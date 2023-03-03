Добровольно-принудительная цифровизация в России: образование Часть 2

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Константин Куликов,

Несправедливость не всегда связана с каким-нибудь действием, часто она состоит именно в бездействии (Марк Аврелий).

Как уже известно из первой части, цифровизация весьма обширно проникла в образование, а это далеко не всегда является безопасным и может причинить вред. В России реализуется федеральный проект "Цифровая образовательная среда" (ЦОС) и в связи с этим, в электронных сервисах используются персональные данные учеников и родителей. Всегда ли законно использовать персональные данные учеников и родителей, можно ли отказаться? Давайте разбираться…

Итак, мы уже выяснили, что вопрос вроде как не однозначный. С одной стороны закон регламентирует наличие добровольного согласия для обработки персональных данных, а с другой стороны разрешает пользоваться вашими персональными данными не спрашивая у вас согласия. Для простоты понимания, давайте разделим то что обязывает получить согласие на обработку персональных данных, и то где согласие вроде бы не требуется.

Согласие обязательно: Федеральный закон № 152 «О персональных данных» Статья 9.

Согласие необязательно: Федеральный закон N 210 "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" от 27 июля 2010 г. Статья 4. пункт 6 и Статья 7.4. часть 1, часть 2; Федеральный закон № 273 "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 Статья 28. часть 8, Статья 47. часть 6.1 (Приказ Министерства просвещения РФ от 21 июля 2022 г. N 582 "Об утверждении перечня документации, подготовка которой осуществляется педагогическими работниками при реализации основных общеобразовательных программ"); Приказ Минцифры России от 18.11.2020 N 600 "Об утверждении методик расчета целевых показателей национальной цели развития Российской Федерации "Цифровая трансформация"; Распоряжение Департамента образования и науки г. Москвы от 15 апреля 2021 г. N 87р "О ведении личных дел обучающихся в электронном виде"; РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23 августа 2021 г. N 159р «О порядке взаимодействия с законными представителями (родителями, опекунами) при приеме (зачислении) детей в дошкольные группы образовательных организаций», Федеральный закон от 8 июня 2020 г. № 168-ФЗ “О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации”.

Для того что бы распутать этот «правовой клубок», следует начать с юридических основ. Вам станет понятно, что законно никто не может ограничить право доступа к образованию, а предоставление принадлежащих вам персональных данных является только добровольным. Вышеуказанные приказы, распоряжения и т.п., просто не могут ограничивать ваши права, и даже могут быть юридически ничтожными (отсутствие подписи и печати), а то и вовсе противозаконными. Просто надо знать свои права и вникнуть в законодательство.

Юридическая бритва Оккама в образовании (Выделяем нужное, отсекаем ненужное)

1. Действие закона и юридическая ничтожность документа. Отказ субъекта персональных данных (законного представителя) от подписания согласия на обработку персональных данных или отзыв такого согласия не может являться основанием для отказа в оказании образовательных услуг или ущемлении конституционных прав на получение образования. Начать следует с основного закона Российской Федерации Конституции.

Конституция Российской Федерации Статья 2 Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства. Статья 4 часть 2. Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют верховенство на всей территории Российской Федерации. Статья 43 1. Каждый имеет право на образование. 2. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях (прим. авт. - ни один закон не закрепляет возможность ограничений в образовании при отказе от электронной формы государственных услуг и отказе от автоматизированной обработки персональных данных). Статья 55 2. В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина.

Теперь отсекаем распоряжения и приказы и т.п., по которым вы что-то должны предоставить и они вас как-то ограничивают. В действительности, они вас не касаются, так как не могут ограничить ваши права, может ограничить только федеральный закон.

В любых ситуациях, где пытаются ограничить ваши права и свободы, следует помнить, что согласно Конституции РФ Статьи 55 части 3. Права и свободы человека и гражданина, могут быть ограничены ТОЛЬКО федеральным законом, а согласно Статьи 105 пункт 1. Федеральные законы принимаются Государственной Думой. (Постановление правительства губернаторов, приказы, указы, инструкции и прочее, это всё исполнительная власть, а не законодательная, потому самостоятельно ограничить права человека и гражданина они не могут). Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации не могут противоречить федеральным законам (часть 5 статьи 76 Конституции России). В случае противоречия между федеральным законом и иным актом, изданным в Российской Федерации, действует федеральный закон (часть 5 Статьи 76 Конституции России).

Более того, в соответствии с законом, вас обязаны ознакомить именно с документом, ни ссылкой на сайт, ни с информацией, где взять этот документ, а именно с документом (с подписью и печатью уполномоченного должностного лица). Конституция РФ Статья 24 часть 2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, а так же следует учитывать ФЗ № 149 от 27.07.2006 Статья 8 часть 2. Гражданин имеет право на получение информации, непосредственно затрагивающей права и свободы. Часть 4. Не может быть ограничен доступ к:

1) нормативным правовым актам, затрагивающим права, свободы и обязанности человека и гражданина (Нормативный правовой акт (НПА) — это официальный документ, принятый (изданный) в определенной форме правотворческим органом в пределах его компетенции и направленный на установление, изменение и отмену правовых норм).

Вы наверное удивитесь, но зачастую такого документа просто нет (никем не подписанная инструкция, приказ или распоряжение, а то и вовсе чья-то устная «просьба»-не в счёт). И если не понимают «по-хорошему», вас не знакомят с документом, продолжают нарушать ваши права и законодательство, то вы имеете право вызвать сотрудников полиции, которые обязаны вас ознакомить с таким документом или пресечь противоправное деяние и привлечь к ответственности нарушителей (в данном случае, отказ в предоставлении документа, на основании которого пытаются ограничить в правах, можно расценивать как Самоуправство-Статья 19.1 КоАП РФ или 330 УК РФ).

Федеральный закон № 3 "О полиции" от 07.02.2011

Статья 5. Соблюдение и уважение прав и свобод человека и гражданина.

7. Полиция обязана обеспечить каждому гражданину возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не установлено федеральным законом.

Статья 12. Обязанности полиции

2) прибывать незамедлительно на место совершения преступления, административного правонарушения, место происшествия, пресекать противоправные деяния, устранять угрозы безопасности граждан и общественной безопасности, документировать обстоятельства совершения преступления, административного правонарушения, обстоятельства происшествия, обеспечивать сохранность следов преступления, административного правонарушения, происшествия;

11) выявлять и пресекать административные правонарушения и осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, отнесенных законодательством об административных правонарушениях к подведомственности полиции;

Важно! Согласно логике. Да и просто здравого смысла, понятно, что документ, это то, что содержит реквизиты, и пожалуй в первую очередь печать и подпись уполномоченного должностного лица. Как пример, определение документа дано в Федеральном законе №77 "Об обязательном экземпляре документов" от 29.12.1994, документ - материальный носитель с зафиксированной на нем в любой форме информацией в виде текста, звукозаписи, изображения и (или) их сочетания, который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и предназначен для передачи во времени и в пространстве в целях общественного использования и хранения. О том, что документ должен содержать подпись и печать сообщают и действующие ГОСТ, а именно ГОСТ Р 7.0.8-2013 пункт 3.2.1. подпункты 52, 57, 58, 60; ГОСТ Р 7.0.97-2016 пункт 4 подпункты 22 и 24, пункт 5 пункт 5.24, равно как и не заверенная копия документа, согласно ГОСТ Р 7.0.97-2016 Статья 5 пункт 5.26 и Постановления Правительства РФ от 15.06.2009 г. № 477. Согласно ГОСТ Р 7.0.8-2013 пункт 3.1 подпункт 23. копия документа: экземпляр документа, полностью воспроизводящий информацию подлинника документа и подпункт, 25. заверенная копия документа: копия документа, на которой в соответствии с установленным порядком проставлены реквизиты, обеспечивающие ее юридическую значимость. ГОСТ Р 51511-2001 Печати с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации. Форма, размеры и технические требования, которые указаны в пункте 3.1 и 3.2; Так же допускается заверение копии электронной печатью Федеральный закон от 06.04.2011 N 63- ФЗ "Об электронной подписи" Статья 6.

Так же уместно упомянуть, что согласно ФЗ № 149 от 27.07.2006 Статьи 8 части 1, граждане (физические лица) и организации (юридические лица) вправе осуществлять поиск и получение любой информации в любых формах (в том числе и в форме документа - прим. авт.) и из любых источников.

Для полноты раскрытия вопроса, важно понимать, что официальное опубликование, согласно Конституции РФ Статья 15 пункт 3, для всеобщего обозрения, это только одно из условий, чтобы документ действовал, и это условие не является единственным (подпись, печать, полномочия должностного лица, если это Закон, то согласно Конституции РФ Статьи 105, принятие Думой РФ и рассмотрение Советом Федерации и т.д.).

Если у «документа» отсутствует подпись и печать, то это не является документом по определению, кроме того, это означает, что ответственность за написанное никто не несёт, а значит и не обладает какой-либо юридической силой!

2. Вы не обязаны предоставлять медицинскую информацию. Теперь, что касается предоставления медицинской информации для образовательного учреждения. Закон чётко устанавливает или наличие добровольного согласия, или особых условий когда согласие не требуется (зачисление в образовательное учреждение, ведение личной анкеты учащегося и т.п., к таким условиям явно не относится).

Федеральный закон № 323 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011

Статья 13. Соблюдение врачебной тайны

1. Сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну.

2. Не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, в том числе после смерти человека, лицами, которым они стали известны при обучении, исполнении трудовых, должностных, служебных и иных обязанностей, за исключением случаев, установленных частями 3 и 4 настоящей статьи.

3. Разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, другим гражданам, в том числе должностным лицам, в целях медицинского обследования и лечения пациента, проведения научных исследований, их опубликования в научных изданиях, использования в учебном процессе и в иных целях допускается с письменного согласия гражданина или его законного представителя. Согласие на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, может быть выражено также в информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство.

В пункте 4 можно ознакомиться с перечнем случаев, когда согласие гражданина или его законного представителя, для предоставления сведений, составляющих врачебную тайну, не требуется.

3. Регистрации в цифровых образовательных платформах и предоставление персональных данных, не является обязательным условием для обучения учащегося. В рамках ЦОС используются государственные информационные системы (ГИС)-федеральная ГИС "Моя школа" и цифровой сервис "Мой колледж", так же применяется информационно-коммуникационная образовательная платформа "Сферум", электронные сервисы такие как электронный дневник и журнал.

Любая образовательная коммерческая цифровая платформа, подразумевает под собой «Пользовательское соглашение» или оферту, которую вы либо принимаете, либо не принимаете. Даже суд не может заставить человека подписать или не подписать такое соглашение, потому как по закону это может быть только добровольно. Поэтому, когда классный руководитель, в каком-нибудь «родительском чате», пишет что каждый срочно должен зарегистрировать своего ребенка в очередной цифровой платформе, и это распоряжение директора, и есть какой-то там приказ из министерства, и это обязательное требование для обучения, вас просто вводят в заблуждение. Вы не обязаны выполнять никакие подобные требования. Вы и ваш ребенок не работники школы, и на вас не распространяются никакие распоряжения департаментов образования. Всё это только добровольно и не может нарушить право вашего ребёнка получить образование.

Как законно отказать в передаче персональных данных и запретить их использование

Во всех случаях запрета персональных данных, в первую очередь надо обратиться к оператору ПД с письменным требованием прекратить использование полученной информации и ее передачу. В этом случае это образовательное учреждение.

Если вам отказывают в принятии сообщений на отзыв ваших персональных данных, не берут, отказывают регистрировать или ставить отметку о получении (вх. №, дата получения, должность, ФИО, подпись), для начала можно сообщить о нарушении ваших прав по телефону (Телефон горячей линии Общественного Совета Минобрнауки России: 8 499 553-09-63, Справочная служба: 8 495 539-55-19., Центр телефонного обслуживания граждан и организаций по вопросам предоставления государственных услуг: 8 800 100-05-20). Так же можно оставить сообщение об отказе принимать у вас сообщения через сайт Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (срок ответа в течение 30 дней).

Кроме того, если ваши сообщения не берут в образовательном учреждении, можно их отправить через почтовое отделение, с описью во вложении (в описи видно что вы отправляли, сотрудник почты проверяет и удостоверяет вложения своей подписью - получатель не сможет сказать что письмо пришло пустое, или там было что-то другое).

Если обращение не принесло результата, можно направить сообщение о нарушении ваших прав в Роскомнадзор, прокуратуру, Управление «К» (это подразделение МВД, расследующее преступления, связанные с информационными технологиями), суд (в качестве истца может выступать гражданин, права которого нарушены, или Роскомнадзор (п. 3 ст. 23 закона № 152-ФЗ). Ответчиком будет оператор ПД или другое лицо, которое неправомерно передает/использует ваши персональные данные. Подобные дела рассматриваются районным судом в порядке гражданского судопроизводства).

Религиозные и иные убеждения.

Отдельная тема, и в то же время универсальная (подойдёт в очень многих случаях) «религиозные и иные убеждения». Давайте рассмотрим как её можно применять в образовании.

Архиерейским собором Русской Православной Церкви 4 февраля 2013 года был принят документ «Позиция Церкви в связи с развитием технологий учета и обработки персональных данных». Выступая в защиту прав православных граждан России, Церковь заявляет, что новые технологии не должны быть безальтернативными и принудительными. Те, кто отказывается принимать эти технологии, должны иметь альтернативу – использование традиционных методов идентификации личности. Церковь считает недопустимыми любые формы принуждения граждан к использованию электронных идентификаторов, автоматизированных средств сбора, обработки и учета персональных данных и личной конфиденциальной информации. В документе говорится, что реализацию права на доступ к социальным благам без электронных документов необходимо предоставить материальные, технические, организационные и, если необходимо, правовые гарантии.

Церковь считает особенно важным принцип добровольности принятия любых идентификаторов и указывает, что необходимо проявлять уважение к конституционным правам граждан и не дискриминировать тех, кто отказывается от электронных средств идентификации.

В 2013 году Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к Президенту Российской Федерации в связи с многочисленными письмами граждан, не приемлющих использования цифровых идентификаторов личности, штрихового кодирования информации о человеке и электронных документов.

В ответе Государственно-правового управления Президента Российской Федерации на Обращение Патриарха указывается: «Разделяя Вашу озабоченность по вопросу нежелания некоторой части российских граждан получать другой вид паспорта – документ нового поколения, содержащий электронные носители информации, полагаю возможным отметить, что любые формы принуждения людей к использованию электронных идентификаторов личности, автоматизированных средств сбора, обработки и учета персональных данных, личной конфиденциальной информации недопустимы».

Итак, ещё один аргумент и способ отказа от передачи и запрета обработки персональных данных, является право свободы религиозных и иных убеждений. Особенностью этого права является то, что каких-то конкретных ограничений и запретов тут нет, если вы не нарушаете права других людей. Вы можете верить в кого угодно и во что угодно, и не обязаны кому-то что-то доказывать (убеждения не обязательно где-то записаны и т.п.). И если ваши религиозные и иные убеждения не совместимы с электронной обработкой (цифровизацией) ваших персональных данных, то это уже будет являться основанием для отказа.

Свобода религии или убеждений — одно из фундаментальных, основных прав каждого человека. Это право всеобщее, оно одинаково принадлежит всем людям везде, вне зависимости от того, кто они, где живут, сколько им лет и какой у них пол; не важны ни их этническая или расовая принадлежность, ни то, во что они верят или не верят.

Свобода религии или убеждений — это совокупность разносторонних прав, диапазон разных, но связанных тем. В частности, она включает свободу придерживаться религии или каких-то убеждений в чём угодно. Свобода религии или убеждений — не привилегия, которую выдаёт правительство, а право, присущее каждому от рождения. Это отражено во Всеобщей декларации прав человека (обязательно к исполнению согласно Конституции РФ Статьи 15 часть 4), Статья 18 Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; это включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных порядков. Так же это отражено и в Конституции РФ Статья 28 Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними. За воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и свободу вероисповедания, в том числе принятию религиозных или иных убеждений, или отказу от них, КоАП РФ Статьёй 5.26, предусмотрена ответственность.

Конституция РФ Статья 55 часть 2. В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина. Однако, следует учитывать и Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях" от 26.09.1997 N 125-ФЗ Статью 3 часть 2. Право человека и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания может быть ограничено федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов человека и гражданина, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

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