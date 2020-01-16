Кадыров прокомментировал назначение Мишустина на пост премьера

Глава Чечни Рамзан Кадыров одним из первых поздравил Михаила Мишустина с назначением на должность председателя правительства РФ.
Рамзан Кадыров приветствовал назначение Михаила Мишустина на должность премьер-министра и пожелал ему успехов и удачи в великом деле служения Отечеству.
«Зная хорошо нового премьера, я твердо убежден в том, что Михаил Мишустин является именно тем политиком и государственным деятелем, который вдохнет новую жизнь в деятельность правительства, обеспечит реализацию грандиозных задач социально-экономического развития страны, поставленных Президентом России Владимиром Путиным», - высказал свое мнение Рамзан Кадыров.
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