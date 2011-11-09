Игорь Дивинский утвержден на пост вице-губернатора Петербурга

Депутаты Законодательного собрания Петербурга утвердили сегодня кандидатуру Игоря Дивинского на пост вице-губернатора, главы администрации губернатора северной столицы. "За" его кандидатуру проголосовали 46 депутатов, "против" и воздержавшихся не было.

Дивинский будет осуществлять организационное, правовое, информационное и материально-техническое обеспечение деятельности городских властей.

"АН" сообщали, что в понедельник, 7 ноября, стало известно, что бывший вице-губернатор Михаил Осеевский покидает свой пост в связи с переходом на работу в Москву.

Дивинский с октября занимал пост его заместителя.



Осеевский стал третьим вице-губернатором из команды бывшего губернатора Петербурга Валентины Матвиенко, который перестал работать в правительстве Георгия Полтавченко. Ранее свои посты оставили Алла Манилова, курировавшая, в том числе, информационную политику, и Алексей Сергеев, отвечавший за ЖКХ.