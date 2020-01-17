Все новости >>

Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//В мире 13+

В Раде считают, что украинский премьер-министр пытается "шантажировать" Зеленского

, 13:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Раде считают, что украинский премьер-министр пытается
Верховная рада, Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com
Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" в Верховной раде Украины, депутат Ирина Геращенко убеждена, что премьер-министр страны Алексей Гончарук пытается "шантажировать" Владимира Зеленского.
 
Премьер-министр Украины подал заявление об отставке

Премьер-министр Украины подал заявление об отставке

 
Геращенко отметила, что в Верховную раду к настоящему моменту не поступало никаких заявлений от Алексея Гончарука, а все заявления в офис президента Украины являются частной политической перепиской. По мнению депутата, не впервые в украинской истории премьер пытается таким методом "шантажировать" главу страны, осознавая, что голосов за отставку нет.
 
Ирина Геращенко подчеркнула, что нельзя позволять разрушать парламент и пренебрегать конституцией. "На Украине правительство назначает парламент", – заключила политик.
ЕТ

//картина дня

Общество

Обдерет ли как липку дачников и безработных новый премьер Мишустин

Обдерет ли как липку дачников и безработных новый премьер Мишустин

Свежеодобренный Госдумой первый министр России Михаил Мишустин вальяжно шел по коридору к своему новому кабинету на пятом этаже, напевая под нос: «Золото в руках, а в душе зола! В душе зола...». Рядом семенил помощник, умиленно бормоча на ходу: «Михаил Владимирович, вы просили напомнить «крестьяне и фермеры». А еще «все должны платить налоги, тем более, безработные». Мишустин, не прерывая песни «Вот только с золотом нашел и зло», буркнул: «Помню! Примем меры!»…

Эксперт Алексей Ведев оценил, насколько реально резкое падение рубля и объяснил свои слова про 200 рублей за доллар. Специалист также прокомментировал состояние бюджета страны и уровень внешнего долга.

Эксперт Алексей Ведев оценил, насколько реально резкое падение рубля и объяснил свои слова про 200 рублей за доллар…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Операции на сердце ранее воспринимались неоднозначно. Считалось, что к сердцу нельзя прикасаться скальпелем. Однако шло время, и методики хирургического лечения менялись…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан