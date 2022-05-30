Тупик смыслостроительной операции США в Украине

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30 мая 2022, 08:23 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Прошлые мои статьи были посвящены проблеме смыслостроительной операции (ССО) в России и Украине. Теперь попытаюсь проанализировать и обрисовать контуры ССО у США в Украине. Попытаюсь понять конечную цель и мотивы действий США в Украине, а также насколько эти цели соответствуют скрытым и истинным мотивам США.



Необходимо признать, что США пытаются оказать эффективную поддержку Украине, сохранив поддержку союзников, обеспокоенных затяжным конфликтом. Ранее мною было показано, как Европа и Запад уже обеспокоены, что долгосрочно попали в зону экономического дискомфорта, который может привести к социально-экономическим напряжениям. Кроме того, необходимо признать, что низкое ВВП России на фоне США и Европы ничего не значат в плане экономической победы и разрушения России с помощью бандитских международных санкций. Оказывается важно не внешнеэкономический вклад страны в мировую экономику и ВВП страны, а важна высокая вероятность возникновения опасных для выживания страны и ее экономики процессов, которые могут быть рискованными для страны. Россия показала устойчивость на этот счёт, по сравнению с Европой и Западом. Практика показала, что экономический вклад в мировую экономику не является ключевым показателем экономической устойчивости страны. Видимо теперь мировая экономика так устроена, что манипулировать и выстраивать влияние на слаборазвитые страны, основываясь на их вкладе в мировую экономику, уже бессмысленно. Именно это стало фактором того, что смыслостроительная операция (ССО) со стороны США в отношении России развалилась.

Смыслы США на Украине все время менялись от триумфальных до мрачных, которые были в первые дни конфликта. Теперь этот смысл после неэффективности бандитских санкций США, свёлся к тому, чтобы нанести решающий удар по России. И эти свои планы и смыслы США, по-видимому, всячески маскируют и скрывают. США настроены быть на стороне Украины до победы. При этом США хотят видеть Россию ослабленной до такой степени, чтобы она не могла реализовывать свои цели и смыслы, то есть, не реализовывать продукты своей смыслостроительной операции (ССО).

При этом необходимо отметить, что цели и смыслы действий США не настолько ясны и разнятся с уверенной риторикой США. США блефуют своей уверенностью. Когда лидер не уверен, он уже не гегемон и лидер. Нужно быть уверенным, хотя реально для этого у США уже нет оснований.

У США в плане смыслов и целей мало подробностей о том, как на самом деле будет выглядеть стратегическое поражение России. В начале же конфликта, когда начались бандитские санкции эта мнимая ясность была. Они были уверены, что завалят российского "недоразвитого мамонта в яму" и закидают его "камнями". Оказалось, что земля начала проваливаться под самими США, и Гегемон может оказаться в яме в связи с новым мироустройством мира.



Миру пора уже выплюнуть международную жевачку США, пропитанную мнимой суверенностью, демократичностью, независимостью, которые якобы они хотят внедрять в процессе своей мировой экспансии. Всё это экспансия США со скрытыми смыслами и целями.

Таким образом, вполне очевидно то, почему США нечетко формулируют свои военные цели.

США сейчас пытаются как-то балансировать. Они хотят оказать эффективную военную поддержку Украине и сами против всяческих компромиссов по территориям. А Европа после попадания в зону дискомфорта уже за компромиссы по территориям. Все страны сейчас смотрят с азартом на "стадион" Украины и в зависимости от счета, принимают решения. Таков мировой политический "футбол"! Поэтому азарт к спорту сейчас в мире упал. Весь азарт уходит на ситуацию конфликта Украина-Россия. Именно эта ситуация стала триггером будущего всего мира и мироустройства. Именно от исхода этих процессов будет зависеть поведение многих стран многополярного мира.



Необходимо признать, что США упрямо и навязчиво пытаются собрать международную коалицию в поддержку Украины, в которую входили бы европейские союзники, но у этих союзников уже брожения. Они устали от продолжительного нахождения в зоне дискомфорта.



Беда мира и Украины в том, что какие бы цели и смыслы вне Украины не выстраивались США и Россией, смысл действий и ценности самой Украины примитивно зависят теперь всего лишь от оружия и финансовой помощи, которую они получат прежде всего от американцев. Это марионеточные смыслы власти Украины, никакого отношения не имеющие к реальным смыслам и ценностям жителей Украины.

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