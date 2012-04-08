В Москве в воскресной акции на Красной площади участвуют несколько десятков человек с белыми ленточками. Среди них лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов и политик Борис Немцов. Полицейские не вмешиваются в происходящее.

По их словам, собравшиеся не нарушают закон, так как не выкрикивают лозунгов. Ранее, на площади Революции полиция призвала собравшихся на станции метро разойтись, при этом задержала трёх человек, передает РИА Новости. Официальных комментариев ГУ МВД по Москве пока не поступало.

"АН" писали, что ранее оппозиция заявляла о намерении провести сегодня в Москве флэшмобы "Белое метро" и "Белая площадь", украсив станцию "Площадь Революции" белыми цветами и выйдя с соответствующей символикой на главную площадь страны.



