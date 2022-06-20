Основы военно-психологического​ успеха в современных условиях

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20 июня 2022, 07:16 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Необходимо признать, что в настоящее время в российской и украинской армиях появилась некая усталость. Кроме того, нельзя не учитывать​ адаптационные механизмы спада любой высокой активности, в том числе, военной. Экспоненту спада как фундаментальную закономерность не отменишь. Время делает свое.

Время и условия для релаксации​ может основательно трансформировать военный дух армии. Оцените как быстро упал военно-азовский дух. В результате отрелаксировав в хороших изолированных условиях паузы, они сдались в плен. В некоторых случаях, военный дух работает по закону "куй железо пока горячо". Таковы законы агрессивного заражения и психологической индукции. Если железо остыло, то срабатывает закон военно-психологического гистерезиса и повторить прежний высокий уровень сложнее.

Для того чтобы был успех, необходимо учитывать следующие факторы:

1. Достаточный уровень смысловой​ компоненты​ войны, её цели и задачи.​ Прежние мои публикации были посвящены анализу смыслостроительной операции (ССО) России и Украины и США в конфликте на Украине. Именно от неё главным образом будет зависеть успех.

2. Должен отсутствовать​ конфликт между солдатами и их командирами. Командиры должны иметь авторитет, подтверждённый военным профессионализмом.​

3. Высокий уровень​ ротации​ подразделений.

4. Наличие отлаженной эффективной военной логистики.

5. Учёт особенностей правовых и прагматических аспектов​ военной службы.

6. Эмоционально-волевой статус выше у тех солдат, которые его имели на гражданке, в силу мужской волевой трудовой нагрузки и занятости. Увы! Трудящихся​ в мире, в силу компьютерной виртуализации, всё меньше и меньше.​

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