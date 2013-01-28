На выборах мэра Кемерово победил Валерий Ермаков

Единоросс Валерий Ермаков одержал победу на досрочных выборах мэра города Кемерово. По данным горизбиркома, выборы мэра столицы Кузбасса признаны состоявшимися. Избранным главой города Кемерово признан Ермаков Валерий Константинович.

Подробности и процентные данные по результатам кандидатов на выборах пока не уточняются. Но ряд СМИ сообщили, что Валерий Ермаков набрал 91% голосов избирателей.

В конце июля 2012 года горсовет принял отставку главы Кемерово Владимира Михайлова, который руководил городом 26 лет и ушел с поста мэра раньше окончания срока по собственному желанию. После отставки Михайлова исполняющим обязанности главы города был назначен Валерий Ермаков, занимавший до этого пост замгубернатора Кузбасса по ЖКХ. Он являлся одним из четырех кандидатов на пост градоначальника. Конкурентами Ермакова были предприниматель Артур Сташ (1964 года рождения) от партии «Яблоко», помощница Владимира Жириновского по работе в Кемеровской области Ирина Орехова (1980 года рождения) и самовыдвиженец, пенсионер Тимофей Попов (1947 года рождения).