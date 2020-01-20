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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Путин внес в Госдуму проект закона о поправках к Конституции

, 20:23 [ «Аргументы Недели» ]

Путин внес в Госдуму проект закона о поправках к Конституции
Президент России Владимир Путин, фото: Instagram

Президент России Владимир Путин внес законопроект о поправках к Конституции РФ на рассмотрение Государственной думы. Соответствующий документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Представителями президента будут сенатор Андрей Клишас, депутат ГД Павел Крашенинников и заслуженный юрист РФ Талия Хабриева. Они являются сопредседателями рабочей группы по подготовке предложений о поправках к Конституции.

Поправки в Конституцию Российской Федерации Владимир Путин сформулировал в послании Федеральному собранию. В частности, он предложил прописать в законе его приоритет над международным законодательством и соглашениями.

Президент России получит право до подписания федерального закона, ранее отклоненного им, но вновь принятого парламентом, обратиться в Конституционный суд РФ для проверки на соответствие этого проекта основному закону.

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