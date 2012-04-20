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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Политика

Турецкие военные проведут обыск немецкого судна

20 апреля 2012, 17:04 [«Аргументы Недели», Собкор «АН» в Германии Ирен Верховецкая ]

Фото с сайта marinetraffic.com
Фото с сайта marinetraffic.com

Турецкие военные вынуждены задержать немецкое судно, которое, как предполагается,  должно было доставить оружие в Сирию. По неподтвержденным данным на борту "Atlantic Cruiser" находится  оружие и боеприпасы, предназначенные для подавления восстания в Сирии.

Турция уже давно является близким союзником Сирии.  Однако в прошлом году, после насильственных действий сирийского правительства по отношению к протестантам, Анкара дистанцировалась от  Дамаска и ввела определенные санкции, которые  включают  в себя контроль всех поставок оружия в Сирию через территорию Турции.

Задержанное судно принадлежит немецкой судоходной компании Reederei Bockstiegel, руководство которой получило 13 апреля по электронной почте сообщение о том, что "Atlantic Cruiser" перевозит незаконный груз для Сирии, поставленный из Ирана.

В ближайшее время турецкие полицейские обследуют корабль.

"АН" писали, что популярный в Европе немецкий журнал Spiegel, очевидно, в очередной раз в суде будет доказывать свою правоту. 15 апреля руководитель украинской судоходной компании Varamar Александр Варваренко, который является также представителем фирмы White Whale Shipping, заявил, что подает в суд на Spiegel за распространение недостоверной информации о поставках кораблем Atlantic Cruiser оружия сирийскому правительству. По информации журнала, несколько дней назад судно остановилось в Джибути, где на него перегрузили  контейнеры с иранского судна. 

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