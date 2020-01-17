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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Политика 13+

Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров Гончарука

, 18:22 [ «Аргументы Недели» ]

Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров Гончарука
Глава Украины Владимир Зеленский, фото: Старостенко/Синьхуа/globallookpress.com

Владимир Зеленский потребовал установить личности причастных к появлению аудиозаписи беседы премьер-министра Алексея Гончарука с министрами и представителями Нацбанка, говорится на сайте главы Украины. 

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"Требую, чтобы за две недели - как можно скорее - мы с вами получили информацию, кто вел записи... Найти, кто это сделал, и с этим разобраться", - заявил Зеленский, велев также разработать необходимые меры, чтобы избежать повторения подобных инцидентов в будущем.

Зеленский подчеркнул, что в рамках уголовного дела должен быть четко установлен круг лиц, которые присутствовали на переговорах, и выяснены обстоятельства, при которых они происходили. Также он заявил, что в СМИ сейчас много неправдивой информации.

Глава Незалежной отметил, что, по словам премьера, встреча, на которой был записан отрывок, длилась 5 часов. А несанкционированной "прослушки" в помещениях органов государственной власти в принципе быть не должно: это вопрос национальной безопасности.

АС

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