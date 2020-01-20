Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о своей возможной отставке

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20 января 2020, 16:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: соцсети

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о том, что ему якобы предложили пост полномочного представителя президента Российской Федерации.

«У меня нет и никогда не было интереса работать за пределами республики, покинуть республику и никогда мне не предлагали другую должность. Я хочу закончить карьеру в своей республике, я никуда не собираюсь уходить», - заверил Кадыров.

Также он отметил, что стоит только чиновнику пропасть из эфиров на пару дней, как сразу начинают распространяться разнообразные слухи по этому поводу. Вместо этого Кадыров призвал больше трудиться на благо страны.

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