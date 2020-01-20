Президент предложил сменить генпрокурора

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20 января 2020, 17:34 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Владимир Путин предложил освободить Юрия Чайку от должности генпрокурора и назначить на этот пост заместителя руководителя Следственного комитета Игоря Краснова.

В пресс-службе Кремля сообщили, что Чайке предлагают перейти на новую работу, но не уточнили, на какую именно.

Источник РИА «Новости» в аппарате Совета Федерации рассказал, что вопросы об освобождении Чайки с должности генпрокурора и назначении Краснова на этот пост будут рассмотрены 21 января.

«Интерфакс»:

Юрий Чайка занимал должность генпрокурора с 2006 года. В 2015 году Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выпустил фильм «Чайка» о бизнесе сыновей генпрокурора Артеме и Игоре Чайка. Информация из расследования была открытой, но вскоре после публикации фильма в базе данных Росреестра вместо имен сыновей генпрокурора появились кодовые ЛСДУ3 и ЙФЯУ9...

США ввели против Артема Чайки санкции, решив, что он использует положение отца, чтобы получать государственное имущество и оказывать давление на конкурентов. Сам генпрокурор назвал расследование заказным...



Новый генеральный прокурор РФ

Новый Генеральным прокурором РФ станет пока еще действующий заместитель Бастрыкина в Следственном Комитете Игорь Краснов. Генерал-лейтенант юстиции, родился в 1975 году. Занял пост зампредседателя Следственного комитета РФ в 2016 году.

Демшиза уже бурлит, так как Краснов в период своей работы в Следкоме занимался расследованиями: против Навального и ФБК, убийством Немцова, хищениями на космодроме "Восточный", гибелью связанных с Ходорковским журналистов в ЦАР и так далее. Явно не рукопожатная фигура, что уже вылилось в достаточно забавную истерику в Фейсбуке и Твиттере на тему того, что Краснов "покрывает Пригожина", "не расследует убийство Немцова" и "преследует Навального". Ужас!

Куда со своего поста уйдет Чайка, пока неясно. В официальных заявлениях говорится "в связи с переходом на другую работу".

PS. Ожидается, что сегодня будут названы и члены нового кабинета министров и тогда станет понятно, что именно придет на смену правительству Медведева.

Источники: https://varlamov.ru/3757235.html, https://colonelcassad.livejournal.com/5581897.html