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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Политика

Послы стран Евросоюза возвращаются в Белоруссию

, 15:04 [ «Аргументы Недели» ]

В Белоруссию возвращаются послы стран Евросоюза (ЕС). Первым в Минск сегодня прибыл посол Швеции Стефан Эрикссон. Эта информация подтверждена в диппредставительстве Швеции в Минске.


 Ранее посол Чехии Йиржи Карас заявлял, что планирует вернуться в Минск 27 апреля 2012 г. До конца недели в Белоруссию планируют возвратиться посол Эстонии Яак Ленсмент, а также посол Германии Кристофер Вайль, также ожидается приезд посла Литвы Эдминаса Багдонаса, сообщает РБК.
Напомним, что в конце февраля 201 2г. белорусские власти в ответ на расширение санкций со стороны Евросоюза в отношении республики отозвали своего представителя при Евросоюзе и посла в Польше. Одновременно польскому послу и главе представительства ЕС было предложено "вернуться в свои столицы" для консультаций. В знак солидарности со своими коллегами в конце февраля - начале марта текущего года из Белоруссии уехали все послы стран Евросоюза.

НС

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