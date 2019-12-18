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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

Ангела Меркель выступила против антироссийских санкций США

, 17:49 [ «Аргументы Недели» ]

Ангела Меркель выступила против антироссийских санкций США
Президент России Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель, фото: globallookpress.com

Германия выступает против экстерриториальных санкций, которые США собираются ввести из-за "Северного потока-2". Об этом заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, передает Reuters. 

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"Мы против экстерриториальных санкций, и причем не со вчерашнего дня. Я не вижу других возможностей, кроме как вести решительные переговоры [с США] о том, что мы не приемлем такую практику, - сказала она.

Напомним, ранее в декабре в Министерстве иностранных дел Германии просили Вашингтон не вводить санкции. В Берлине указывали, что "принципиально отвергают" вмешательство, которое может повлиять на всю Европу.

АС

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