В России и на Украине нужна специальная смыслостроительная операция

Смысловое обоснование СВО - вот актуальнейшая тема! Сначала она была актуальна тогда, когда всё только начиналось. На этом начальном этапе необходимость смыслостроительства СВО была связана с тем, чтобы начать СВО. Это было проделано на уровне убеждения, а не на уровне манипуляции, как говорят некоторые заблуждающиеся эксперты.
Затем возникла фаза смыслостроительства СВО для оправдания, так как началось влияние Запада на генерирование комплекса вины российской стороны.
Теперь смыслостроительство СВО вышло на новый этап. Он связан с генерированием смыслов для усиления мотивации к участию в СВО не только российских военных и россиян, но и населения Украины. Смыслостроительство в сознании украинцев как генерирование смыслов и смысловых структур в украинском сознании о полезности принятия задач, которые решает Россия на Украине - сложнейшая проблема! Если это последнее смыслостроительство в сознании украинцев не состоится, то перспективы всего того, что начала Россия на Украине, исчезнут. Смыслообразование украинского сознания о позитивной роли России для Украины - вот над чем нужно работать. Если бы изначально была проделана специальная смыслостроительная операция (ССО) в Украине, то специальная военная операция (СВО) была бы не нужна. Но история не терпит сослагательного наклонения. Реальность жестока и бьёт с затылка, игнорируя сознание.
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Вспомним историю. Когда-то Красная Армия победила, потому что сформулировала для российского народа понятные смыслы.
Смыслы тогда заключались:
1. В порядке.
2. Изгнании из России иностранных войск.
3. Власть народу.
4. Землю крестьянам.
5. Заводы и фабрики рабочим.
Всё это не было выполнено полностью. Но влияние за счёт смыслостроительства в сознании российского народа было. Поэтому пришла победа.
У белогвардейцев уровень смыслостроительства был низким и поэтому они стали побеждёнными.
Ради чего гибнут российские военные? Почему украинским военным лучше не воевать?
Смысловой вопрос: ради чего? - актуален сейчас в связи с ситуацией на Украине. Нужно собирать научные форумы и конференции по этой проблеме. И не стоит этого бояться, дескать, учёные так раскопают смыслы, что они, наоборот, исчезнут. Мой научный и смысловой анализ показывает, что позитивное смыслостроительство о роли России в судьбе Украины, возможно.
Очевидно, что при решении вышеприведённых проблем российского смыслостроительства на Украине важно учитывать то, каким образом происходит встречное смыслостроительство, проводимое украинской властью и Украиной, направленное против России.
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