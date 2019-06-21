В Совфеде призвали туристов воздержаться от поездок в Грузию

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров призвал российских туристов воздержаться от поездок Тбилиси, пока ситуация не стабилизируется. По его словам, Грузия стала популярным направлением для отдыха в последнее время, но рисковать не стоит.

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"Я бы на месте российских туристов пока воздержался от посещения Тбилиси, хотя Грузия за последние годы стало одним из любимых мест для поездок россиян. Зачем рисковать? Пусть сначала грузинские власти урегулируют ситуацию. Не исключено, что в ближайшие дни ситуация в Тбилиси будет накалена", - передаёт слова сенатора РИА Новости.

Джабаров отметил, что Россия в этой ситуации стала поводом "для выступления оппозиции". Он добавил, что "срыв международного мероприятия свидетельствует о полном отсутствии в Грузии политической культуры".