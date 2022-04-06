Владимир Соловьев: Жириновский бился за то, чтобы меня вернули на телевидение

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6 апреля 2022, 15:05 Александр Саргин

Фото: соцсети

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался на 76-м году жизни. Своими воспоминаниями о Владимире Вольфовиче с «АН» поделился теле- и радиоведущий Владимир Соловьев.

Я знал разного Жириновского.

- Я знал разного Жириновского. Это был выдающийся телевизионный деятель, абсолютно блестящий гость, который украшал любую программу. Он был совершенно гениальным аналитиком с даром предвидения, и сейчас уже общеизвестно, что такое количество точных пророчеств, которые сделал в политике Жириновский, наверное, не делал никто.

Но я также знал Жириновского как очень преданного друга. Хотя у нас никогда не были близкие-близкие отношения, но однажды был период, когда меня не было на телевидении, так вот он бился за то, чтобы меня на телевидение вернули.

Когда мы перед передачами или сразу после них общались один на один, то, как говорится, невооруженным взглядом было видно, насколько это внимательный, глубокий, тонкий, умный и очень доброжелательный человек.

Очень жаль, что он не дожил до победы.

Владимир Вольфович это, конечно, целая эпоха, которая ушла вместе с ним! Это просто явление, большой политик и, наверное, последний из могикан, из тех политиков, которые выходили в 90-х на площадь «против всех», кричали, убеждали, не боялись, как он это делал в 1991 году.

Это был публичный оратор, великолепный, гениальный, чувствующий свою аудиторию и подпитывающийся от нее. При этом все его предвидения, повторяю, оказались абсолютно точными. Жириновский, конечно, человек-легенда и его сейчас очень не хватает. Очень жаль, что он не дожил до победы.

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