Основы военно-психологического​ успеха в современных условиях

Необходимо признать, что в настоящее время в российской и украинской армиях появилась некая усталость. Кроме того, нельзя не учитывать адаптационные механизмы спада любой высокой активности, в том числе, военной. Экспоненту спада как фундаментальную закономерность не отменишь. Время делает свое.
Время и условия для релаксации может основательно трансформировать военный дух армии. Оцените как быстро упал военно-азовский дух. В результате отрелаксировав в хороших изолированных условиях паузы, они сдались в плен. В некоторых случаях, военный дух работает по закону "куй железо пока горячо". Таковы законы агрессивного заражения и психологической индукции. Если железо остыло, то срабатывает закон военно-психологического гистерезиса и повторить прежний высокий уровень сложнее.
Для того чтобы был успех, необходимо учитывать следующие факторы:
1. Достаточный уровень смысловой компоненты войны, её цели и задачи. Прежние мои публикации были посвящены анализу смыслостроительной операции (ССО) России и Украины и США в конфликте на Украине. Именно от неё главным образом будет зависеть успех.
2. Должен отсутствовать конфликт между солдатами и их командирами. Командиры должны иметь авторитет, подтверждённый военным профессионализмом.
3. Высокий уровень ротации подразделений.
4. Наличие отлаженной эффективной военной логистики.
5. Учёт особенностей правовых и прагматических аспектов военной службы.
6. Эмоционально-волевой статус выше у тех солдат, которые его имели на гражданке, в силу мужской волевой трудовой нагрузки и занятости. Увы! Трудящихся в мире, в силу компьютерной виртуализации, всё меньше и меньше.
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