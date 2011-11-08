Премьер Польши Дональд Туск подал в отставку

Премьер-министр Польши Дональд Туск подал в отставку на первом заседании Сейма Польши нового созыва. Туск выполнил формальную процедуру, которой требует польская конституция.



На первом пленарном заседании Сейма председательствует один из старейших парламентариев польского Сейма - 73-летний депутат Юзеф Зых, представляющий в парламенте Польскую крестьянскую партию.ожидается, сегодня польский президент Бронислав Коморовский должен будет поручить Туску сформировать новый кабинет министров. Обновленный Кабмин должен быть приведен к присяге до 22 ноября, а до 6 декабря — получить вотум доверия сейма. До тех пор функции правительства возложены на прежних министров.

Напомним, в Польше 9 октября состоялись очередные парламентские выборы. По официальным данным Государственной избирательной комиссии Польши, в Сейм прошли пять политических субъектов, преодолев пятипроцентный барьер.



Правящая партия "Гражданская платформа" во главе с премьером Туском получила 39,18% голосов, оппозиционная партия "Право и справедливость" под руководством Ярослава Качиньского - 29,89%, новое "Движение Паликота" (лидер - Януш Паликот) - 10,02%, Польская крестьянская партия под руководством вице-премьера Вальдемара Павляка - 8,36% и Союз демократических левых сил (Гжегож Наперальский) - 8,24%, передает РИА Новости. В Сейм избран также один представитель немецкого национального меньшинства.