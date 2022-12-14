Кальян вреднее сигареты

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14 декабря 2022, 08:24 Константин Куликов,

Для большинства далеко не секрет, что табачный дым в сигаретах вредит здоровью, но не мало и тех, кто считает что такой вред значительно снижается при курении кальяна. Давайте разбираться…

Для начала будет полезно понять масштабы вреда, многие даже не представляют какие они. Табак убивает 1 человека каждые 4 секунды!

ВОЗ: из-за воздействия табака ежегодно умирает более 8 миллионов человек. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) к Всемирному дню без табака опубликовала доклад о распространенности курения. По данным ВОЗ, из-за воздействия табака ежегодно умирает более 8 миллионов человек. Еще 1 миллион смертей происходит в результате воздействия вторичного табачного дыма — «пассивного курения». В ВОЗ добавили, что новые табачные изделия оказывают такое же вредное воздействие на здоровье, как и традиционный табак.

Журнал The Lancet опубликовал глобальный обзор по употреблению табака за период с 1990 по 2019 год. В обзоре подробно анализируется статистика курения и употребления табака в 204 странах мира, собранная в ходе 3625 общенациональных репрезентативных опросов, проводимых в рамках проекта Глобального исследования бремени болезней (GBD — Global Burden of Disease Study). Статистика показывает, что количество курильщиков растет в целом на глобальном уровне и в 2019 году оно достигло 1,1 миллиарда человек. При этом курение стало причиной 7,7 миллиона смертей в мире, в том числе — каждой пятой смерти среди мужчин. Результаты исследования показывают, что каждый второй курильщик умер от причин, напрямую связанных с курением. Среди главных причин смерти авторы называют: ишемическую болезнь сердца — 1,7 миллиона смертей в 2019 году, хроническую обструктивную болезнь легких — 1,6 миллиона, рак трахеи, бронхов и легких — 1,3 миллиона, и инсульт — один миллион. Ученые отмечают, что 87 процентов смертей произошло среди тех, кто курил до конца жизни, и только 6 процентов — среди тех, кто бросил как минимум 15 лет назад. Отсюда авторы делают вывод о том, что покончить с вредной привычкой никогда не поздно. (Источник: РИА Новости).

По данным Минздрава, около 16% от общего количества смертей в России связано с табакокурением. По разным оценкам, в РФ ежегодно от болезней, связанных с потреблением табака, погибает около 300 тысяч граждан. (Источник: ТАСС. 2019 г.).

12 июля 2022 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные мониторингового опроса, посвященного проблеме курения. Последние пять лет доля курильщиков в России остается неизменной — на сегодняшний день это треть граждан (33%). Половина россиян со средним образованием курят (50%), среди высокообразованных эта доля вдвое ниже (24%).

Вред кальянов

Всемирная организация здравоохранения, ещё в 2015 году, опубликовала информационный листок о курении табака через кальян и последствиях для здоровья. Составлялся он на основании внушительного списка (80 источников) используемой литературы и научных публикаций.

Что такое курение через кальян? Курение табака через кальян является формой потребления табака с помощью одноствольного или многоствольного инструмента для курения ароматизированного или неароматизированного табака, разработанного таким образом, что перед тем, как попасть к курильщику, дым проходит сквозь воду или другую жидкость.



Является ли курение кальяна опасным для здоровья? Дым кальяна токсичен. Лабораторный анализ кальянного дыма выявил поддающиеся измерению уровни канцерогенных веществ (в том числе специфичных для табака нитрозаминов, полициклических ароматических углеводородов [ПАУ], летучих альдегидов, например, формальдегида и бензола), и токсикантов, таких как оксид азота и тяжелые металлы. Кроме того, сжигание угля генерирует высокие уровни окиси углерода (СО) и канцерогенных ПАУ. Эти токсичные вещества имеют отношение к наркомании, заболеваниям сердца и легких и к раку у курильщиков, и, если эти токсиканты поглощаются организмом в значительных количествах, могут приводить к аналогичным результатам и у курильщиков кальяна.

Курильщики кальяны в значительных количествах поглощают токсины и канцерогены из кальянного дыма. Данные анализов биомаркеров, которые измеряют токсические и канцерогенные уровни в крови и моче курильщиков кальяна, показывают, что в результате курения кальяна курильщики подвергаются значительному воздействию этих соединений. Курильщики кальяна подвергаются гораздо большему воздействию СО, значительно большему воздействию ПАУ, аналогичному воздействию никотина и значительно более низкому воздействию специфичных для табака нитрозаминов, чем курильщики обычного табака.

Курение кальяна приводит к измеримым острым неблагоприятным физиологическим и медицинским последствиям. Исследования документально подтверждают у курильщиков кальяна повышение сердечного ритма и кровяного давления, другие вредные острые сердечно-сосудистые эффекты, нарушение функции легких и переносимости физических нагрузок, увеличение возникновения воспаления легких, обмороки и острые отравления угарным газом.

Курение кальяна связано с многочисленными долгосрочными неблагоприятными последствиями для здоровья. Систематические обзоры существующих исследований указывают на значительные связи между курением кальяна и раком легких, периодонтальными заболеваниями и низкой массой тела при рождении. Более поздние данные свидетельствуют о возможных связях с раком ротовой полости, пищевода, желудка и мочевого пузыря, а также с хронической обструктивной болезнью легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, инсультами, хроническим ринитом, мужским бесплодием, желудочно-пищеводным рефлюксом и нарушением психического здоровья.

А как насчет пассивного курения при курении табака через кальян? Пассивное курение при курении кальянов является очень вредным. Многочисленные исследования документально подтверждают наличие значительных количеств СО, альдегидов, ПАУ, ультрадисперсных частиц и вдыхаемых твердых частиц в кальянном дыме при пассивном курении. Курение кальяна приводит к большему количеству выбросов СО, ПАУ и летучих альдегидов, чем курение сигарет. Кроме того, прямые выбросы токсикантов при курении бестабачных смесей через кальян были равны или даже превышали выбросы при курении смесей на основе табака. Таким образом, кальянный дым от бестабачных продуктов также опасен, и помимо никотина, содержит те же токсиканты и имеет ту же биологическую активность, что и изделия на основе табака.

Курение кальяна довольно длительный процесс. Курильщик кальяна в течение сеанса может вдохнуть столько табачного дыма, сколько содержится в более чем 100 сигаретах. Спору нет, дым внутри колбы фильтруется, однако курильщиком вдыхается объём дыма, значительно превышающий тот объём, который вдыхается при выкуривании сигареты. Вред от одного сеанса кальяна равен вреду от выкуривания пачки сигарет.

Министерства Здравоохранения ОАЭ официально заявили, что во время кальянокурения потребляется столько вредных и опасных веществ, сколько содержится в 5 пачках сигарет. Иранские ученые из Машхадского университета медицинских наук под руководством Мохаммада Хоссейна Боскабади отобрали для участия в эксперименте 57 иранских любителей кальяна. Одышка была найдена у 23 % кальянных курильщиков, сдавленность в груди присутствовала почти у 37 % курильщиков, кашель присутствовал у 21 % курильщиков кальянов. По данным министерства здравоохранения Египта, на кальяне лежит основная доля ответственности за распространение туберкулеза в стране, на данный момент порядка 400 тыс. больных (Источник: Научный журнал Успехи современного естествознания – 2013. – № 9).

Установлено, что при выкуривании сигареты человек за 5-7 минут делает в среднем 8-12 затяжек и при этом вдыхает в себя 0,5-0,6 литров дыма, а за сеанс курения кальяна в среднем человек делает 50-100 затяжек, любая из которых содержит приблизительно 1,5-1,0 литров дыма. Поэтому, за один час раскуривания кальяна человек может потребить количество дыма, равное количеству дыма из пачки сигарет, а то и больше. В табаке, предназначенном для кальянов, содержится большее количество никотина, свинца и вредных смол, чем в сигаретах. В частности, в дыме из кальяна концентрация окиси углерода больше в два-три раза, чем в дыме из сигарет. Кальянный дым наравне с дымом обычных сигарет провоцирует рак гортани, легких и иные онкологические заболевания, различные заболевания легких и сердечно-сосудистые заболевания. Возникают риски рождения детей с малым весом и с врожденными пороками развития. Для курения кальяна, в большинстве случаев применяется фольга, которая выделяет крайне вредные канцерогенные алюминиевые пары при нагревании углем.





Роспотребнадзор информирует: «Дым кальяна содержит в большом количестве угарный газ, соли тяжелых металлов, бериллий, хром, кобальт, котонин, никель и химические соединения. Уровень никотина в моче после выкуривания средней дозы кальяна повышается в 73 раза, табачных нитрозаминов, которые могут вызвать рак легких и поджелудочной железы – в 2 раза, увеличивается также содержание продуктов распада бензола и акролеина, которые могут вызывать раковые и респираторные заболевания. Более того, кальян вызывает заболевания сердечно-сосудистой системы. За одну процедуру курения кальяна учащается пульс, поднимается давление, увеличивается жёсткость артерий. Такие симптомы могут повышать риск возникновения инсульта, инфаркта миокарда и некоторых других болезней сердца. Кальян влияет на желудок, способствуя возникновению язвы и гастрита. Содержащиеся в дыме вещества повышают риск развития некоторых видов онкологических заболеваний. Среди них рак желудка, лёгких, пищевода, слизистой полости рта, мочевого пузыря, поджелудочной железы. Кальян способствует распространению инфекционных заболеваний».

Запрет курения табака

Курение табачной продукции, а именно сигарет, в общественных местах запрещено довольно давно, а вот запрет с кальянами был введен относительно недавно. В 2020 году, вступил в силу запрет курения кальянов в кафе и ресторанах. Поправка предусматривает установление запрета на курение табака, потребление никотиносодержащей продукции или использование кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах. Это, в частности, помещения кафе, ресторанов и т.п. Закон не запрещает деятельность кальянных, он запрещает использование кальянов в общепите.

Федеральный закон от 31.07.2020 N 303-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу охраны здоровья граждан от последствий потребления никотинсодержащей продукции" Статья 8. 6. Положения пункта 14 части 1 статьи 12 Федерального закона от 23 февраля 2013 года N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" применяются в отношении потребления никотинсодержащей продукции и использования кальянов по истечении девяноста дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

Статья 11. Организация осуществления мер, направленных на предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и веществ, выделяемых при потреблении никотинсодержащей продукции, сокращение потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции.

В целях предупреждения возникновения заболеваний, связанных с воздействием окружающего табачного дыма и веществ, выделяемых при потреблении никотинсодержащей продукции, последствиями потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции, и в целях сокращения потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции осуществляются следующие меры:

1) установление запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах;

2) ценовые и налоговые меры, направленные на сокращение спроса на табачные изделия или никотинсодержащую продукцию;

3) регулирование состава табачных изделий или никотинсодержащей продукции, регулирование раскрытия состава табачных изделий или никотинсодержащей продукции, установление требований к упаковке и маркировке табачных изделий или никотинсодержащей продукции;

4) просвещение населения и информирование его о вреде потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции, вредном воздействии окружающего табачного дыма и веществ, выделяемых при потреблении никотинсодержащей продукции;

5) установление запрета рекламы и стимулирования продажи табака, табачных изделий или никотинсодержащей продукции, устройств для потребления никотинсодержащей продукции, кальянов, спонсорства табака или никотинсодержащей продукции;

6) оказание гражданам медицинской помощи, направленной на прекращение потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции, лечение табачной (никотиновой) зависимости, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции;

7) предотвращение незаконной торговли табачной продукцией, табачными изделиями или никотинсодержащей продукцией;

8) ограничение торговли табачной продукцией, табачными изделиями или никотинсодержащей продукцией, кальянами, устройствами для потребления никотинсодержащей продукции;

9) установление запрета продажи табачной продукции, никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции несовершеннолетним и несовершеннолетними, запрета потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции несовершеннолетними, запрета вовлечения детей в процесс потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции.

Статья 12. Запрет курения табака или потребления никотинсодержащей продукции на отдельных территориях, в помещениях и на объектах

1. Для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма и веществ, выделяемых при потреблении никотинсодержащей продукции на здоровье человека запрещается курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов (за исключением случаев, установленных частью 2 настоящей статьи):

1) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг, услуг учреждениями культуры и учреждениями органов по делам молодежи, услуг в области физической культуры и спорта;

2) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг;

3) в поездах дальнего следования, на судах, находящихся в дальнем плавании, при оказании услуг по перевозкам пассажиров;

4) на воздушных судах, на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения (в том числе на судах при перевозках пассажиров по внутригородским и пригородным маршрутам), в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем пятнадцать метров от входов в помещения железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, станций метрополитенов, а также на станциях метрополитенов, в помещениях железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, предназначенных для оказания услуг по перевозкам пассажиров;

5) в помещениях, предназначенных для предоставления жилищных услуг, гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению временного проживания;

6) в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг, услуг торговли, помещениях рынков, в нестационарных торговых объектах;

7) в помещениях социальных служб;

8) в помещениях, занятых органами государственной власти, органами местного самоуправления;

9) на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях;

10) в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, помещениях, составляющих общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах;

11) на детских площадках и в границах территорий, занятых пляжами;

12) на пассажирских платформах, используемых исключительно для посадки в поезда, высадки из поездов пассажиров при их перевозках в пригородном сообщении;

13) на автозаправочных станциях;

14) в помещениях, предназначенных для предоставления услуг общественного питания.

2. На основании решения собственника имущества или иного лица, уполномоченного на то собственником имущества, допускается курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов:

1) в специально выделенных местах на открытом воздухе или в изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и организованы на судах, находящихся в дальнем плавании, при оказании услуг по перевозкам пассажиров;

2) в специально выделенных местах на открытом воздухе или в изолированных помещениях общего пользования многоквартирных домов, которые оборудованы системами вентиляции.

3) в специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и организованы в аэропортах в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных на рейс пассажиров после проведения предполетного досмотра, и зонах, предназначенных для пассажиров, следующих транзитом, таким образом, чтобы была исключена возможность наблюдения за курением табака, потреблением никотинсодержащей продукции или использованием кальянов из других помещений.

За несоблюдение законодательства связанного с потреблением табачной продукции предусмотрена ответственность, приведу основные статьи кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которые касаются табачного потребления.

КоАП РФ Статья 6.24. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах.

КоАП РФ Статья 6.25. Несоблюдение требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов, к выделению и оснащению специальных мест для курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов либо неисполнение обязанностей по контролю за соблюдением норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции.

КоАП РФ Статья 14.3.1. Спонсорство табака или никотинсодержащей продукции, реклама и стимулирование продажи табака, табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции, устройств для потребления никотинсодержащей продукции или кальянов, стимулирование потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции.

КоАП РФ Статья 14.53. Несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией, табачными изделиями, никотинсодержащей продукцией, кальянами, устройствами для потребления никотинсодержащей продукции.



Однако, все эти законы это вроде бы как хорошо, но моё мнение, (которое «кстати говоря» имеет право высказывать каждый и это прописано в Конституции РФ Статья 29), всё это «полумеры» и «показуха». Продукция, которая так очевидно вредит человеку (более того убивает, да ещё и в таких количествах), её просто не должно быть в свободной продаже, и это не только логично, но и согласно законодательства это тоже так!

В соответствии с Конституцией Российской Федерации Статьёй 7 частью 2, в Российской Федерации охраняется здоровье людей.

Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" Статья 7.

1. Потребитель имеет право на то, чтобы товар (работа, услуга) при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации был безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не причинял вред имуществу потребителя. Требования, которые должны обеспечивать безопасность товара (работы, услуги) для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, являются обязательными и устанавливаются законом или в установленном им порядке.

По закону это в принципе запрещено, но почему-то население продолжают травить. Сами задумайтесь почему…

Итог довольно простой, бросайте это дело и прекратите себя убивать. Знаю не понаслышке (стаж потребления табака 19 лет, бросил в 2013-м) что это не просто, но вполне реально, если действительно захотеть…



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