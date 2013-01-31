Соратник Иванишвили не советует Лукашенко посещать Грузию

Один из лидеров Республиканской партии Грузии, депутат парламента Леван Бердзенишвили заявил, что белорусскому президенту Александру Лукашенко не следует посещать Грузию.

Грузинский парламентарий обвинил белорусские власти в аресте людей по политическим мотивам.

«Я точно не советую господину Лукашенко посещать Грузию, — заявил Бердзенишвили. — Например, лично я и моя партия сделаем все для того, чтобы, если он приедет, он хорошо понял, какой ответ его ждет за арест тех людей, которых он запер в тюрьме». Депутат добавил, что среди «политзаключенных» в Белоруссии есть его личные друзья, сообщает lenta.ru.



Что конкретно намерены делать Бердзенишвили и его соратники в случае приезда Лукашенко, не уточняется.



