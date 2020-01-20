Рабочая группа предложила поправки в Конституцию о статусе Госсовета

Сопредседатели рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию изложили свои инициативы в письме на имя президента Российской Федерации Владимира Путина.
Рабочая группа по поправкам в Конституцию РФ предлагает внести поправки в более чем 10 статей Основного закона государства. Об этом говорится в официальном обращении рабочей группы к президенту РФ Владимиру Путину.
Государственный совет должен "иметь самостоятельное значение", а также быть эффективно встроен в государственный механизм, однако "при этом он не должен повторять роль Совета Федерации", говорится в данном письме.
Определение статуса Госсовета считается одним из основных вопросов для проработки. Предлагается прописать принципы формирования совета и определить ключевые принципы взаимодействия с государственным механизмом.
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