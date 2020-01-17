В Раде считают, что украинский премьер-министр пытается

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" в Верховной раде Украины, депутат Ирина Геращенко убеждена, что премьер-министр страны Алексей Гончарук пытается "шантажировать" Владимира Зеленского.

Геращенко отметила, что в Верховную раду к настоящему моменту не поступало никаких заявлений от Алексея Гончарука, а все заявления в офис президента Украины являются частной политической перепиской. По мнению депутата, не впервые в украинской истории премьер пытается таким методом "шантажировать" главу страны, осознавая, что голосов за отставку нет.

Ирина Геращенко подчеркнула, что нельзя позволять разрушать парламент и пренебрегать конституцией. "На Украине правительство назначает парламент", – заключила политик.