украины Гончарука, в Киеве заявили, что жертвой следующего компромата может стать Владимир Зеленский. Об этом сообщили украинские СМИ.

При Зеленском не соблюдают правила секретности переговоров и не сдают гаджеты на совещаниях и встречах с Зеленским. Украинским СМИ об этом рассказал источник в администрации президента Украины.

Ранее официальный Киев протрясло из-за скандала, в который попал премьер-министр Алексей Гончарук. В интернет просочилась запись одного из совещаний, в ходе которого глава украинского кабмина нелестно отозвался о Зеленском. В результате украинский премьер даже был вынужден подать в отставку, однако президент Украины ее не принял и дал подчиненному еще один шанс.

По одной из версий запись мог сделать кто-то из участников встречи на смартфон. Так как при нынешних властях участники переговоров в администрации президента Украины их уже не сдают, не исключено, что кто-то записывал то, что говорилось в беседах с Владмиром Зеленским. Если это произошло, то в числе следующих компроматов могут быть секретные переговоры с украинским лидером.

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