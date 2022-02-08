Дурак это имя, а не ругательство

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8 февраля 2022, 12:24 Константин Куликов,

Мало кто знает, что слово «дурак», это вовсе не ругательство, а имя.

В документах XV–XVII вв. это слово, довольно часто встречается в качестве имени. И именуются им не только холопы, но так же люди знатные и солидные «Князь Федор Семенович Дурак Кемский» или «московский дьяк Дурак Мишурин». При Иване Грозном был довольно известный князь из ярославских Рюриковичей, официальная титулатура (официальное именование титула какого-либо высокопоставленного лица, а также форма обращения к нему) которого звучала как «Иван Иванович Бородатый Дурак Засекин». С тех же времен начинаются и пошли такие дворянские рода как Дуров, Дураков, Дурново…

Примечательно, что слово «Дурак», впервые в русском языке зафиксировано именно как имя, а вовсе не как ругательство. По одной из гипотез, обозначало оно имя младшего ребенка в семье. Первого часто называли «Первак», затем шли «Вторак», «Третьяк», а самый младший был «Дурак». Как подтверждение, фамилии Перваков, Втораков, Третьяков тоже не редкость. В то время, давали два имени, первое имя христианское, а второе - языческое. Слово “Дурак” часто использовалось у славян в качестве второго нецерковного имени. Иван-дурак (правильнее писать Иван-Дурак) из русских сказок – просто двойное имя младшего из братьев, потому по правилам русского языка оба имени надо писать с большой буквы. Иван - христианское, а Дурак - языческое имя. Кроме того, на Руси имена имели особое значения, и у каждого человека их было несколько. Крестильное имя, давалось при крещении. Этим именем человек венчался, причащался, молился, и под этим именем его отпевали. Крестильное имя старались по возможности лишний раз не разглашать, так как скрывали от нечистой силы. Потому было еще одно имя, которым человека называли друзья, соседи, знакомые. Если крестильное имя в обязательном порядке привязывалось к соответствующему святому теске, который становился покровителем, то второе имя бралось чаще всего от отца, деда, или какого-то другого предка. Самым распространённым таким именем было имя Иван.

Подтверждения этому, можно найти и в словаре древне-русских личных собственных имен Тупикова Н. М. Там значатся: Корнилко Дурак, крестьянин Яжолобицкого пог. 1495 год, Дурак, холоп 1535 год, Дурак Мишурин, дьяк московский 1535 год, Дурак, холоп в Пажеревитцком пог. 1539 год, Дурашко Успенской, посадский солигалицкий 1609 год.

Что интересно, так это то, что через буквицу, которая была на Руси до реформ, значение слова «дурак» противоположное. А вот когда буквицу убрали, то и значение слова изменили.

Существует такая программа «Буквочка v. 2.0». Программа предназначена для перевода и создания образности слов. В основе перевода используется Древне-Славянская Буквица, пракорни слов и символьный смысл буквы. Основное правило перевода предполагает сосредоточение на образе. Так вот слово «дурак» означает «светло и ясно мыслящий».





В оскорбительном значении слово «дурак», стало употребляться только с XVII века. Подтверждает это и «Историко-этимологический словарь современного русского языка» П.Я. Черных, в котором сообщается, что само слово «дурак», как нарицательное существительное появилось в письменных памятниках не ранее XVII века, а прозвище дурак известно с XV.

И тут, важно вспомнить о реформе русского языка в России, которую в это время провел Петр 1, в 1710 году, сменив церковнославянский письменный язык, который был принят в Московском государстве XVI — начала XVII в.

Получается, что именно в период проведение реформы, или после неё, слово «дурак» приобретает иное значение. Более того, Петр 1, даже юридически закрепил его в отрицательном значении. Был такой указ «о дураках». По этому указу, дураками считались те, «что ни в какую науку и службу не годятся», те, кто «к Государственной пользе надеяться не можно, имение в наследство получа, беспутно расточают, а подданных бьют и мучают, и т.д. подавать в Сенат и там свидетельствовать. Таких не женить, отбирать имения», и т.д.

6 апреля 1722 году выходит именной указ за № 3949 «О свидетельстве дураков в Сенате»:

«Понеже как после вышних, так и нижних чинов людей, движимое и недвижимое имение дают в наследие детям их таковым дуракам, что ни в какую науку и службу не годятся, а другие несмотря на их дурачество, но для богатства отдают за оных дочерей своих и свойственниц замуж, от которых доброго наследия к государственной пользе надеяться не можно, к тому же и оное имение получа, беспутно расточают, а подданных бьют и мучат, и смертные убийства чинят, и недвижимое в пустоту приводят: того ради повелеваем, как вышних так и нижних чинов людям, а ежели у кого в фамилии ныне есть, или впредь будут таковые, о таких подавать известие в Сенат, а в Сенате свидетельствовать; и буде по свидетельству явятся таковые, которые ни в науку, ни в службу не годились, и впредь не годятся, отнюдь жениться и замуж идтить не допускать и венечных памятей не давать, и деревень наследственных и никаких за ними не справливать, а велеть ведать такие деревни по приказной записки, и их негодных с тех деревень кормить, и снабдевать ближним их родственникам, а буде родственников не будет, то ближнем же их свойственникам. А ежели по тому свидетельству явятся не таковые, как об них во известии будет написано то употреблять оных в службы и в науку, кто к чему будет способен, а движимое и недвижимое имение по наследству им отдать, и жениться по урочным летам допускать».



Как итог. То, что «Дурак» - имя, как видите это просто факт. Кроме того, вот тут еще версии происхождения слова «дурак», и они, так же подтверждают, что дурак, вовсе не является ругательством и олицетворением глупости, а скорее совсем наоборот. Слово «дурак», далеко не единственное, значение которого изменили (исказили). К примеру слово «урод». Раньше слово имело положительный смысл. Изначально так называли первенца мужского пола, который впоследствии становился главой семьи и наследовал отчий дом, буквально — «тот, кто стоит у рода». Урода наделяли самыми хорошими качествами и внешней красотой, поэтому через какое-то время слово стало означать «красивый». Но вместе с этим, «уродами» называли и святых людей. Ещё одно слово - «ведьма». Тоже раньше имело положительное значение и означало мудрую женщину, буквально — «женщину, которая ведает, сокращение от ведающая мать». Или вот ещё хороший пример, слово «зря», подменили противоположным образом «напрасно». Однако, «зря» от словосочетания «зрить в корень», что означает видеть самую суть, самое главное, не отвлекаясь на несущественные мелочи. Жить зря - жить осознанно, зря. Кто нам подменяет образы и для чего, это довольно обширная тема, может когда-нибудь напишу и об этом…

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