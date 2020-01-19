Латвийский политолог: Все готовятся к войне, чтобы ее избежать

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19 января 2020, 22:15 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

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Что могут значить изменения в Конституции РФ, о которых недавно объявил президент Владимир Путин? Какая роль отведена Прибалтики? Какова вероятность обострения отношений между Россией и странами Прибалтики? На данные вопросы специально для «Аргументов Недели» ответил латвийский политолог Янис Григалис.

Латвийская партия против российских политиков в вопросах ВОВ

«То, что сейчас происходит в России – нервозно. Я бы даже сказал, что Очень нервозно. Те изменения, о которых объявил президент Владимир Путин готовились давно. Глупо было бы думать, что все произошло в «один клик». Нет, конечно. Данная «реформа» была задумана давно. Президент России сказал, что люди хотят перемен. Каких? И может ли дать «новое» правительство эти перемены? Проанализируйте, что происходило в России в прошлом году: массовые протесты, страшнейшая фальсификация выборов, бесконечный конфликт с Украиной, а значить и постоянные санкции, полный провал системы контроля за ядерными вооружениями. То, что я перечислил – далеко не тайна! Об этом говорят открыто и в России. На мой взгляд президент России предложил полностью сохранить данную политику, но и сделать ее более авторитарной.

Что касается стран Прибалтики, то есть вероятность того, что отношения между двумя странами могут обостриться. Я бы не исключал и военный конфликт. Хотя, есть и другие меры – экономические. Поймите, я говорю только о вероятности. Но такая вероятность существует. Сегодня слушал мнение политолога из России: он уверял, что «зонтик НАТО вряд ли может защитить страны Прибалтики». Если, конечно, на то не будет воля Трампа. А Трамп, как известно, «друг Владимиру». Политолог высказал мнение правительства РФ. Кремль считает, что их ждет успех в столкновении с НАТО. Давайте не будем вводить в заблуждение людей! Если на территории, где находятся американские солдаты, хоть один погибнет, то конфликт вспыхнет большой. Точно. Посмотрите, что происходит в мире! Все страны основательно вооружаются. Все! Скоро Британия покинет Евросоюз и все финансы пойдут на вооружение. Почему считают в России, что Латвия так слаба, чтобы противостоять военному конфликту? Неправильное мнение. Да, мы не особо большая страна, но могу с уверенностью сказать, что союзники нас не оставят. Есть мнение в России, что тут существует «пятая колонна» (русские). А нужен ли нашим русским военный конфликт? Нет! Однозначно. То, что ситуация между Россией и Прибалтикой сложная – факт! Очень сложная. Нынешний год будет решающим. Впрочем, о военном конфликте между двумя государствами говорили уже давно. Но война никому не нужно. Все готовятся к войне, чтобы ее избежать. Считаю, что России не особо выгоден военный конфликт. Почему? У них проблем и без конфликта много. Главный «враг» России – Китай! Нет сомнений, что Россия – богатая страна. Богата различными ресурсами. И Китаю такие ресурсы нужны. В случае военного конфликта очень остро всплывет вопрос с Курилами. Всплывет и с Китаем. Я высказываю свое мнение. Я был всегда за то, чтобы вести мирный диалог. Мирный. И позиция Латвии такова! Нужно договариваться, чтобы не допустить гибель людей. Мирно договариваться!»