Дмитрий Медведев пообещал повысить зарплаты сотрудникам таможни

Президент России Дмитрий Медведев пообещал повысить зарплату сотрудников таможенной службы. Обещание было дано в ответ на жалобу студента, планирующего работать в Федеральной таможенной службе (ФТС).



Студент пожаловался на низкие зарплаты таможенников - 17-18 тысяч рублей в месяц. в четверг глава государства провел встречу с молодежью в МГУ. "Таможня приносит значительную часть доходов в бюджет, это полезная организация, тем более у нас создан Таможенный союз с Белоруссией и Казахстаном", - сказал Медведев. Президент не стал отрицать того, что небольшие зарплаты - это плохо, но обратил внимание на то, что "уровень коррупции в таможне запредельный". "Нельзя призывать к честности и чистоте мундира и платить деньги, которые не позволяют нормально жить", - цитирует Медведева РИА Новости.