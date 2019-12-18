Ангела Меркель выступила против антироссийских санкций США

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18 декабря 2019, 17:49 [ «Аргументы Недели» ]

Президент России Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель, фото: globallookpress.com

Германия выступает против экстерриториальных санкций, которые США собираются ввести из-за "Северного потока-2". Об этом заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, передает Reuters. Германия покидает НАТО?

"Мы против экстерриториальных санкций, и причем не со вчерашнего дня. Я не вижу других возможностей, кроме как вести решительные переговоры [с США] о том, что мы не приемлем такую практику, - сказала она.

Напомним, ранее в декабре в Министерстве иностранных дел Германии просили Вашингтон не вводить санкции. В Берлине указывали, что "принципиально отвергают" вмешательство, которое может повлиять на всю Европу.