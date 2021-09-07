Для чего человеку волосы

Аргументы Недели → Общество 13+

7 сентября 2021, 09:20 Константин Куликов,

Тело человека более чем на 95% покрыто волосами, это касается и мужчин и женщин. Они растут по всему телу: ноги, руки, спина, грудь и лицо. У мужчин волосяной покров на скулах, подбородке, груди и спине более явно выражен, он жесткий и густой. А у женщин, эти зоны покрыты пушковыми волосками, очень тонкими, светлыми и короткими, а потому обычно не так заметны. Места, где не отсутствует волосяной покров: слизистая, ладони, ступни и глазные яблоки.

Количество волос на теле зависит от конкретного человека, можно встретить утверждение, что это зависит от цвета волос, но в среднем на голове насчитывают около 150 000 волос. У волоса три слоя: кутикула - внешний слой, он состоит из расположенных внахлёст прозрачных клеток и придаёт блеск волосам, а также защищает внутренние слои; кора - средний слой, состоящий из нитяных волокон белка кератина. Он содержит пигмент, который определяет цвет волос и содержание влаги, даёт эластичность и прочность волоса; сердцевина - внутренний слой, по сердцевине, как по водопроводу, в волос поднимаются питательные вещества. Волосы действуют как защитный барьер. Ресницы защищают глаза, а волосы в ноздрях и наружных ушах перехватывают инородные тела и препятствуют их попаданию внутрь тела. Брови предохраняют глаза от пота. Волосы также сохраняют тепло. Воздух, находящийся между волос, обволакивает кожу и не отпускает тепло. А британские ученые установили, что борода помогает бороться с микробами. В этом исследовании, опубликованном в издании Journal of Hospital Infection (Рецензируемый медицинский журнал, издаваемый Elsevier от имени Общества по борьбе с инфекциями в здравоохранении), участвовали около 400 сотрудников больницы с бородой и без. Для исследований у них с лица был взят мазок. Когда были получены результаты, то оказалось, что сотрудники с чисто выбритыми лицами с большей вероятностью содержат разного вида вредные бактерии на своих щеках. Как показали исследования, эти участники, переносят бактерии, известные как метициллин-резистентный золотистый стафилококк, с вероятностью большей чем в три раза, в сравнении с бородатыми. Именно эти бактерии доставляют больше всего неприятностей больничному персоналу, так как устойчивы к большинству современных антибиотиков.

Еще одним свойством волос, по словам профессора Университета Бредфорда Деса Тобина, является ускоренная регенерация кожи. Волосяные фолликулы заполнены стволовыми клетками, которые улучшают и ускоряют заживление кожи в случае ее травм.

Еще один интересный факт установленный медиками - лысые люди чаще болеют, и в среднем живут меньше тех, у кого пышная шевелюра

Кроме того, бытует мнение, что волосы помогают настроить вибрационный ритм эритроцитов; они вибрируют вместе с кровяными тельцами и помогают общей прокачке крови по капиллярам организма. Иммунная система напрямую связана с волосами.

Но это далеко не все преимущества, которые дают человеку волосы.

Сегодня, всё чаще высказывается мнение, что волосы человека — своего рода антенны, благодаря которым он воспринимает энергию Космоса и обменивается информацией с окружающим миром (раньше волосы называли «космы», от слова космос). Оказывается, трубчатая структура волос весьма напоминает радиоинженерам так называемые волноводы, по ним практически без потерь передается высокочастотная энергия, и теоретически ничего не мешает волосам выполнять подобные функции, но только в диапазоне более тонких энергий! Всё это похоже на «фантастику», если бы не много «но». Многие знают, что при трении волосы электризуются. Но не многие знают, что волосы, содержат металлы, и в большем количестве именно тех, которые являются хорошим проводником.

В течение последних лет в судебномедицинской литературе появились работы по исследованию волос при помощи эмиссионного спектрального анализа (А.К. Туманов и А.А. Розанов, 1959; Е.Ф. Колокольцев, 1959; А.П. Загрядская и Е.Ф. Колокольцев, 1961; Я.А. Михайловский, 1964). Имеются сведения о том, что в черных волосах содержание меди, марганца и железа больше, чем в светлых (А.О. Войнар, 1953; Dutcher и Rothman. 1951; Anke и Schneider, 1962; Cotzias с соавторами, 1964). Однако Saccardi и Giuliani (1935), Goss и Green (1955) считают, что в светлых волосах содержится больше меди, чем в черных. Но вот что установлено точно, что у людей с развитым интеллектом, волосы имеют большое содержание меди и цинка. Исследователи из Парижского университета изучили химический состав волос более двух тысяч человек с различным интеллектом и социальным статусом. Как оказалось, у интеллектуалов в шевелюре повышенное содержание цинка и меди.

Еще один интересный факт связан с кошачьими усами (вибриссами). Это – жесткие волосы, которые наделены осязательной функцией. Они представляют собой своеобразные сенсорные датчики. Их основания, которые находятся под кожей, связаны с большим количеством нервных окончаний. Животное, лишенное усов, теряет способность ориентироваться в окружающем мире. На практике доказано, что в таком случае представитель семейства кошачьих падает, натыкается на преграды, не может ходить по прямой, находясь в темноте не знает куда идти. Как уверяют опытные зоологи, именно благодаря наличию усов, кошки способны предсказывать погоду.

Американские исследователи из группы Xegis Solutions пришли к выводу, что ношение бороды напрямую влияет на боеспособность солдат. В американских СМИ сообщили, что в исследовании участвовали 100 человек: 25 человек из спецназа, у которых были бороды, и 25 спецназовцев, у которых бород не было, 25 из регулярной армии, которым было разрешено отращивать бороды для исследований, и последние 25 были из регулярной армии без бород. Если верить проведенным исследованиям военных специалистов США, то солдаты, носящие бороду, при стрельбе значительно чаще попадают в цель, а также намного выносливее, своих гладко выбритых коллег. Кроме того по окончании тестов оказалось, что из 50 бородачей никто не получил ранения. Исследовательская группа Xegis Solutions опубликовала результаты этого эксперимента, после чего в войсках США возникло выражение “боевая борода” (combat beard), и был введен в обращение официальный термин: “тактическая борода” (tactical beard). Согласно тем же исследованиям, ученые сделали выводы, что отращивание бороды повышает содержание тестостерона (мужского гормона) в крови. Это стимулирует работу эндокринной системы, и солдаты с бородой показывают большую собранность в стрессовых ситуациях. Однозначно установлено, что тестостерон положительно влияет не только на психические, физические, но и на умственные параметры. В частности, отращивание бороды оказывает положительное воздействие при симптомах СХУ (синдроме хронической усталости). К тому же, борода препятствует обветриванию и обморожению кожи. В результате этих исследований, центральное командование США обязало военнослужащих-мужчин, проходящих службу в зоне вооруженных конфликтов, отращивать бороды.



Довольно интересный рассказ, который можно встретить в интернете, изучая свойства волос, это рассказ о Вьетнамской войне, и полученной там информации о волосах, которую засекретили. Зная вышеперечисленное, это похоже на правду.

В начале девяностых Салли (имя изменено для защиты частной жизни) вышла замуж за лицензированного психолога, который работал в VA Medical Hospital. Он работал с ветеранами боевых действий с ПТСР (посттравматическим стрессовым расстройством). Большинство из них служило во Вьетнаме. Салли сказала: «Я хорошо помню вечер, когда мой муж вернулся в нашу квартиру на «Докторском круге», нес толстую, официально выглядевшую папку в его руках. Внутри были сотни страниц некоторых исследований, заказанных правительством. Он был в шоке от содержания. То, что он прочитал в этих документах, полностью изменило его жизнь. С этого момента мой консервативный, всегда придерживающийся золотой середины муж отрастил свои волосы и бороду, и никогда не состригал их снова. Более того, медицинский центр VA позволил ему это сделать, и другие, довольно консервативные мужчины, последовали его примеру. Когда я прочитала документы, я узнала, почему».

Секретные архивы, оставшиеся после войны во Вьетнаме, начинались с подробного рассказа о верованиях этого народа, трепетно охранявшего свои… прически. В документах сказано, что индейцы считают их прямым продолжением нервной системы, поэтому позволяли себе стричь их только в первый день рождения ребенка. Во время войны во Вьетнаме американцы испытывали дефицит в талантливых и выносливых разведчиках, пока кто-то из высших военных чинов не решил искать их среди индейцев. У тех оказались выдающиеся способности к выслеживанию противника и незаметному передвижению по пустынной местности. К тому же, индейцы генетически устойчивы к инфекционным заболеваниям и быстрой утомляемости – просто идеальное оружие. Американцы устроили самый настоящий кастинг, создав комиссию экспертов, выбиравших самых лучших из потенциальных солдат. У старейшин племени не было возможности отказаться от предложения оккупантов их земель – и они позволили забрать самых талантливых и крепких мужчин своего племени. Особенно искали мужчин с выдающимися, почти сверхъестественными способностями слежения. Эти тщательно отобранные мужчины были проверены в качестве экспертов по отслеживанию и выживанию. Но после обучения и зачисления произошло удивительное. Какими бы талантами и навыками они не обладали при бронировании, это таинственно исчезало, и рекрут за рекрутом не показывал прежних результатов. Серьезные причины и неудачи в исполнении привели к тому, что правительство заключило контракт с дорогостоящим тестированием этих новобранцев, и вот что было найдено. Врачи быстро обнаружили настоящую причину резкого исчезновения таланта разведчика у каждого изученного индейца. Представленные ими данные показали, что ею нужно считать военную стрижку: новобранцам брили головы наголо перед зачислением на службу. Свои способности индейцы теряли вместе со своими длинными волосами. Они и сами не отрицали, что потеряли чувство интуиции сразу после визита к парикмахеру. Они больше не могли «ощущать» врага, они больше не могли получить доступ к «шестому чувству», их «интуиция» стала ненадежной, они также не могли «читать» тонкие знаки или получать доступ к тонкой экстрасенсорной информации. Те, кто проходил подготовку со знаком «отлично», в дальнейшем не могли даже получить «удовлетворительно». Они позволили одному мужчине в паре оставить длинные волосы и сделать другому мужчине военную стрижку. Затем двое мужчин повторили тесты. Всё время мужчина с длинными волосами продолжал давать высокие оценки. Время от времени мужчина с короткими волосами проваливал тесты, в которых он ранее набирал высокие баллы. Вот типичный тест: Рекрут спит в лесу. Вооруженный «враг» приближается к спящему человеку. Длинноволосый человек пробуждается от сна с сильным чувством опасности и уходит задолго до приближения врага, задолго до того, как будут слышны любые звуки от приближающегося врага. В другой версии этого теста длинноволосый человек ощущает подход и как-то интуитивно понимает, что противник совершит физическую атаку. Он следует за своим «шестым чувством» и остается неподвижным, притворяясь спящим, но быстро схватывает атакующего и обезвреживает его, когда атакующий тянется к нему что бы задушить. Этот же человек, пройдя эти и другие тесты, затем получил военную стрижку и последовательно провалил эти и многие другие тесты, которые он ранее проходил. Гипотеза позже была проверена на европейцах и американцах. Американцы, убедившись в правоте ученых, предпочли, чтобы никто не знал о сенсационном открытии.



Подразделения саперов французской армии с 18 века всегда носили растительность на лице. Такой обычай сохраняется для саперов Французского Иностранного легиона и в наше время.





Раньше во многих обществах длинные волосы были знаком королевской власти или свободы и независимости, как у галлов и других кельтских народов. Можно найти информацию , что в древнем Китае обрезание волос приравнивалось к кастрации, а у японских самураев утрата волос приравнивалась к бесчестию, после которого они должны были сделать харакири, если кто-то принудительно состригал с них волосы. У славян Борода- богатство рода. Чем гуще и длиннее борода, тем сильнее и крепче род, тем больше у него потомства и тем сильнее связи между поколениями.

В Древней Руси говаривали: «борода дороже головы». Дернуть за бороду или, не дай Бог, плюнуть на неё, было настолько тяжелым оскорблением, что смыть его можно было только кровью. За вырванный в драке клок волос из бороды или усов брали огромный по тем временам штраф — 12 гривен — больше, чем за сломанную руку. Многие слышали об Указе Петра 1 о бритье бород и усов. Но мало кому известно, что против насильственного пострижения бород были подняты восстания по всей Сибири и Беловодью, которые после были подавлены войсками. Казнимые даже на лобном месте кричали: «Рубите наши головы, не троньте наши бороды»! Особо жестоко было пресечено восстание в городке Таре, так-называемый Тарский Бунт Лета 7230 (1722г). В Таре тех лет проживали в подавляющем числе староверы-славяне и праведные старообрядцы-раскольники.

Штрафы за стрижку головы и бороды, можно найти и в церковном уставе Ярослава (церковный нормативно-правовой акт государственного происхождения, регулирующий общественные отношения, отнесенные им к церковной юрисдикции, составленный в период правления князя Ярослава Мудрого). Из Википедии в описании устава: «Обиды действием, перечисленные в «Уставе» можно разделить на: побои, драки, пострижение кому-либо головы и бороды с целью нанести оскорбление. Подстрижение выделено в отдельную группу, как что-то значимое. И в Статье 31 Устава указано: «Аще кто пострижет кому голову или бороду, митрополиту 12 гривен, а князь казнит».

Еще один законодательный свод Законов, в котором можно найти упоминания о волосах Законы Хаммурапи (Законодательный свод старовавилонского периода, созданный при царе Хаммурапи в 1750-х годах до н. э. Один из древнейших правовых памятников в мире). Лишение волос в нём рассматривается как наказание.





В Европе, первым организовал стрижку волос Римский Император Нерон. Еще древние воины, отрезая волосы у побежденных, следовали принципу: «Постричь, чтобы подчинить». Нерон приказал обрить наголо все свои иностранные легионы. Когда его спросили о причине такого приказа, он ответил: «Я не хочу, чтобы они самостоятельно мыслили! Я хочу, чтобы они только исполняли мои приказы!» По многим свидетельствам в Риме, и позже во Франкской Империи, стрижка была обязанностью рабов, а свободные носили длинные волосы.

Кроме того, упоминание о волосах можно встретить и в религии.

Самсон. В Библии повествуется о Самсоне, который ни разу не стригся и был мощным и неодолимым до той поры, пока ему не отрезали волосы (Книга Судей. Глава 17, стихи 17-19) носил длинные волосы, в которых была его сила, пока их не срезала Далила. Самсон: «Бритва не касалась головы моей. Если же остричь меня, то отступит от меня сила моя».

Книга Левит (Третья книга Пятикнижия, Ветхого Завета и всей Библии). Да не возложите плеши на главы ваши (Втор. 14:1). Лев: 19: 27-27 Не стригите головы вашей кругом, и не порти края бороды твоей.

До сих пор особо почитается борода у мусульман. «Клянусь бородой Пророка!» — одна из самых серьезных их клятв.

В славянской мифологии звучит заповедь БОГА СВАРОГА: «Не стригите свои власы русые, власы разные, да с сединами, ибо МУДРОСТЬ Божию не постигнете и здоровие потеряете»

Еще один известный факт. Бетховен считал, что бритье лишает его вдохновения, и поэтому никогда не брился, приступая к творчеству.

Так же изучая информацию о волосах, можно найти и следующие утверждения: дети, которым не стригли волосы, развиваются намного быстрее; волосы имеют свойство хранить "память"; покраска волос меняет характер и судьбу, а так же почти все краски содержат сильнодействующую химию, которая разрушает структуру волос и они становятся мёртвыми, после чего перестают выполнять свои функции по накоплению энергии; волосы являются ритуальным атрибутом (нельзя разбрасывать «где попало»).



Ну и в завершение, думаю что все слышали о женской интуиции, но мало кто задумывается, а откуда она взялась? Кто знает, может бы заговорили бы и о мужской интуиции, если большинство мужчин перестанет следовать моде коротких стрижек…

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