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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Путин и Трамп обсудили способы поддержания контроля над вооружениями

, 19:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Путин и Трамп обсудили способы поддержания контроля над вооружениями
президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и глава Российской Федерации Владимир Путин поделились мнениями о дальнейших шагах по поддержанию эффективного контроля над вооружениями.
 

 
В сообщении Белого дома уточнили, что руководители обеих стран подтвердили намерение продолжать сотрудничество в борьбе с терроризмом. Трамп и Путин также обсудили текущее состояние двусторонних отношений между США и Россией, а также усилия государств по поддержанию контроля над вооружениями.
 
Ранее стало известно, что Владимир Путин в рамках телефонной беседы выразил Дональду Трампу благодарность за информацию, которая позволила предотвратить теракты в Санкт-Петербурге в новогодние праздники.
 
ЕТ

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