Рабочая группа предложила поправки в Конституцию о статусе Госсовета

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20 января 2020, 22:08 [ «Аргументы Недели» ]

Сопредседатели рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию изложили свои инициативы в письме на имя президента Российской Федерации Владимира Путина.

Рабочая группа по поправкам в Конституцию РФ предлагает внести поправки в более чем 10 статей Основного закона государства. Об этом говорится в официальном обращении рабочей группы к президенту РФ Владимиру Путину.

Государственный совет должен "иметь самостоятельное значение", а также быть эффективно встроен в государственный механизм, однако "при этом он не должен повторять роль Совета Федерации", говорится в данном письме.

Определение статуса Госсовета считается одним из основных вопросов для проработки. Предлагается прописать принципы формирования совета и определить ключевые принципы взаимодействия с государственным механизмом.

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