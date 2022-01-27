Русский язык — страх и восторг для иностранцев

Аргументы Недели → Мнение 13+

27 января 2022, 09:55 Анна Елизарова,

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

«Великий, могучий, правдивый и свободный русский язык», — слова из произведения Ивана Сергеевича Тургенева «Русский язык». А Николай Васильевич Гоголь в поэме «Мертвые души» пишет: «Нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вырывалось бы из-под самого сердца, так бы кипело и животрепетало, как метко сказанное русское слово».



Наш язык вызывает восхищение. Он сложный, но красивый, о нем писали великие авторы, о нем говорят другие народы. Для многих иностранцев выучить русский язык становится настоящим вызовом. Люди тратят несколько лет только для того, чтобы изучить основы, а достичь совершенства удается не многим.



Что поражает и восхищает одновременно в русском языке? Конечно, основной камень преткновения — падежи и ударения. Одно слово, в зависимости от ударения может означать совершенно несовместимые понятия: замок, ведение, обеспечение. А формы глаголов, в которых путаемся даже мы: я победил, а в будущем: побежу, победю или, может, побежду. Преподаватели русского языка в зарубежных странах говорят, что, когда иностранцы узнают правильные варианты — выиграю или одержу победу, у них возникает один и тот же вопрос: «Зачем все так усложнять?»



А правила согласования частей речи? Например, стакан на столе стоит, а вилка — лежит. Сложно объяснить, почему так, но именно эти сложности делают наш язык таким неповторим, разнообразным и красочным. Практически к каждому слову можно подобрать огромное количество синонимов, одну и ту же фразу можно сказать, используя разные слова. При этом, иногда, заменив одно слово — получишь уже другой результат.



Особенно тяжело иностранцам даются некоторые звуки. Французы, например, с нуля учатся произносить «х». В их языке такого звука нет, а вместо знакомых нам слов получаются «клеб», «кочу» и «комяк». А в Китае, нет буквы звука «р». И, в отличие от французов, звуком «х» они заменяют наш рычащий. Поражает и наличие букв, которые и вовсе не обозначают звуков, а проявляются только при произношении слов — «ъ» и «ь»



Приезжая в нашу страну, иностранцы часто слышат ответ «Да нет, наверное, не знаю». И утверждение, и отрицание, и сомнение — все сразу, в одной фразе, на один вопрос. В других языках такое не принято, из-за чего не всем понятно такое употребление. Иностранец, который научился к месту говорить «да нет, наверное» — это уже почти носитель.



Знакомое и самое легкое из того, что есть в нашем языке для обучающихся, особенно англоговорящих, являются заимствования. После зубрёжки падежей и ударений, натыкаясь на что-то знакомое: стартовать, флиртовать, гуглить и постить — им становится немного спокойнее.



Особой магией обладает «так» — наречие, союз, частица и вводное слово в трех буквах. Сказав «так», лишь меняя интонацию, мы можем обозначить минутку на раздумья, злость, согласие, а можем привлечь внимание к проблеме.



Зарубежные звезды стремятся выучить русский язык, чтобы понять культуру страны и, главное, прочитать произведение великих русских классиков в оригинале. Перевод всегда видоизменяет произведения, но многих настолько заинтересовывают задумки писателей, что выучить один из самых сложных языков становится уже не просто мечтой, а целью.



Все начинается с изучения алфавита и звуков — все как у всех. Но затем: пропись, части речи, окончания, падежи, склонения и наклонения. С каждым годом появляется все больше сленгов, форм слов. Молодежь говорит не «привет», а «приветик» или «хаюшки». Иностранцам приходится понимать, как мы образовываем это, откуда мы берем такие окончания. Но те, кто не сдаются, в результате получают особое удовольствие, ведь берут все хитрости русского на вооружение и начинают использовать в повседневной речи один из самых сложных языков мира.



По словам Миллы Йовович: «Если вы говорите по-русски, это действительно весело! Наслаждайтесь!» Актриса не только сама изучает русский язык, но и своей дочери передала любовь. 12-летняя девочка сама сочинила сказку на нашем языке и даже записала ее кириллицей!

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