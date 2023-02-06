Как отказаться от сдачи биометрии: какие могут быть «подводные камни»

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6 февраля 2023, 12:08 Константин Куликов,

В этой публикации рассмотрим сразу несколько важных тем, которые касаются биометрических данных: что делать тем кто уже сдал биометрию (в банке, в фитнес-клубе, при получении паспорта и т.д.) и не хочет что бы она попала в общую базу ЕБС, что делать тем кого принуждают к сдаче биометрии на работе, отказ в оказании услуг при отсутствии биометрии.

Что делать тем кто уже сдал биометрию?

14 декабря 2022 год, как сообщает Интерфакс: «Порядка 70 млн россиян сдали свои биометрические данные в основном они находятся у банков, сказал глава Минцифры Максут Шадаев. "Мы считаем, что порядка 70 млн наших граждан сдали свою биометрию, в основном, конечно, это банки", - сказал Шадаев на заседании президиума фракции КПРФ в Госдуме. При этом Шадаев отметил, что условия хранения биометрической информации, к сожалению, оставляют желать лучшего, учитывая, в том числе, периодические утечки персональных данных»

Многие столкнулись с тем, когда при обращении в банк за кредитом, его просили сделать фото или записывали голос. Оплата по «лицу», загранпаспорта, проход на стадионы, транспорт, фитнес-клубы и прочее, это тоже использование вашей биометрии. Если вы припоминаете такие случаи, значит, ваши биометрические данные уже попали в базы данных этих Операторов, а может уже и в ЕБС. Если не помните, давали ли вы согласие использования персональных данных или нет, то можно сделать запрос и уточнить.

Как это можно сделать:

1) направить запрос оператору ЕБС.

2) направить запрос оператору, который получал согласие на обработку вашей биометрии (например, банку): не передавал ли он вашу биометрию в ЕБС (на это тоже могло быть получено ваше согласие).

Основание-Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" Статья 14 (Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных)

3) проверить раздел «Биометрия» в профиле личного кабинета на Госуслугах.

Как того требует новый закон, все ранее собранные биометрические данные будут переданы в ЕБС, и согласия для этого не требуется.

Федеральный закон от 29.12.2022 N 572-ФЗ "Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"

Статья 4 часть 14.

Операторы обязаны разместить собранную до 29.12.2022 биометрию в ЕБС до 30.09.2023 (ч.2 ст.26 572-ФЗ).

Но субъектов, должны уведомить о передаче данных в ЕБС за 30 дней, в любой позволяющей подтвердить факт получения уведомления форме, об этом сообщается в части 15 той же статьи 4 указанного закона.

Часть 15. Указанные в части 14 настоящей статьи государственные органы, органы местного самоуправления, Центральный банк Российской Федерации, организации финансового рынка, иные организации, индивидуальные предприниматели, нотариусы не позднее чем за 30 дней до планируемого размещения биометрических персональных данных в единой биометрической системе обязаны уведомить субъекта персональных данных в любой позволяющей подтвердить факт получения уведомления форме о таком размещении. В случае получения до истечения указанного в настоящей части срока возражения от субъекта персональных данных против размещения его персональных данных в единой биометрической системе такое размещение не осуществляется. Субъект персональных данных вправе обратиться к оператору единой биометрической системы с требованием о блокировании или об уничтожении его биометрических персональных данных с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных".

Проверяйте почтовый ящик, обычный и электронный (желательно, «заброшенные» тоже), телефон, приложения и личные кабинеты. Так как Операторы обязаны разместить собранную до 29.12.2022 биометрию в ЕБС до 30.09.2023, то проявлять внимательность придётся достаточно долго. И вот тут важно, при получении такого уведомления нужно сразу подать возражение против размещения ваших данных в ЕБС. Важно соблюдать сроки, для уведомления и подачи возражения отводится всего 30 дней. Если возражение подано, то размещение ваших данных в ЕБС не осуществляется. Поэтому, пока ваши сведения не переданы в ЕБС, вы можете уже сейчас подать отзыв согласия на обработку биометрических данных во все банки, с которыми вы взаимодействовали, а так же в прочие организации, в базах которых имеется ваша биометрия. В банках и организациях обычно уже есть бланки заявлений на отзыв биометрических данных. Важно с ним внимательно ознакомиться. Вы вправе подать заявление на отзыв и по своему образцу.Тут можно скачать несколько вариантов довольно стандартных заявлений от физлица. Там заявления, возражения, уведомления и т.п., для отзыва биометрических данных у организаций, и отказ в их предоставлении (в том числе и для несовершеннолетних). Каждый может выбрать наиболее подходящий образец из предложенных, или составить свой применяя предоставленные нормы права. Важный момент, почти у всех образцов которые вам предоставляют, и тех которые можно найти на просторах интернета, отсутствует запрет на обработку персональных данных, что немного странно для тех, кто не хочет отдавать свои данные. Поэтому всем кто будет составлять подобные бумаги самостоятельно, рекомендую добавить несколько полезных фраз, которые в нынешнее время лучше использовать под каждым подписываемым документом, где используются ваши персональные данные: «В соответствии с ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ О персональных данных, даю своё согласие на обработку персональных данных, согласие действует только для достижения целей, обозначенных в ... (указать название документа), далее согласие отзываю и использование персональных данных запрещаю. Не несу ответственность за скрытый смысл. Подпись не является индоссаментом и акцептом. Нет ущерба подписавшему».

Такое заявление лучше подать в 2-х экземплярах непосредственно в офисе банка или иного учреждения. На вашем экземпляре должна стоять отметка о принятии. Либо попросить сотрудника сделать вам копию поданного заявления, и поставить отметку на нём. В любом случае у вас «на руках» должно остаться подтверждение того, что вы отзывали ваши биометрические данные.

В соответствии с частью 5 Статьи 21 Федерального Закона № 152 "О персональных данных" по зарегистрированному заявлению оператор обязан в течение 30 дней прекратить обработку ваших биометрических данных и уничтожить их. После отзыва биометрических данных использование этих данных в целях идентификации и/или аутентификации не осуществляется (Приказ Минцифры № 930 от 10.09.2021).

В случае отказа в удовлетворении ваших законных требований обращайтесь в Роскомнадзор.

«Подводные камни»

Важно отметить, что в указанном федеральном законе № 572 от 29 декабря 2022 г., сообщается что биометрия приравнивается к действиям по предъявлению документа удостоверяющего личность.

Статья 11 часть 1. Действия по идентификации и (или) аутентификации физического лица с использованием единой биометрической системы (за исключением региональных сегментов единой биометрической системы) и единой системы идентификации и аутентификации с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Федеральным законом, приравниваются к действиям по предъявлению документов, удостоверяющих личность такого физического лица,

23 января 2023 года, в Парламентской газете вышла публикация «Как отказаться от сдачи биометрических данных» (Парламентская газета-российская газета, периодическое общественно-политическое издание Федерального Собрания Российской Федерации. На основании федерального закона от 22 октября 1999 г. № 185-ФЗ «Парламентская газета» является официальным публикатором федеральных конституционных законов, федеральных законов и актов палат Федерального Собрания). Самое важное в этой публикации сообщается в итоговой части: «Биометрические данные считаются одними из самых безопасных — их невозможно подделать, поскольку они у каждого свои. Но их можно скомпрометировать, то есть доступ к ним получат те, кто не должны. Проблема утечек для России очень актуальна, предупредил Алексей Мунтян (прим. авт. соучредитель Сообщества профессионалов в области приватности). Как будет работать ЕБС, покажет время».

Вышеупомянутая публикация парламентской газеты начинается с фразы: «Раз и навсегда запретить обработку персональной информации можно в МФЦ», но такое утверждение весьма сомнительно. Действительно, в федеральном законе упоминается МФЦ, как организация через которую можно осуществить отказ от сбора и размещения биометрических персональных данных…

Федеральный закон № 572 от 29.12.2022 Статья 3 часть 16 (так же важно обратить внимание когда вступает в силу).

Форму и порядок подачи и отзыва такого отказа утверждает Правительство (ст. 3 ч. 17).

В отношении детей такой отказ смогут написать (или отозвать) их родители (ст. 3 ч. 19).

Кроме того что это вступает в силу только 1 июня 2023 года, так ещё и таких форм отказа, и порядок предоставления отказа, на официальном правовых ресурсах Российской Федерации обнаружить не удалось. Конституция Российской Федерации Федеральный Статья 15 часть 3. Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные законы не применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения. В соответствии с Законом от 14.06.1994 N 5-ФЗ "О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания" Официальным опубликованием считается полный текст в "Парламентской газете", "Российской газете", "Собрании законодательства Российской Федерации" или первое размещение (опубликование) на "Официальном интернет-портале правовой информации". Так же, в Статье 7, указанного закона, сообщается что "Собрание законодательства Российской Федерации" .Так же, в Статье 7, указанного закона, сообщается что "Собрание законодательства Российской Федерации"является официальным периодическим изданием, в котором публикуются постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации. Удалось найти постановление, а вернее проект постановления (который никем не подписан), на сайте ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ (Официальный сайт для размещения информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения), и называется он "Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении правил представления физическим лицом отказа от сбора и размещения биометрических персональных данных в целях проведения идентификации и (или) аутентификации, отзыва такого отказа, а также письменного подтверждения многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг представления физическим лицом такого отказа и отзыва такого отказа, форм отказа от сбора и размещения биометрических персональных данных в целях проведения идентификации и (или) аутентификации, отзыва такого отказа, а также письменного подтверждения многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг представления физическим лицом такого отказа и отзыва такого отказа".

Более того, в нём сообщается что постановление вступает в силу с 1 июня 2023 г. В нём обозначены правила представления физическим лицом отказа от сбора и размещения биометрических персональных данных, и какой порядок, и вышеуказанные формы-образцы для отказа предоставлены.

Важно отметить! По проекту, чтобы отказаться от сбора биометрии в МФЦ, надо ОБЯЗАТЕЛЬНО предоставить не только документ удостоверяющий личность, но и СНИЛС, в т.ч. на ребенка (пункт 5 и пункт 6 проекта). И не только предоставить, но и указать в форме. Ещё интересен пункт 11: МФЦ, принявший отказ от сбора биометрии в течение одного дня со дня представления отказа направляет с использованием единой СМЭВ (системы межведомственного электронного взаимодействия) оператору ЕБС сведения о наименовании и адресе МФЦ и СНИЛС лица, представившего отказ от сбора биометрии, либо СНИЛС ребенка, в отношении которого представлен отказ от сбора биометрии. Получается, что так или иначе данные человека попадают в Единую биометрическую систему, у кого-то «с отказом», а у кого-то с «согласием».

В общем, закон о биометрических персональных данных принят, форму должно определить Правительство РФ, а формы как таковой нет, так как пока это только проект, постановление не подписано и не опубликовано на правовом ресурсе, да и после, постановление вступает в силу только с 1 июня 2023 г. Имеет ли эта форма юридическую силу? Весьма сомнительно, она вполне может быть измена. Исходя из указанного, если и отказываться от согласия, то лучше непосредственно там, где сдавали биометрию....

Как отказаться от сдачи биометрии на работе

Из публикации Добровольно-принудительная биометрия уже в России

вы уже знаете, что принуждение на работе к биометрии это в России уже суровая действительность. Кроме того, получается что для внесения биометрических данных в ЕБС (Единая биометрическая система)

вроде, как и добровольное согласие не требуется. Что делать если вас принуждают, на работе, сдать биометрию? Какие законные основания для отказа? Давайте разбираться…

Статьёй 65 ТК РФ четко определено какие документы должны быть предъявлены при приеме на работу. Обязательное согласие сдать биометрические данные там отсутствует.

Некоторые работодатели полагают, что могут внести изменения в локальный нормативный акт о пропускном режиме, и сотрудник не сможет отказаться его соблюдать. Но это не так.

Многие забывают, что в соответствии со Статьёй 5 и Статьёй 8 ТК РФ, работодатель не может издавать локальные нормативные акты, ухудшающие положение работника, а положение работника, которому допуск к работе вдруг стали обуславливать обязательной сдачей биометрии, это оно и есть. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, допускается только по соглашению сторон трудового договора. Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается обязательно в письменной форме (ст. 72 ТК РФ). В одностороннем порядке, согласно статье 74 ТК РФ, работодатель может изменить существенные условия договора лишь в случае изменения организационных или технологических условий труда. То есть, изменить существенные условия договора работодатель вправе, только когда изменились техника, технология производства, организация рабочих мест, структура организации. В статье 81 ТК РФ закреплен перечень причин, по которым трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работодателя, то есть без учета вашего мнения. Отказ от обработки ваших биометрических персональных данных в этом перечне отсутствует.

Если вы не хотите подписывать что-либо — не подписывайте. И в такие моменты лучше предусмотреть наличие диктофона с собой (или даже видеофиксацию, тут публикация о том что вы имеете право «снимать видео»), поскольку при таком развитии событий не исключены угрозы об увольнении, штрафах и т.п., а это не законно.

Важная Статья 3 ТК РФ которая запрещает дискриминацию по любому признаку. Лица, считающие, что они подверглись дискриминации в сфере труда, вправе обратиться в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав, возмещении материального вреда и компенсации морального вреда.

Религиозные и иные убеждения

Как отмечено в Позиции РПЦ в связи с развитием технологий учета и обработки персональных данных, принятой Архиерейским Собором РПЦ 4 февраля 2013 года: «Церковь считает недопустимыми любые формы принуждения граждан к использованию электронных идентификаторов, автоматизированных средств сбора, обработки и учета персональных данных и личной конфиденциальной информации».

Еще один из способов защиты и отказа от биометрии, является право свободы религиозных и иных убеждений. Особенностью этого права является то, что каких-то конкретных ограничений и запретов тут нет, если вы не нарушаете права других людей. Вы можете верить в кого угодно и во что угодно, и не обязаны кому-то что-то доказывать (убеждения не обязательно где-то записаны и т.п.). И если ваши религиозные и иные убеждения не совместимы с биометрией, то это уже будет являться основанием для отказа.

Свобода религии или убеждений — одно из фундаментальных, основных прав каждого человека. Это право всеобщее, оно одинаково принадлежит всем людям везде, вне зависимости от того, кто они, где живут, сколько им лет и какой у них пол; не важны ни их этническая или расовая принадлежность, ни то, во что они верят или не верят.

Свобода религии или убеждений — это совокупность разносторонних прав, диапазон разных, но связанных тем. В частности, она включает свободу придерживаться религии или каких-то убеждений в чём угодно. Свобода религии или убеждений — не привилегия, которую выдаёт правительство, а право, присущее каждому от рождения. Это отражено во Всеобщей декларации прав человека (обязательно к исполнению согласно Конституции РФ Статьи 15 часть 4), Статья 18 Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; это включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных порядков. Так же это отражено и в Конституции РФ Статья 28 Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними.

За воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и свободу вероисповедания, в том числе принятию религиозных или иных убеждений или отказу от них, КоАП РФ Статьёй 5.26, предусмотрена ответственность.

Однако, следует учитывать и Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях" от 26.09.1997 N 125-ФЗ Статью 3 часть 2. Право человека и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания может быть ограничено федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов человека и гражданина, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Нельзя отказать в услугах

Ранее, в публикации Что надо знать тем, кто не хочет сдавать биометрию уже сообщалось, что отказ в предоставлении услуги из-за отсутствия биометрии, является нарушением ваших прав и закона (Статья 330 Самоуправство, Статья 136 УК РФ и Статья 19.1. и Статья 5.62 КоАП РФ). Новый Федеральный закон № 572 от 29 декабря 2022 г., в этой сути ничего не меняет. Статья 3 часть 13. Отказ физического лица от прохождения идентификации и (или) аутентификации с использованием его биометрических персональных данных не может служить основанием для отказа ему в оказании государственной, муниципальной или иной услуги, выполнении государственных, муниципальных функций, продаже товаров, выполнении работ или отказа в приеме на обслуживание.

Оператор не имеет права отказывать в обслуживании в случае отзыва согласия на обработку биометрических данных (ч.3 ст.11 ФЗ № 152 от 27.07.2006).

Отказать в какой-либо услуге из-за отказа от сдачи биометрических данных права нельзя.

К примеру банк, при выдаче кредитной карты не может требовать от вас фото и наговорить голосом что-либо. Это уже предоставление биометрических данных. Упомянув положения вышеуказанных статей, вы можете отказаться от предоставления таких данных банку. При отказе банка выдать вам карту без предоставления биометрии требуйте письменный отказ. Необходимо помнить, что в договоре, который вы подписываете или подписали ранее, уже может быть включён пункт-согласие на сдачу биометрии. В этом случае, необходимо обратиться в банк с письменным требованием убрать из договора пункт, ущемляющий ваши права (Закон о защите прав потребителей Статья 16.

Для ещё большего погружения в юридические тонкости по теме биометрии, читайте так же:

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Как может осуществляться контроль за населением с помощью биометрии

Что надо знать тем, кто не хочет сдавать биометрию

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