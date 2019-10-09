Госдума РФ: разведённых родителей обяжут обеспечить ребёнка жильём

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9 октября 2019, 16:46 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Государственную думу России внесён законопроект о привлечении разведенных родителей к обеспечению жильем несовершеннолетнего ребёнка. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

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"Ожидаемым результатом реализации данного пункта является обеспечение защиты жилищных прав несовершеннолетнего ребенка при разводе родителей, в том числе путем привлечения родителя, проживающего отдельно от ребенка, к участию в несении им дополнительных обязательств, связанных с обеспечением несовершеннолетнего ребенка жилым помещением", - сказано в пояснительной записке к проекту.

Кроме этого, планируется внести изменения в пункт статьи Семейного кодекса РФ: "тяжелой болезни, увечья несовершеннолетних детей или нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей, необходимости оплаты постороннего ухода за ними и других обстоятельств", добавив "отсутствие пригодного для постоянного проживания жилого помещения", передаёт АГН "Москва".

Подобные действия позволят суду при разводе оценивать ситуацию с учетом всех сложившихся обстоятельств и принимать решение в соответствии с интересами ребёнка и родителя, который будет выплачивать алименты .