Путин и Трамп обсудили способы поддержания контроля над вооружениями

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и глава Российской Федерации Владимир Путин поделились мнениями о дальнейших шагах по поддержанию эффективного контроля над вооружениями.

В сообщении Белого дома уточнили, что руководители обеих стран подтвердили намерение продолжать сотрудничество в борьбе с терроризмом. Трамп и Путин также обсудили текущее состояние двусторонних отношений между США и Россией, а также усилия государств по поддержанию контроля над вооружениями.