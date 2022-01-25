Откуда пошло слово «дурак»

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25 января 2022, 19:34 Александр Крохмаль, Журналист Источник: youtube.com

Кто такие дураки? В современном мире это слово воспринимается за оскорбление. «Экий ты дурак», - можно сказать любому человеку, но не будет никакой гарантии, что за это слово не придётся держать ответ. Дурак – это обидное слово. Слово оскорбления. Но так ли оно было всегда? И откуда вообще идут истоки данного наименования? Существует несколько интересных пословиц с упоминанием дураков, причём не всегда в плохом смысле, а скорее наоборот. «Дуракам закон не писан», «Дуракам везёт», «Дураками свет стоит», и это ещё далеко не всё. Так кто же такие дураки на самом деле? Мы привыкли думать, что это недалёкие непутёвые люди, почти не смыслящие в жизненном пути. Дурака легко обмануть, легко предать или подставить, им легко воспользоваться. Но что, если на самом деле всё совсем не так? Что если первоначальный смысл этого слова был совсем другим?

Если обратить внимание на древнерусские сказки, то дураки там практически всегда выигрывают и в итоге «перегоняют» умных. Вспомнить хотя бы сказки про Ивана-дурака, который и с потусторонними силами общается, и царевну прекрасную добывает, и людей спасает, и с удачей проходит все испытания, а иногда и царём становится. Иван-дурак всегда добр, простодушен, готов помочь любому, кто в беде, готов рискнуть жизнью, если потребуется. Так какой же это тогда дурак? Но тем не менее, в сказках он так и зовётся. В итоге нашему Иванушке достаётся и полцарства и прекрасная царевна и волшебные помощники. Он, как ни крути, настоящий герой. Герой, который обыгрывает умных по всем правилам. Герой, который нравится людям. Герой, который ценен даже для Богов. И если присмотреться повнимательнее, то можно открыть для себя великую тайну. Дурак – ведь он на самом деле и не дурак вовсе. Он просто Другой.

Люди обычно не понимают тех, кто отличается. Они боятся их, не доверяют и даже презирают. Первоначальный смысл слова «дурак» был именно в непохожести на остальных. В древних сказаниях дураки никогда не действуют так, как обычные люди. У них всегда свой собственный путь, уникальный, «дурацкий», но при этом, приводящий к великому успеху. Именно поэтому он и идёт «сам, не зная куда», и получает такие жизненные блага, на которые он и рассчитывать не мог. Но откуда происходит само слово «дурак»? В этимологических словарях сказано о древнеславянском слове «дурый», что в переводе означает «глупый». Даже проводятся параллели со словом «дуратма» из санскрита, что означает «недалёкий». Правда «дуратма», по мнению, некоторых исследователей значит не «недалёкий», а «тот, кто идёт по узкому пути». Опять же узкий путь – это собственный путь, уникальный.

Кстати, шуты при царских дворах часто именовались дураками. Но при этом, дураками они не были вовсе. Напротив, чтобы стать шутом, нужно было обладать особенным умом; таким, который был бы отмечен самим государем. Шутам позволялось говорить правду про всех, про царских чиновников или воевод, про политические дела. И бывало, что цари прислушивались к их мнению. Стоит упомянуть, что в латыни слово «дура» тоже имеется, но оно не относится к негативным значениям. «Дура» - означает «твёрдый и прочный». В старину иногда тоже говорили слово «дура», причём относилось оно часто к мужскому полу. «Во, какая фигура важная, да дура дурой», - ворчали старики. И про кого это они? Очевидно, про какого-нибудь царского фаворита или ближнего боярина. Но почему же всё-таки дураки и дуры стали главными героями русских сказок? Почему именно они?

Существует ещё одна теория, которую современная наука отвергает. Впрочем, что современная наука только ни отвергала?! Порою нынешние учёные мужи напоминают древних архиепископов, для которых круглая Земля была немыслима, и все подобные сведения они относили к ереси и колдовству. Но тем не менее, «антинаучную» теорию происхождения «дураков» тоже нужно отметить. Считается, что слово «дура» могло быть союзом из двух разных слогов. «Ду» означает «двое» или «дуальность», «дуализм» - проще говоря, «двойственность». За этим словом скрывается человек с иным мировосприятием. То, что для него очевидно – для других считается чем-то из ряда вон выходящего. Второй же слог означает «Ра» или «Солнце», «Сияние». Напомним, что главу древнеегипетского пантеона так же звали Ра. Так что это значит? Световой созидательный поток двойной силы. Или если «ду» считать в значении «множество», то выходит, что «дура» - это «множество сияний». Звучит серьёзно, не так ли?

Таким образом, «дурак» может быть человеком, мыслящим запредельными множественными категориями, понимающий и видящий то, что находится за гранью восприятия смертного. Человек непонятный, нестандартный, другой. Другой в прямом смысле этого слова. Именно поэтому в сказах дурак легко общается со зверьми, пользуется помощью сверхъестественных сил, находит разные магические артефакты и в конечном итоге побеждает зло. Дураки не боятся жить по собственным законам, не боятся суровых испытаний и не подчиняются условностями. Они являются своеобразными Носителями Тайного. Получается, что Дурак – это просветлённый человек. Человек, не связанный с бренным и эгоцентричным миром. И именно Дурак может выполнить сложнейшую задачу – «пойти туда, не знаю куда, и принести то, не знаю, что». Потому что пользуется он вовсе не пятью органами чувств, а куда более глобальными «источниками».

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