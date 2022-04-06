Сатановский: несмотря на свой скандальный характер, Жириновский был очень умен

Аргументы Недели → Мнение 13+

6 апреля 2022, 16:25 Александр Саргин

Фото: соцсети

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ушел из жизни, прожив почти 76 лет. Своими воспоминаниями о ярком политике с «АН» поделился президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

Запомнился как профессионал.

Жириновский запомнился мне прежде всего как профессионал. Об этом мало кто знал, но в своем университетском выпуске Владимир Вольфович был одним из лучших, и, безусловно, он был лучшим специалистом по Турции. В Институте стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова его всегда вспоминали очень теплыми словами.

Несмотря на свой жутко крикливый нрав и скандальный характер, Жириновский был очень умен. Ну что поделаешь, вот был у него такой имидж! Но на самом-то деле всё то, что он предсказывал, как правило, сбывалось, причем многие предсказания могли сбыться даже через большое количество лет.

Владимира Вольфовича непрерывно высмеивали за его прогнозы, считали его жутким скандалистом, который говорит только ради того, чтобы устроить свару, а ведь потом то всё это сбывалось. И что теперь про это можно думать, ведь очень часто Жириновский был абсолютно прав.

Люди со светлыми лицами сбежали, а он остался в стране.

Очень жаль, что Владимира Вольфовича теперь нет с нами! Жириновского просто некем заменить ни в его партии, ни в Думе. Его сейчас не хватало не только на передаче у Соловьева, его не хватало много где, хотя он был, повторяю, жутко скандальным и воспринимался с трудом.

Ну и где теперь все эти замечательные, добрые и интеллигентные люди со светлыми лицами, которые были кумирами девяностых годов? Они стали либо предателями, либо сбежали, наворовав все, что плохо лежало. А вот Жириновский этого не сделал, он оставался в стране до самого конца.

Что касается телевизионных криков, то крики они и есть крики. В простом же общении мы всегда очень хорошо понимали друг друга.

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