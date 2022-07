Ты или вы: в каком случае действительное уважение

Аргументы Недели → Мнение 13+

8 июля 2022, 11:15 Константин Куликов,

Вроде бы, говоря «Вы», мы выражаем своё уважение к человеку — к вышестоящим и незнакомым принято обращаться на «Вы». Но почему тогда близким говорим – «Ты»? Неужели, мы их меньше уважаем, чем тех, чужих? Не странно ли, что к Богу все обращаются на «Ты» (…да святится имя Твоё; Да придет Царствие Твоё; да будет воля Твоя…), а к всякому мелкому начальнику – на «Вы»? Неужели, Творец всего, достоин меньшего уважения, чем любой прохожий, которому мы говорим – «Вы»? К святым обращаемся на ты, а к грешным – на «Вы»? Парадокс и абсурд? Давайте разбираться…

И начнём с творчества, и не абы кого, а самого А. С. Пушкина. Стихотворение «Ты и Вы», посвящено Анне Алексеевне Андро-Олениной (11.08.1808—18.12.1888), графине де Ланженрон, дочери президента Академии художеств, возлюбленной Пушкина в 1828—29 годах. В 1828 г. Пушкин увлекался Анной Алексеевной Олениной и даже сватался за неё, но затем сам отказался от брака.

Пустое вы сердечным ты

Она обмолвясь заменила,

И все счастливые мечты

В душе влюбленной возбудила.

Пред ней задумчиво стою;

Свести очей с нее нет силы;

И говорю ей: как вы милы!

И мыслю: как тебя люблю!

А. С. Пушкин

Обратите внимание, как значимо в этом стихотворении слово «ты», и какое пренебрежительное отношение к «вы», Пушкин называет его пустым. И в финальной части аналогия к «ты» и «вы», так же соблюдается («вы милы» и «тебя люблю»).

«Как оно» в иностранных языках?

Мало кто знает, но в английском языке существует два «ты», и очень странно, что это замалчивают, словно хотят скрыть этот факт. И опять это «ты» более уважительное, а вот наиболее часто применимое "You" - это именно "вы" или "Вы" в уважительной форме. Есть даже такая шутка: Англичанин обращается на «вы» даже к своей собаке.

Thee - тебя, тобой, тебе (объектный падеж (thy - твой, thou - ты). В современном английском используется изредка в поэзии ради эффекта архаизации и при обращении к Богу (к Богу на Вы не обращаются ни в каких языках). Пример: God, thy will is hard - Господи, воля твоя сурова. Thee-тебя, you-вы, thee - устаревшая, поэтическая форма you=вы, ты thee=тебе (от thou=ты, устаревшие слова, употребляются только в поэзии).

Где местоимение "Thou" - "Ты" употребляется в современном английском языке?

Хоть местоимение "Ты" почти не употребляется в английском языке, а иностранцам о нем даже не рассказывают, есть некоторые случаи, когда его все-таки употребляют. Вот некоторые из них:

1. В религиозных текстах и при их цитировании. Религиозные тексты вообще плохо переживают изменения, поэтому в них сохранилась такая форма. Например, одна из 10 заповедей звучит так:

Thou shalt not steal. - Не укради.

2. При обращении к Богу или к каким-либо высшим силам. Не важно, во что вы верите, к этому в английском языке надо обращаться на "ты". Так, например, в "Звездных войнах" Дарт Вейдер обратился к Темному лорду:

What is thy bidding, my master? - Какие твои приказания, мой господин?

Можно также обратиться к чему-то естественному на "Thou", подчеркивая "божественное происхождение" этого. Например, описать так чью-нибудь красоту.

3. Для унижения и оскорбления. Как бы не было это парадоксально на фоне предыдущих пунктов, можно обратиться к человеку в Англии на "Thou", подчеркивая свое неуважение к нему. Здесь уже зависит от контекста и выражения.

4. В некоторых североанглийских и шотландских диалектах. Там до сих пор к равному и младшему обращаются на "Ты".

5. В театральных постановках. Язык Шекспира никто менять не хочет. Поэтому, когда ставят его пьесы, сохраняют и форму "Thou" по отношению к друзьям и родственникам.

В Финляндии, обращение на “вы” стало носить почти оскорбительный характер. Тема обращения на «Вы» или «ты» в Финляндии настолько необычна, что даже стала предметом исследования Ёханны Исосяви и Ханны Лаппалайнен в их книге «Можно ли обращаться на «ты» или надо на «Вы»?». В Финляндии форма обращения на «Вы» или «ты» получила свое влияние от Швеции, где в 1970-годы резко отказывались от обращения на «Вы», считая его заносчивым и недружелюбным. Однако, с начала 2000-годов обращение на «Вы» вновь стало возрастать (как будто умышленно кто-то внедряет). Но тем не менее в Швеции считается невежливым обращаться к чужим, особенно, к старшим или начальству, на «вы». Аналогично происходило и в Финляндии - сначала отказывались от обращения на «Вы», но позднее к нему стали возвращаться снова. Удивительное дело - теперь финны, работающие, например, в государственных учреждениях, в рамках одного диалога с одним и тем же клиентом, могут переходить попеременно то на «Вы», то на «ты». Дело в том, что обращение на «ты» делает отношение к клиенту более близким, раскрепощенным или заботливым. В свою очередь обращение на «Вы» создает защитное расстояние или барьер в общении.

В большинстве стран Скандинавского полуострова вежливая форма «вы» практически не употребляется ни в разговорах, ни в письменном общении. Обращение на «вы» сохраняется лишь к особам королевской фамилии. В корпорациях "ты" обычно говорят даже главе корпорации или ее владельцу. Такое неприятие "выканья" привело к тому, что в некоторых странах (например, в Финляндии), обращение на «вы» стало часто носить почти оскорбительный характер.

Откуда и зачем пошло это — выканье в России?

Ведь во всех древних языках: древнегреческом, латинском, древнеславянском – обращение было только на «ты», это и понятно: коли един человек, то и говорить к нему нужно в единственном числе: ты. В русском языке слово «вы» это множественное число. В этом случае и это вполне логично, так можно назвать к примеру беременную, шизофреника с раздвоением личности, ну или гермафродита. Царю Ивану Грозному говорили «ты», и он не обижался, ибо это естественное, нормальное обращение – на «ты», общепринятое тогда: к одному человеку как к одному и обращаться. На Руси только врагов на вы называли.

«Иду на Вы!»… Это выражение нам известно со времён великого Светлого Воина князя Святослава, настоящее и правильное имя которого было Светослав (от Свет и Славить).

Князь Светослав перед самым началом священного похода отсылал гонца с устрашающим коротким посланием: «Иду на Вы!». Что означало – «Иду на Вас», то есть вы мои враги, т.к. винительный и именительный падежи в языке древних славян были идентичны. Такое послание носило предупредительный характер и информировало неприятеля о скорой атаке со стороны славян.

Европейская форма обращения “вы” в России получило широкое распространение только в начале XVIII века при Петре I, а до этого русские люди говорили друг другу “ты”, в том числе и царю, хотя еще в XVI веке были введены государственно-церковные обряды венчания и помазания на царство, и иерархическая дистанция между властью и подданными возросла. Например, в то время так обращались к царю: “Служу я тебе, государь, холоп твой”, “Царю государю и великому князю бьет челом холоп твой” и т. д.

Почему Петр 1 это сделал (как и многое другое: завез в Россию вредный картофель, распустил армию, сменил летоисчисление и праздники, сменил письменность, рубил бороды, сослал двух сестер и жену в монастырь, издал указ, согласно которому вельможи были обязаны носить платья немецкого кроя и начисто бриться и т. д.), вероятнее всего, потому что он был подменен если изучить эту тему, то подтверждений подмены можно найти довольно много, к примеру тут и подмененный, вредил населению России умышленно.

Пётр I много западных обычаев приказным порядком в русское сознание внедрял. И выканье, было одним из них. В 1722 г оду, Пётр I ввёл в России «Табель о рангах», по которому ко всем вышестоящим (по рангу) надлежало обращаться на «Вы», и называть их каким-нибудь «Вашим благо-высокородием». А за нарушение этого правила полагался штраф в размере двухмесячного жалования, причём назначен оный мог как за тыкание вышестоящему, так и за выкание нижестоящему. А если учесть, что треть этих денег полагалась доносителю, то нарушать его было… небезопасно. Таким вот образом в России насильственно, под угрозой штрафа, ввели западное выканье.

Кроме того, по приказанию Петра, в 1708 году, были опубликованы учебники этикета русской речи под названием «Приклады», в которых объяснялось употребление местоимения “вы” как формы вежливости. Представляли собой собрание писем-образцов, переведенных с немецкого, в которых употребление вы не только рекомендовалось, но и подкреплялось примерами. В 1719 году был издан учебник хороших манер для молодежи "Юности честное зерцало", в котором рекомендовалось среди прочего обращаться на вы к родителям.

В общем внедрялось это на государственном уровне, долго и упорно, что бы разобщить народ и отдалить людей друг от друга (так легче управлять населением).

Так же, не случайно, после Февральской революции, последовал приказ N1 Петроградского совета от 1 марта 1917 года гласил: "Обращение на ты, отменяется совершенно". Приказ, однако, оказался нежизнеспособным, поскольку установление власти большевиков с последовавшим уничтожением сословий, титулов и чинов вновь поменяло ситуацию. В города хлынул поток людей, привыкших обращаться на «ты» ко всем и каждому, а по привычке говорить «вы» легко выявлялся представитель "белой кости", воспринимавшийся как враг. Манера обращения на «ты», наряду со словом "товарищ", стала знаком социальной близости и символом соединенности общей целью.

Тыкать или выкать - вот в чём вопрос...

Исходя из вышеуказанного, следует, что в действительности «вы» было внедрено, что бы разделить нас, и отдалить друг от друга. То самое пресловутое «разделяй и властвуй». Когда переходишь с человеком на «ты», словно барьер падает, человек становится ближе и это отражается и в общении, и во взаимодействии с ним, а значит отражается на делах и поступках. Нас так делают чужими друг другу. «Простому» человеку, понятно, тыкали все: «Он же — мужик, а мы тут с эдаким европейским чувством собственного достоинства, и уважаем только тех, кто с нами в одну социальную игру играет, и кто выигрывает… в ней… у нас». И заметьте (это важно): сначала обращение на «Вы» вводилось, чтобы подчеркнуть социальное неравенство: ты к императору на «Вы», он к тебе – на «ты»; к вышестоящим по рангу – на «Вы», они к тебе – на «ты»… Т.е., выканье выражало социальный статус, положение в социальной структуре, а не уважение к человеку. Уже потом сознание адаптирует: положение → уважение к положению → уважение, затем они сплетаются… И вот уже естественное желание человека – чувствовать уважение окружающих, слышать к себе уважительное обращение — толкает его к тому, чтобы занимать положение, к этой «гонке по вертикали»…

У славян «ты» всегда означало доверительность, выражало чувство братства, общинный, вечевой дух народа.

