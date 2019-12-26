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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Владимир Путин о реализации национальных проектов: результаты, безусловно, есть

, 10:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kremlin.ru

Владимир Путин о реализации национальных проектов: результаты, безусловно, есть
kremlin.ru

Под председательством Владимира Путина в Кремле состоялось заседание Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Участники подробно обсудили динамику и показатели выполнения национальных проектов, а также их финансирование.

Глава государства сказал, что важнейшими факторами для России являются развитие экономики, инфраструктура, демография, здравоохранение, экология, культура. Владимир Владимирович отметил: около миллиона российских семей с детьми получили поддержку в рамках так называемого демографического пакета мер. Это выплаты на первого и последующего детей, льготные ипотечные кредиты, погашение части ипотеки для многодетных семей.

Также Путин затронул образование. Сейчас свыше двух тысяч школ в этом году оснащены высокотехнологичным оборудованием для образовательных программ для цифрового и гуманитарного профилей. Начался переход на новую модель сетевого школьного образования, когда обучение ведется с использованием инфраструктуры.

Из сообщения президента стало известно: по всей стране запущена система профилактических медицинских осмотров, причем впервые они включают обязательные обследования на онкологические заболевания. 

В конце российский лидер высказал свое видение дальнейшего развития проектов. Он сказал, что общение, постоянный контакт с гражданами и общественными объединениями обязаны быть в основе наших действий, и интересы людей в любой ситуации должны неукоснительно соблюдаться. Важно иметь это в виду всегда в ходе практической работы.

ЕЧ

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