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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Кадыров прокомментировал назначение Мишустина на пост премьера

, 17:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеграм-канал Рамзана Кадырова

Кадыров прокомментировал назначение Мишустина на пост премьера
Комсомольская Правда/Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров одним из первых поздравил Михаила Мишустина с назначением на должность председателя правительства РФ.

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Рамзан Кадыров приветствовал назначение Михаила Мишустина на должность премьер-министра и пожелал ему успехов и удачи в великом деле служения Отечеству.

«Зная хорошо нового премьера, я твердо убежден в том, что Михаил Мишустин является именно тем политиком и государственным деятелем, который вдохнет новую жизнь в деятельность правительства, обеспечит реализацию грандиозных задач социально-экономического развития страны, поставленных Президентом России Владимиром Путиным», - высказал свое мнение Рамзан Кадыров.

 

 

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ЛЧ

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