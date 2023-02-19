Цифровизация в России: QR-код вместо паспорта и социальный рейтинг

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19 февраля 2023, 18:54 Константин Куликов,

Все кто хоть немного следит за новостным фоном наслышан о социальном рейтинге и применении QR-кодов в Китае, к чему приводит такая цифровизация, как система ограничивает права людей в получении услуг, в том числе и финансовых. По тому же пути идёт и Европа, а в след за ней, или уже даже опережая её, уверенно «шагает» и Россия.

«Вы что хотите как в Европе?».

Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии, в своем обращении к Конгрессу, 16 сентября 2020 г. : «Каждый раз, когда приложение или веб-сайт просит нас авторизоваться, мы понятия не имеем, что происходит в этот момент с нашими персональными данными. Поэтому в Еврокомиссии разработано системное решение для безопасной идентификации на территории всего ЕС — так называемое электронное удостоверение личности. Любой гражданин Евросоюза сможет пользоваться электронным паспортом в любой точке Европы для решения самых разных задач: от уплаты налогов до аренды велосипеда. Это технология, которой мы можем доверять и с помощью которой самостоятельно можем проконтролировать, какие наши данные используются и как именно»,

И в середине 2021 года, в ЕС заявили о запуске системы цифровой идентификации граждан. Система цифровой идентификации граждан Евросоюза открывает безопасный доступ к онлайн и офлайн государственным и частным услугам на всей территории ЕС, об этом сообщается на сайте Европейской комиссии. В частности, каждый гражданин и житель Евросоюза с помощью специального приложения сможет пользоваться личным цифровым кошельком-паспортом. В нём будут храниться данные, удостоверяющие личность, а также официальные документы. Перечисляются преимущества такой системы: право каждого лица, имеющего право на получение национального удостоверения личности, иметь цифровую идентификацию, которая признается в любой точке ЕС; простой и безопасный способ контролировать объем информации, которой вы хотите поделиться со службами, требующими обмена информацией; Управляется через цифровые кошельки, доступные в приложениях для мобильных телефонов и других устройствах, чтобы: определять онлайн и офлайн, хранить и обмениваться информацией, предоставленной правительствами, например, имя, фамилия, дата рождения, национальность, хранить и обмениваться информацией предоставленной доверенными частными источниками, использовать информацию как подтверждение права на проживание, работу или учебу в определенном государстве-члене.

С помощью цифрового ID граждане Евросоюза смогут арендовать автомобили за пределами своей страны, подтвердить свой возраст, открыть банковский счёт, подать налоговую декларацию или заявление в университет. Кроме того, в кошелёк по желанию можно добавить электронную подпись. Цифровое удостоверение личности можно использовать для подтверждения права на проживание, работу или учёбу в определённом государстве.

И вот 10 февраля 2023 годя, Комиссия уже публикует первую версию общего набора инструментов для реализации европейского кошелька цифровой идентификации (Кошелек EUDI) Эта техническая основа, стала прототипом кошелька, который можно будет использовать.

Комиссия предлагает надежную и безопасную цифровую идентификацию для всех европейцев, сообщается на сайте. Требования и спецификации, изложенные в наборе инструментов, пока не являются обязательными для государств-членов до тех пор, пока соучредителями не будет принято законодательное предложение о Европейском кошельке цифровой идентификации. Так же на сайте представлены ориентиры по цифровизации к 2030 году. Среди прочего можно увидеть цифровизацию госуслуг: ключевые государственные услуги-100 % онлайн, электронное здравоохранение-100 % граждан имеют доступ к медицинским записям онлайн, цифровая идентификация - 80 % граждан имеют доступ к цифровому удостоверению личности

Кроме того, Комиссия поддерживает крупномасштабные пилотные проекты и устраивает конкурсы по направлениям: мобильные водительские права электронное здравоохранение, платежи, образование/профессиональная квалификация.

Ещё в 2021 году, в публикации Парламентской газеты, с названием «В ЕС заявили о запуске системы цифровой идентификации граждан», в финальной части, сообщается о том, что член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что в России интеграция цифрового паспорта гражданина и кошелька не имеет смысла. Этот член по информационной политике, информационным технологиям и связи, видимо ошибся….

QR-код вместо паспорта и социальный рейтинг уже в России.

Для тех кто ещё не понял куда движется РФ, рекомендую ознакомиться с Постановлением Правительства РФ от 28 октября 2020 г. № 1750 "Об утверждении перечня технологий, применяемых в рамках экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций". Постановление действует с 28 января 2021 г. в соответствии со статьей 2 Федерального закона "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации" Правительство Российской Федерации.

Перечень

технологий, применяемых в рамках экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций 1. Нейротехнологии и технологии искусственного интеллекта, в том числе технологии в области: компьютерного зрения; обработки естественного языка; распознавания и синтеза речи; машинных рекомендаций и поддержки принятия решений; нейропротезирования; нейроинтерфейсов; нейростимуляции. 2. Технологии работы с большими данными, в том числе в области: прослеживаемости и интероперабельности данных; программно-определяемых хранилищ данных; обработки, утилизации данных с использованием машинного обучения; обогащения данных; бизнес-анализа; дескриптивной, прескриптивной, предиктивной и предписывающей аналитики; сбора, хранения и обработки данных, в том числе децентрализованных. 3. Квантовые технологии, в том числе в области: квантовых вычислений; квантовых коммуникаций; квантовых сенсоров и метрологии. 4. Производственные технологии, в том числе в области: цифрового проектирования, математического, информационного моделирования и управления жизненным циклом изделия или продукции производственной или сервисной системы; "умного" производства; аддитивного производства; манипуляторов и манипулирования; проектирования, моделирования, создания и использования новых материалов и конструкций; управления производством; платформенных технологий для проектирования, инжиниринга, производства, мониторинга и логистики. 5. Технологии робототехники и сенсорики, в том числе в области: приборных и цифровых компонент робототехники для человеко-машинного взаимодействия; нейросенсорики; сенсоромоторной координации и пространственного позиционирования; сенсоров и обработки сенсорной информации; сенсоров и систем сбора и обработки информации для эффективного функционирования робототехнических систем; интеллектуальных систем управления робототехническими системами; систем автоматизации управления. 6. Технологии систем распределенного реестра, в том числе в области: организации и синхронизации данных; обеспечения целостности и непротиворечивости данных; создания и исполнения децентрализованных приложений и смарт-контрактов. 7. Технологии беспроводной связи, в том числе в области: беспроводных сетей передачи данных, включая WAN (глобальная сеть), LPWAN (технологии связи в рамках промышленного интернета), WLAN (беспроводная локальная сеть), PAN (беспроводная персональная связь), MAN (городская вычислительная сеть), BAN (нательная компьютерная сеть), спутниковой связи и сетевых технологий 5G, 6G; защищенной телекоммуникации. 8. Технологии виртуальной и дополненной реальности, в том числе в области: средств разработки VR/AR-контента и технологий совершенствования пользовательского опыта (UX) со стороны разработчика; платформенных решений для пользователей (редакторов создания контента и их дистрибуции); захвата движений в VR/AR и фотограмметрии; интерфейсов обратной связи и сенсоров для VR/AR; графического вывода; оптимизации передачи данных. 9. Технологии промышленного интернета (интернет вещей), в том числе в области: автономного принятия решений; компонент и сетей машинной связи; платформ промышленного интернета; программных и вычислительных систем для промышленного интернета. 10. Отраслевые цифровые технологии, в том числе технологии: направленные на цифровую трансформацию отраслей экономики, включая технологическую трансформацию процессов, задействованных в создании продуктов (услуг), а также технологий взаимодействия с контрагентами; анализа данных.

Март 2021 год, сообщает ТАСС: «Жители Москвы смогут оформлять и получать электронные паспорта с 1 декабря 2021 года, а по всей России эта возможность появится не позднее 1 июля 2023 года, говорится в проекте указа президента РФ, размещенном на портале проектов нормативных правовых актов. Электронный паспорт будет представлять собой пластиковую смарт-карту (формата банковской карты) с фотографией, ФИО, датой рождения и другими данными, а также с чипом. Паспорт также будет содержать биометрические и иные персональные данные владельца, включая изображение его лица и папиллярных узоров двух пальцев рук, пояснили в Минцифры РФ. В дополнение к паспорту с чипом гражданин по собственному желанию при помощи биометрической кабины в МФЦ сможет установить и активировать мобильное приложение (или так называемый мобильный идентификатор гражданина), которое будет выполнять функции паспорта». Бумажный паспорт будет аннулироваться при выдаче электронного. Правительство РФ выбрало в качестве трех пилотных регионов для внедрения цифрового паспорта Московскую область, Москву и Татарстан. Выдавать гражданам новый документ начнут уже в 2023 году, поскольку технические испытания уже прошли проверку. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко...

Важно отметить, что ещё 10 дек 2021 год. РБК обнародовала результаты исследования аналитического центра НАФИ: «Треть россиян (32%) сомневаются в безопасности цифровых паспортов — опасаются кибератак, взломов баз и утечек данных, разглашения персональных сведений и возможности стать жертвами онлайн-мошенников», — говорится в исследовании. При этом 6% опрошенных признались в том, что опасаются потерять смарт-карту, а 4% считают, что при ее использовании могут возникать сбои. Еще 4% респондентов заявили о недоверии к нововведению в целом. Опасаются злоупотреблений контролем со стороны государства 3% опрошенных. Оформить же электронный паспорт, как только такая возможность представится, готовы лишь 11% граждан страны».

Дальше больше… 15.02.2023 год, Российская Газета сообщает: «Путин согласился с идеей Минцифры внедрить использование QR-кода вместо паспорта. Президент России Владимир Путин поддержал предложение министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева начать внедрение технологии, которая в большинстве бытовых ситуаций позволит использовать вместо паспорта QR-код на смартфоне. "Технологию мы разработали, она работает очень просто: на смартфон загружается из биометрического паспорта фотография, дальше у вас генерируется QR-код, который вы предъявляете. И тот, кто хочет проверить у вас основания (для входа), из мобильного приложения госуслуг тоже через QR-код проверяет либо ваш возраст, либо ФИО", - описал глава ведомства алгоритм работы этой системы. "Нам кажется, что уже можно вернуться к вопросу о легализации этой технологии и массовом внедрении", - заявил Шадаев и попросил президента дать поручение подготовить соответствующий указ до 1 мая. "Пожалуйста, чем быстрее, тем лучше, - ответил Владимир Путин. - Конечно, такие сервисы в высшей степени востребованы, нужно ускорить их внедрение".

И тут не забываем о существовании Федерального закона № 572 от 29 декабря 2022 г., в котором сообщается что биометрия приравнивается к действиям по предъявлению документа удостоверяющего личность.

Статья 11 часть 1. Действия по идентификации и (или) аутентификации физического лица с использованием единой биометрической системы (за исключением региональных сегментов единой биометрической системы) и единой системы идентификации и аутентификации с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Федеральным законом, приравниваются к действиям по предъявлению документов, удостоверяющих личность такого физического лица.

Для тех, кто скажет что не видит в этом ничего плохого, так как QR-код пока полностью добровольный, напоминаю как в начале 2022 года QR-код навязывали гражданам и не пускали в некоторые заведения, ограничивали в получении услуг.

Кроме того, напоминаю, что для некоторых людей использование QR-кодов противоречит их религиозным убеждениям. Новый Завет, Откровение святого Иоанна Богослова, Глава 13, стих 17 и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его, стих 18 Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть. Это число всё чаще и чаще фигурирует то тут, то там. Достойный пример передачи Михалкова, выпуск которой сняли с эфира.

Не трудно найти информацию и о том, что штрих код на товарах содержит «делитель» (в начале, в середине, и в конце) с цифрой «6», в итоге это 666. И такой делитель, именно с этой цифрой, во всех странах. Так же, можно найти информацию, что эти квадратики, которые содержит QR-код, так же символизируют именно эту цифру.

Кроме того, в Библии написано, что антихрист воссядет в храме Божьем : "4. противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога." (Второе послание к Фессалоникийцам 2:3,4)

Так же можно найти информацию и о том, что будет Третий храм, которая переплетается с не менее интересной информацией о храме Соломона, который в свою очередь удивительным образом имеет много общего с QR-кодом.

Важно отметить, что в случае обязательного применения QR-кода законодательно, то у человека с вышеуказанными убеждениями, останется законный способ отказаться от QR-кода, подробнее об этом тут.

Что касаемо социального рейтинга в России, мало кто знает, но он уже существует в банках. В этом легко удостовериться. Платформа «Знай своего клиента», информация на официальном сайте ЦБ РФ. Платформа «Знай своего клиента» (Платформа ЗСК) — сервис, с помощью которого кредитные организации будут получать от Банка России информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций их клиентов (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей). Информацию платформы банки могут использовать при реализации процедур «противолегализационного» контроля. Платформа ЗСК располагает сведениями о 7 млн юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Физических лиц она не оценивает. Банк России на основе собственных аналитических данных распределил банковских клиентов на три группы — низкого, среднего и высокого уровня риска («зеленую», «желтую» и «красную»). Банк России принимает решение об отнесении юридического лица, индивидуального предпринимателя к группам риска совершения подозрительных операций по совокупности критериев.

Ограничительные меры по распоряжению денежными средствами, находящимися на банковских счетах, а также иным имуществом клиента применяются только в том случае, если он отнесен к группе высокого риска и регулятором, и кредитной организацией. Кредитная организация обязана в течение 5 рабочих дней проинформировать клиента о том, что Банк России отнес его к группе высокого уровня риска (со ссылкой на соответствующие критерии), и сообщить о применении ограничительных мер.

Предприниматели, не согласные с их включением в группу высокого риска, могут обжаловать такое решение в Межведомственной комиссии при Банке России, в которую входят Росфинмониторинг, ФТС России, уполномоченный по правам предпринимателей, а также представители банковских и бизнес-объединений.

Юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю с низким уровнем риска банк не вправе отказать в открытии счета, проведении операции, если контрагентом также является низкорисковый клиент. Также с клиентом, отнесенным к «зеленой» группе, кредитная организация не может расторгнуть договор банковского счета.

Кроме того, как упоминал ранее социальный рейтинг в России уже обсуждается. О цифровом рейтинге благожелательно отзывался в эфире Дмитрий Киселев: «…пришло осознание, сколь важен для всех искусственный интеллект, и его способность обрабатывать большие массивы данных. Big Data - в Китае, именно эта технология распознавания людей с камер наблюдения и контроля за передвижением каждого отдельно взятого гражданина, по геолокации его телефона, сыграло ключевую роль в победе над смертоносной эпидемией, сохранив огромное число жизней. Так что теперь, хотим мы этого или нет, а искусственный интеллект, обрабатывающий огромные массивы наших персональных данных останется навсегда важнейшим элементом общественной безопасности. Понятно, пространства для так называемых гражданских активистов станет меньше, ведь всё общество становится куда прозрачнее. А значит, мы даже вплотную приближаемся к персональному социальному рейтингу, когда честное, спокойное, ответственное гражданское поведение, откровенно и прозрачно будут поощряться. Накопил штрафов за скорость, бросил мусор на улице, пришел на несогласованную акцию, утаил налоги - вырастет процент по кредиту, это например. И наоборот, участвуешь в волонтерском движении, занимаешься благотворительностью, рейтинг можно и подправить».

Так же, цифровые «прелести» в нашей жизни, прослеживаются и в других сферах. Яркий пример «карта болельщика». Февраль 2023 год, Верховный суд России отклонил иск юриста и болельщика «Зенита», оспаривавшего законность введения в России карты болельщика (Fan ID) для посещения РПЛ и финала Кубка России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. С 1 декабря 2022 года Fan ID введен на всех стадионах чемпионата России по футболу. Карта болельщика оформляется на портале госуслуг. Для этого нужно заполнить анкету и загрузить свою фотографию. Из-за введения Fan ID объединения болельщиков крупнейших клубов Российской премьер-лиги объявили о бойкоте турнира.

Сюда же, можно вспомнить что с 1 апреля 2023 года, в России начнут тестировать платежи физлиц цифровым рублем. Кто хочет разобраться что такое цифровые деньги, тут весьма подробно. Банк России совместно с Минфином к 2024 году подготовят предложения по использованию цифрового рубля в бюджетном процессе. Тут уже важно понимать что это коснется даже пенсионеров, так как глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина допустила получение пенсий в цифровой валюте (Источник: Российская газета).

Сюда же, 27 января 2023 года, РИА Новости сообщают: «Путин поручил Минздраву отчитаться о создании цифрового профиля здоровья. Минздраву России: с учетом ранее данных поручений ускорить создание цифрового профиля здоровья гражданина, внедрение технологий искусственного интеллекта и телемедицины в деятельность медицинских организаций, в том числе с учетом опыта медицинских организаций Москвы»

Сюда же, С 1 января 2023 года все организации бюджетной сферы должны внедрить электронный документооборот и начать применять новые электронные первичные документы и регистры, утвержденные Приказом Минфина России от 15 апреля 2021 г. N 61н "Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению"

Отдельная тема образование (тот кто плотно взаимодействует, тот знает), да и других сфер жизнедеятельности полно, где уже вовсю хозяйничает цифровизация, осмотритесь вокруг.

Всё это в каких-то отдельных моментах может и удобнее физических носителей, (хотя не замечал что бы использование бумажного паспорта, водительского удостоверения или пластиковой банковской карты, кого-то сильно тяготило), но тут важно учитывать несколько моментов. Сами законотворцы и другие представители власти, не исключают утечек персональных данных, а это значит что ими могут воспользоваться в преступных целях, в том числе и получить доступ к вашим финансам. А если всё будет на одном носителе, то удалив информацию из него, у человека не останется никаких подтверждений его существования для системы, а это значит что все услуги ему будут просто недоступны. Сможет ли он доказать системе, что он это он, и получить новый цифровой документ, будет ли это решено быстро и решено ли, это еще вопрос. Ну и в случае социального рейтинга, надо понимать, что это полный контроль. Не понравилось что-то чиновнику в поведении человека, и одним нажатием кнопки, можно лишить доступа к услугам, к финансам, да даже «умную» дверь домой заблокировать. Вариантов тут много, но пусть сам решает что для него лучше, у нас же вроде как свобода выбора…

К чему может привести цифровизация и больше информации о биометрии:

Принудительный сбор биометрии и ДНК, существует ли возможность отказаться

Добровольно-принудительная биометрия уже в России

Как отказаться от сдачи биометрии: какие могут быть «подводные камни»

Как может осуществляться контроль за населением с помощью биометрии

Что надо знать тем, кто не хочет сдавать биометрию

Цифровая валюта центрального банка-цифровое мировое финансовое рабство

Мировой электронно-банковский концлагерь или криптовалюта?

Мировой электронно-банковский концлагерь или криптовалюта?

Что надо знать про QR-коды, и что с ними не так

Голод в Китае. COVID запрещает покидать дома, что общего с Россией

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