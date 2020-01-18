Путин высказался о бессрочном пребывании у власти

Президент России Владимир Путин в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны рассказал, стоит ли возвращаться к практике бессрочного пребывания у власти главы государства.
Путин ответил на вопрос ветерана, который предложил решить "некоторые проблемы, связанные с Конституцией", и не ограничивать полномочия президента конкретным сроком. По словам ветерана, народ потом должен решить, продлевать работу главы государства или освободить его.
"Очень тревожно было бы вернуться в ситуацию середины 80-х годов, когда руководители государства один за одним, до конца своих дней оставаясь у власти, уходили из этой власти, не обеспечивая при этом необходимых условий трансформации власти", - заявил Владимир Путин.
Ранее в послании Федеральному Собранию российский лидер согласился, что президент страны не может занимать пост главы государства больше двух сроков подряд. Еще ранее он заявил, что допускает возможность отмены оговорки "подряд" в статье Конституции о президентских сроках.