Кадырову пророчат повышение в новом правительстве

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16 января 2020, 18:50 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ]

Рамзан Кадыров на фото Globallookpress/ Kremlin Pool

Глава Чеченской республики пойдет на повышение. Именно с этим связан его внезапный уход по странной формулировке «в связи с временной нетрудоспособностью». Такую информацию корреспонденту АН сообщил собственный источник в Кремле.

Кадыров ушел, чтобы подготовиться к бою с Емельяненко?

Новость о внезапном назначении Муслима Хучиева временно исполняющим обязанности главы Чеченской республики появилась накануне. Она на секунду даже перебила главные информационные поводы.

«Исполнение обязанностей Главы Чеченской Республики на период моей временной нетрудоспособности возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича, Председателя Правительства Чеченской Республики», — такое распоряжение Рамзана Кадырова появилось на сайте правительства Чечни.

По некоторым данным, до сих пор к формулировке «временная нетрудоспособность» Кадыров прибегал, когда отправлялся в отпуск, либо когда болел. Словом, она используется в случаях, когда глава Чечни не может полностью сосредоточиться на государственных обязанностях по управлению республикой.

В силу неопределенности формулировки, распоряжение тут же породило массу слухов. Среди них было даже предположение, что глава Чечни решил сосредоточиться на подготовке к сложному бою с Александром Емельяненко. Некоторое время назад спортсмен принял вызов Рамзана Кадырова на бой.

«Рамзану Кадырову поступило предложение занять новую должность», — сообщил корреспонденту АН кремлевский инсайдер.

По словам источника, глава Чеченской республики готовится к повышению. Он может стать полномочным представителем Президента РФ.

К слову подобное решение выглядит достаточно неоднозначно. Рамзан Кадыров очень опытный и мудрый политик, который сумел блестяще справиться с таким сложным регионом, как Чеченская республика. Но его уход может существенно осложнить ситуацию в республике.

В Чечне очень сильны традиции. Сложившиеся устои в республике таковы, что там реальная внутренняя политика строится на взаимоотношении различных тейпов. Как утверждают специалисты по региону, клан Кадырова считается далеко не самым сильным в республике. Именно этим и объясняется пренебрежение боевиков, которые когда-то давно публично обращались к Рамзану Кадырову в своих видео.

Жесткая внутренняя политика Рамзана Кадырова спровоцировала достаточно негативное отношение к его тейпу. Причем в отдельных случаях поговаривают даже о "кровной мести", которая может закончиться весьма печальными последствиями для клана Рамзана Ахматовича.

По мнению специалистов по Кавказу, именно такой расклад и удерживает Чечню в рамках общероссийской политической повестки. Чеченцы — честные, искренние люди. Но они уважают силу и других чеченцев.

Власти Чечни политически зависят от Кремля. А Кремль зависит от властей Чечни. Эта взаимозависимость и стала ключом установившегося на Кавказе мира. Уход Кадырова может спровоцировать внутреннюю межклановую борьбу в Чечне. В таком сложном регионе это чревато серьезными последствиями. И далеко не факт, что Муслим Хучиев сможет справиться с противниками так же мастерски, как это делал Рамзан Кадыров.

Так или иначе, но произойдет ли назначение Кадырова на новую должность, покажет "Время". А пока глава Чечни сыплет комментариями внутриполитической российской повестки (что может говорить о том, что он готовится к повышению). Ну, и готовится к бою с Александром Емельяненковым. В Чечне очень сильны традиции. Отказаться от выхода на ринг Рамзан Ахматович уже не может. Он сам бросил вызов и грозил уложить профессионального спортсмена с одного удара.