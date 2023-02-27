Добровольно-принудительная цифровизация в России: образование Часть 1

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Константин Куликов,

Цифровизация всё больше проникает в окружающие нас сферы жизни, не исключение и образование. В России реализуется федеральный проект "Цифровая образовательная среда" (ЦОС). Как сообщается на сайте Минпросвещения России: «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» направлен на создание и внедрение в образовательных организациях цифровой образовательной среды, а также обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования. В рамках проекта ведется работа по оснащению организаций современным оборудованием и развитие цифровых сервисов и контента для образовательной деятельности».

В рамках ЦОС используются государственные информационные системы (ГИС)-федеральная ГИС "Моя школа" и цифровой сервис "Мой колледж", так же применяется информационно-коммуникационная образовательная платформа "Сферум", электронные сервисы такие как электронный дневник и журнал.

В свою очередь, внедрение автоматизированных технологий по обработке и передаче персональных данных увеличивают риск уязвимости частной жизни ребенка и создают угрозы незаконного оборота персональных данных несовершеннолетних.

ФИО, пол, возраст, место жительства и обучения — вся эта информация является весьма ценной для тех компаний и частных лиц, которые занимаются различными исследованиями и рекламой: маркетинг, продвижение товаров и услуг, поиск потребителей, формирование спроса и т.д.. Далеко не исключение и совершение различного рода мошеннических действий, вербовка в религиозные и экстремистские организации, а также использование данных различными структурами, ставящих своей целью нанесение вреда жизни и здоровью детей: группы смерти, донорство и т.п. Думают ли об этом родители, и другие лица кто предоставляет всем «кому попало» свои персональные данные и персональные данные своих детей? Уверен, что большинство даже не задумывается, а напрасно…

С начала 2022 года в России произошло около 60 крупных утечек личных данных жителей страны, сообщили в Роскомнадзоре. Об этих инцидентах и их последствиях регулятор рассказал ТАСС. В результате утечек в сети были опубликованы более 230 миллионов записей с персональной информацией россиян, указали в Роскомнадзоре. «Скомпрометированы не только такие персональные данные, как фамилия, адрес и телефон, но и медицинские данные, данные о поведенческих особенностях, потребительских предпочтениях людей», — заявили в регуляторе. В России в 40 раз выросло число утечек персональных данных. По итогам прошлого года число утечек персональных данных граждан РФ увеличилось в 40 раз по сравнению с 2021 годом. В открытом доступе появляются телефоны, адреса россиян, личная переписка.

Отдельная тема изображение человека, оно также относится к его персональным данным, поэтому использование фотографий всех граждан (в том числе детей) регулируется законом. Тут подробно о фото и видеосъёмке, когда можно, а когда нельзя. Если фотография ребенка была опубликована в интернете с нарушением закона, без согласия родителей, то они вправе обратиться с жалобой в прокуратуру, а если публикация фотографий причинила ребенку (или его представителям) нравственные страдания, родители могут обратиться в суд с иском о возмещении морального вреда. Они будут обязаны провести проверки и вынести меры прокурорского реагирования. За противозаконную публикацию фотографий детей в интернете без согласия родителей, в определенных случаях предусмотрена административная ответственность по Статье 13.11 КоАП РФ или уголовная ответственность по Статье 137 УК РФ.

В соответствии со Статьёй 3 федерального закона № 152 «О персональных данных», персональные данные - это любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основе такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных).

Статья 9 закона предполагает согласие гражданина на обработку его персональных данных. Дети — несовершеннолетние граждане, поэтому в соответствии с частью 1 Статьи 64 «Семейного кодекса Российской Федерации», их права защищают родители и законные представители. Давая согласие, родители подтверждают, что такая обработка является законной и не нарушает прав их детей. Родители имеют право в любой момент отозвать ранее данное согласие на обработку персональных данных и после отзыва согласия они должны быть удалены. Свое согласие на работу с личной информацией несовершеннолетнего ребенка родители должны выразить в письменном виде с обязательной собственноручной подписью.

Казалось бы, всё так ясно и однозначно - нет согласия для обработки персональных данных ребёнка, значит их в образовательном учреждении не будут обрабатывать! Но как бы не так…

Цифровизация в российском образовании.

Как сообщает Российская газета (официальный печатный орган Правительства Российской Федерации): «С начала этого года все школы и колледжи России должны использовать только государственные информационные системы (ГИС). Для этого была разработана федеральная ГИС "Моя школа" и цифровой сервис "Мой колледж". Отечественная сфера образования все активнее использует информационные технологии, позволяющие повысить эффективность обучения и уровень знаний.

С 2019 года в нашей стране реализуется федеральный проект "Цифровая образовательная среда" (ЦОС). Среди его задач - оснащение учебных заведений современным оборудованием, развитие цифровых сервисов и образовательных материалов, помогающих ученикам получать необходимые знания.

Частью проекта "ЦОС" стало создание государственной информационной системы "Моя школа". С начала этого учебного года ее внедрили в пилотном режиме в 15 регионах страны. А с 1 января 2023-го к ней начали подключать все школы России. Сегодня пользователям ФГИС "Моя школа" доступны личные кабинеты, библиотека верифицированного образовательного контента, тестирующая подсистема, облачное хранение, редактирование документов и другие сервисы. В электронной библиотеке размещено более 6,5 тысячи образовательных материалов. Планируется, что к 2024 году здесь будут представлены материалы по каждому уроку для всех предметов школьной программы с 1-го по 11-й класс.

ФГИС "Моя школа" также должна вобрать в себя уже имеющиеся цифровые решения. К примеру, информационно-коммуникационную образовательную платформу "Сферум". Она позволяет общаться учителям и ученикам, в том числе из разных регионов, а папы и мамы с ее помощью могут посещать родительские собрания онлайн, если нет возможности присутствовать очно. "Сферум" был запущен в марте 2021 года, и к середине февраля 2023-го общее число его пользователей достигло 6,9 миллиона человек - 6,14 миллиона школьников и 0,76 миллиона учителей. К платформе подключилось 44,3 тысячи образовательных организаций. В платформу "Моя школа" планируется интегрировать и наработки Московской электронной школы (МЭШ), например, электронный дневник и журнал.

С этого года в России должен заработать сервис "Мой колледж", предназначенный для студентов и преподавателей средних специальных учебных заведений. "Цифровой сервис "Мой колледж" формируется на создаваемой Министерством цифрового развития РФ ФГИС "Моя школа". Он будет выстроен в полной логике этой платформы, - рассказала "РГ" руководитель Института развития профессионального образования Наталия Золотарева».

Законодательство.

Ещё в 2020 году, правительством РФ был одобрен Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике (одобрен на заседании Правительства РФ 23 сентября 2020 г. (протокол N 36, раздел VII) N П13-60855 от 2 октября 2020 г.)

В разделе «Ускорение технологического развития экономики и повышение производительности труда, в том числе на основе цифровизации», можно увидеть пункт 16. «Государство как цифровая платформа»: переход на проактивное и комплексное оказание государственных услуг в цифровом виде без необходимости очного посещения органов государственной власти и МФЦ на базе платформенных облачных решений, внедрение электронных реестров выданных разрешений и лицензий, создание единой системы онлайн-идентификации граждан и обеспечение юридической значимости совершаемых ими действий в цифровых каналах взаимодействия.

Ещё есть Приказ Минцифры России от 18.11.2020 N 600 "Об утверждении методик расчета целевых показателей национальной цели развития Российской Федерации "Цифровая трансформация"

Методика предназначена для расчета показателя "Достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления" к 2030 у 100% учащихся цифровой профиль.

Ещё более интересно Распоряжение Департамента образования и науки г. Москвы от 15 апреля 2021 г. N 87р "О ведении личных дел обучающихся в электронном виде"

2. Руководителям образовательных организаций, подведомственных Департаменту:

- при ведении документооборота в части учета контингента образовательной организации руководствоваться положением и обеспечить переход на ведение личных дел в исключительно электронном виде в отношении обучающихся, зачисленных в образовательные организации на 2021/2022 учебный год и позже. Распоряжение содержит Положение, в п. 1.2 сообщается: «Личное дело обучающегося ведется исключительно в электронном виде в подсистеме АИС «Зачисление в ОУ» Комплексной информационной системы «Государственные услуги в сфере образования в электронном виде».

1.4.1. В подсистеме АИС «Зачисление в ОУ»: данные об обучающемся, данные о родителях (законных представителях) обучающегося, документы представленные родителями (законными представителями) в образовательную организацию при регистрации заявления о зачислении с использованием автоматизированной информационной системы «Официальный портал Мэра и Правительства Москвы»

2.2. ЭЛД содержит следующий перечень полей:

2.2.1. Данные об обучающимся:

2.2.1.1. Блок «ФИО ученика»:

- Фамилия;

- Имя;

- Отчество

2.2.1.2. Блок «Документы, удостоверяющие личность: Номер (временное удостоверение личности); Дата выдачи (временное удостоверение личности); Кем выдан (временное удостоверение личности); Паспорт; Серия (паспорт); Номер (паспорт); Дата выдачи (паспорт); Кем выдан (паспорт); Свидетельство о рождении (Далее-СОР); Серия (СОР); Номер (СОР); Дата выдачи (СОР); Кем выдан (СОР);

2.2.1.3. Блок «Прочие документы»: Номер ИНН (необязательное поле); Дата выдачи ИНН (необязательное поле); Серия (полис ОМС); Номер (полис ОМС); Дата выдачи (полис ОМС); Номер (СНИЛС) (необязательное поле); Дата выдачи (СНИЛС) (необязательное поле);Номер (социальная карта) (необязательное поле); Дата выдач (социальная карта) (необязательное поле);

2.2.1.4. Блок «Пол»: мужской/женский;

2.2.1.5. Блок «Дополнительные сведения»: Выбор кода ограничения возможности здоровья/инвалидности (при выборе кода предоставляется возможность выбора наличия заключения Центральной психолого-медико-педагогической комиссии г. Москвы и адаптированной образовательной программы); Дата рождения; Гражданство (необязательное поле);

2.2.1.6. Блок «Контакты»: Контакты, Еmail.

2.2.1.7. Блок «Адрес»: Адрес регистрации по месту жительства в городе Москве; Адрес регистрации по месту пребывания в городе Москве; Адрес фактического проживания.

22.2. Данные о родителях (законных представителях) обучающегося. Содержит в себе ФИО, документы удостоверяющие личность, СНИЛС (необязательное поле), контакты.

Важно отметить, что в пункте 2.3. кроме прочего указано: «В ЭЛД обучающегося содержатся следующие документы:… электронное согласие на обработку персональных данных…». Значит добровольное согласие им тут всё-таки нужно, а значит его можно и не давать, оно же добровольное.

Не менее интересный документ РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23 августа 2021 г. N 159р «О порядке взаимодействия с законными представителями (родителями, опекунами) при приеме (зачислении) детей в дошкольные группы образовательных организаций», того же Департамента образования и науки г. Москвы. Кроме перечня документов на ребенка, внушительный перечень документов родителя.

2.4. Законный представитель ребенка, впервые поступающего в образовательную организацию, в целях формирования электронного личного дела воспитанника в личном кабинете на Портале прикрепляет скан-копии следующих документов:

- свидетельства о рождении ребенка;

- о регистрации ребенка органами регистрационного учета по месту жительства или по месту пребывания в городе Москве;

- документа, удостоверяющего личность законного представителя ребенка, либо документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации";

- распоряжения органов опеки и попечительства об установлении опеки (попечительства) над ребенком (для опекунов);

- документа, подтверждающего право заявителя на пребывание на территории Российской Федерации (для иностранных граждан и лиц без гражданства);

- документа, подтверждающего законность представления прав ребенка (для иностранных граждан и лиц без гражданства);

- документа, удостоверяющего личность ребенка (для иностранных граждан и лиц без гражданства).

Дальше больше, на основании этого документа, у родителя возникает обязанность предоставить медицинские сведения.

4.2. Законному представителю в личный кабинет на Портале направляется уведомление о необходимости до начала посещения дошкольной группы оформления медицинской карты ребенка по форме 026/у-2000 "Медицинская карта ребенка для образовательных учреждений дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, учреждений начального и среднего профессионального образования, детских домов и школ-интернатов" (далее - медицинская карта).

4.3. При обслуживании ребенка в Детской городской поликлинике предоставление медицинской карты в образовательную организацию в бумажном виде не требуется, медицинская карта доступна образовательной организации в электронном виде.

В случае если ребенок обслуживается в медицинской организации, не входящей в государственную систему здравоохранения города Москвы, медицинская карта предоставляется законным представителем лично в образовательную организацию на бумажном носителе. При получении медицинской карты, оформленной в медицинской организации, не входящей в государственную систему здравоохранения города Москвы, ответственный работник передает ее медицинскому работнику, закрепленному за образовательной организацией.

Ну как вам такое добровольное согласие о предоставлении персональных данных, да ещё и составляющих медицинскую тайну? И подобные документы от местных департаментов образования могут быть в любом городе.

Но план, приказ и распоряжение это далеко не тоже самое что и федеральный закон. Уже есть, закон, в котором прописан вариант, когда услуга предоставляется только в цифровой форме, и довольно давно. Федеральный закон N 210 "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" от 27 июля 2010 г.

Статья 4. Основными принципами предоставления государственных и муниципальных услуг являются:

6) возможность получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, если это не запрещено законом, а также в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя, за исключением случая, если на основании федерального закона предоставление государственной или муниципальной услуги осуществляется исключительно в электронной форме.

В этом же Законе, Статья 7.4. Реестровая модель учета результатов предоставления государственных и муниципальных услуг

1. Результаты предоставления государственных и муниципальных услуг учитываются и подтверждаются путем внесения органами, предоставляющими указанные услуги, в государственные и муниципальные информационные системы сведений в электронной форме.

2. Результат предоставления государственной или муниципальной услуги не оформляется в форме документа на бумажном носителе, если иное не установлено нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления такой услуги.

На сайте правительства России, можно найти разъяснение, о том что такое «реестровая модель». Реестровая модель подразумевает переход от предоставления результата госуслуги в виде бумажного документа к записи в электронном реестре. На практике такая модель уже внедрена в федеральных органах исполнительной власти, Росреестре, ФМС России.

Федеральный закон от 14 июля 2022 г. N 298-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации""

1) статью 28 дополнить частью 8 следующего содержания:

"8. Образовательная организация вправе применять в своей деятельности электронный документооборот, который предусматривает создание, подписание, использование и хранение документов, связанных с деятельностью образовательной организации, в электронном виде без дублирования на бумажном носителе, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. Решение о введении электронного документооборота и порядок его осуществления утверждаются образовательной организацией по согласованию с ее учредителем.";

"6.1. Перечень документации, подготовка которой осуществляется педагогическими работниками при реализации основных общеобразовательных программ, утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования.

Приказ Министерства просвещения РФ от 21 июля 2022 г. N 582 "Об утверждении перечня документации, подготовка которой осуществляется педагогическими работниками при реализации основных общеобразовательных программ"

В соответствии с указанным приказом к такой документации относятся: 1. Рабочая программа учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 2. Журнал учета успеваемости; 3. Журнал внеурочной деятельности (для педагогических работников, осуществляющих внеурочную деятельность); 4. План воспитательной работы (для педагогических работников, осуществляющих функции классного руководства); 5. Характеристика на обучающегося (по запросу).

Так же важно отметить, что в 2020 г. принят закон о федеральном регистре населения, где по каждому гражданину собирается большое цифровое досье, включая данные о его семейном положении, образовании, воинском учете и т.д. Вне зависимости от согласия граждан, все органы власти обязаны заносить туда персональные данные.

Федеральный закон от 8 июня 2020 г. № 168-ФЗ “О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации”

Статья 1. Сфера действия настоящего Федерального закона. Настоящий Федеральный закон устанавливает организационно-правовые основы формирования и ведения единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении Российской Федерации (далее - федеральный регистр сведений о населении), в том числе сбора, обработки, хранения, получения, использования и защиты указанных сведений, а также обеспечения актуальности и достоверности иных содержащих сведения о населении Российской Федерации государственных информационных ресурсов и муниципальных информационных ресурсов.

Статья 2. Федеральный регистр сведений о населении. Федеральный регистр сведений о населении представляет собой совокупность сведений о населении Российской Федерации, сформированных в соответствии с настоящим Федеральным законом на основе сведений о гражданах Российской Федерации, об иностранных гражданах и лицах без гражданства, указанных в пункте 2 статьи 6 настоящего Федерального закона, которые содержатся в государственных информационных системах органов государственной власти Российской Федерации, органов управления государственными внебюджетными фондами.

Статья 7. Сведения, включаемые в федеральный регистр сведений о населении

2. В федеральный регистр сведений о населении включаются:

1) сведения о физическом лице: а) фамилия, имя и отчество (при наличии) и в случае их изменения иные фамилия, имя и отчество (при наличии); б) дата рождения; в) дата смерти; г) место рождения; д) место смерти; е) пол и в случае его изменения иной пол; ж) сведения о семейном положении физического лица, в том числе о записях актов о заключении и расторжении брака; з) гражданство Российской Федерации и (или) гражданство (подданство) иностранного государства или иностранных государств; и) сведения о наличии у гражданина Российской Федерации документа на право постоянного проживания в иностранном государстве (при наличии); к) сведения об обращении гражданина Российской Федерации в полномочный орган иностранного государства о выходе указанного гражданина из гражданства данного государства или об отказе от имеющегося у него документа на право постоянного проживания в иностранном государстве (при наличии); 2) идентификаторы: а) записи акта о рождении; б) записи акта о смерти; в) документа, удостоверяющего личность физического лица, включая вид, номер и иные сведения о таком документе; г) документов или отметок в документах, удостоверяющих личность, подтверждающих право иностранного гражданина и лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации; д) сведений о регистрационном учете гражданина Российской Федерации и миграционном учете иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации; е) сведений о принятом решении по вопросам гражданства Российской Федерации; ж) сведений о постановке на учет в налоговом органе, в том числе в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход; з) сведений о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; и) сведений о постановке на воинский учет граждан Российской Федерации, обязанных состоять на воинском учете; к) сведений о регистрации в системах обязательного пенсионного, медицинского и социального страхования; л) сведений о постановке на учет в органах службы занятости; м) документа об образовании и (или) о квалификации, документа об обучении, включая виды, номера и иные сведения о таких документах, сведений о присуждении, лишении, восстановлении ученой степени, присвоении, лишении, восстановлении ученого звания; н) учетной записи физического лица в федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" (далее - единая система идентификации и аутентификации); о) записей федерального регистра сведений о населении о физических лицах, являющихся родителями физического лица, супругом (супругой) физического лица, ребенком (детьми) физического лица.

Ну и что получается? С одной стороны закон регламентирует наличие добровольного согласия для обработки персональных данных, а с другой стороны разрешает пользоваться вашими персональными данными не спрашивая у вас согласия? Как полностью запретить обработку персональных данных, как понять не нарушаются ли ваши права и закон, и что делать если нарушаются? Об этом во второй части публикации…

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