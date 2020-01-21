Путин ускоряет смену политической системы России — СМИ

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21 января 2020, 04:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Reuters

Президент РФ Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин в понедельник, 20 января, ускорил процесс смены политической системы в России, представив парламенту план конституционной реформы, который создаст новый центр власти вне президентства.

Путин также заменил генерального прокурора Юрия Чайку, занимавшего эту должность с 2006 года. По мнению политологов, это предполагает, что "его (Путина - прим. редакции) запланированные изменения могут выйти за пределы политической системы и правительства".

Неожиданно Путин объявил о планах реформ на прошлой неделе, после чего его давний союзник Дмитрий Медведев ушел с поста премьер-министра вместе с правительством, заявив, что "хочет предоставить президенту возможность внести изменения".

Свой проект поправок российский лидер представил нижней палате Государственной Думы. По его плану, некоторые полномочия президента будут ограничены, а парламента — расширены.

Одним из самых больших изменений стал статус Государственного совета (Госсовета), который теперь является сдерживающим органом, консультирующим главу государства.

В его предложения также вошел выбор президентом состава Госсовета, которому планируется передать более широкие полномочия для "определения основных направлений внутренней и внешней политики".

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