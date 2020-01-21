Путин ускоряет смену политической системы России — СМИ

Президент Владимир Путин в понедельник, 20 января, ускорил процесс смены политической системы в России, представив парламенту план конституционной реформы, который создаст новый центр власти вне президентства.
Путин также заменил генерального прокурора Юрия Чайку, занимавшего эту должность с 2006 года. По мнению политологов, это предполагает, что "его (Путина - прим. редакции) запланированные изменения могут выйти за пределы политической системы и правительства".
Неожиданно Путин объявил о планах реформ на прошлой неделе, после чего его давний союзник Дмитрий Медведев ушел с поста премьер-министра вместе с правительством, заявив, что "хочет предоставить президенту возможность внести изменения".
Свой проект поправок российский лидер представил нижней палате Государственной Думы. По его плану, некоторые полномочия президента будут ограничены, а парламента — расширены.
Одним из самых больших изменений стал статус Государственного совета (Госсовета), который теперь является сдерживающим органом, консультирующим главу государства.
В его предложения также вошел выбор президентом состава Госсовета, которому планируется передать более широкие полномочия для "определения основных направлений внутренней и внешней политики".
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