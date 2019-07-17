Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что "партнеры Украины" советовали не звонить президенту РФ Владимиру Путину. По его словам, они утверждали, что это в интересах украинского народа.

"Все, скажем так, партнеры Украины против того, чтобы я звонил Путину. Я решил позвонить Путину, потому что это вопрос, прежде всего, Украины, вопрос наших граждан", - рассказал он в видеоролике на Youtube.

"Мы должны благодарить наших западных партнеров, благодарить всех за помощь, но и должны тоже иметь свои мысли", - отметил Зеленский, пояснив, что не боится, - "Чего пугаться, когда правда на твоей стороне?".

Напомним, телефонный разговор лидеров двух стран ранее состоялся по инициативе украинской стороны. Как уточнили в пресс-службе президента Украины, ключевым вопросом в ходе переговоров стало освобождение моряков.



