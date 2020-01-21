РБК: Мутко и Васильева не войдут в состав правительства

Источник, близкий к Белому дому, рассказал, что и.о. вице-премьера по инфраструктуре Виталий Мутко и и.о. министра просвещения Ольгу Васильеву не войдут в правительство нового премьер-министра Михаила Мишустина.
Известно, что Мутко занимал различные должности с 2008 года, с 2018 года он курировал проекты по строительству и региональному развитию, а также вопросы социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией.
Собеседник отметил, что место Васильевой в кабмине может занять глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. Об этом рассказали также два источника, близкие к Министерствам просвещения и науки и высшего образования.
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