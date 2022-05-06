В России и на Украине нужна специальная смыслостроительная операция

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6 мая 2022, 10:40 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Смысловое обоснование СВО - вот актуальнейшая тема! Сначала она была актуальна тогда, когда всё только начиналось. На этом начальном этапе необходимость смыслостроительства СВО была связана с тем, чтобы начать СВО. Это было проделано на уровне убеждения, а не на уровне манипуляции, как говорят некоторые заблуждающиеся эксперты.​

​Затем возникла фаза смыслостроительства​ СВО для оправдания, так как началось влияние Запада на генерирование комплекса вины российской стороны.​

Теперь смыслостроительство СВО вышло на новый этап. Он связан с генерированием​ смыслов для усиления мотивации к участию в СВО не только российских военных и россиян, но и населения Украины.​ Смыслостроительство в сознании украинцев как генерирование смыслов и смысловых структур в украинском сознании о полезности принятия задач, которые решает Россия на Украине - сложнейшая проблема! Если это последнее смыслостроительство в сознании украинцев не состоится, то перспективы всего того, что начала Россия на Украине,​ исчезнут.​ Смыслообразование украинского сознания о позитивной роли России для Украины - вот над чем нужно работать. Если бы изначально была проделана специальная смыслостроительная операция (ССО) в Украине, то специальная военная операция (СВО) была бы не нужна. Но история не терпит​ сослагательного наклонения. Реальность жестока и бьёт с затылка, игнорируя сознание.​

Вспомним историю. Когда-то Красная Армия победила, потому что сформулировала​ для российского народа понятные смыслы.

Смыслы тогда заключались:

1. В порядке.​

2. Изгнании из России иностранных войск.​

3. Власть народу.​

4. Землю крестьянам.

5. Заводы и фабрики рабочим.​

Всё это не было выполнено полностью. Но влияние за счёт смыслостроительства в сознании российского народа было. Поэтому пришла победа.​

У белогвардейцев уровень смыслостроительства был низким и поэтому они стали побеждёнными.​

Ради чего гибнут российские военные?​ Почему украинским военным лучше не воевать?​

Смысловой вопрос: ради чего? - актуален сейчас в связи с ситуацией на Украине. Нужно собирать научные форумы и конференции по этой проблеме. И не стоит этого бояться, дескать, учёные так раскопают смыслы, что они, наоборот, исчезнут. Мой научный и смысловой анализ показывает, что позитивное смыслостроительство о роли России в судьбе Украины, возможно.​

Очевидно, что при решении вышеприведённых проблем российского смыслостроительства на Украине важно учитывать то, каким образом происходит встречное смыслостроительство,​ проводимое украинской властью и Украиной, направленное против России.​

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