Военные преступники на Украине используют те же методы, что и нацисты в годы Второй мировой войны

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2 апреля 2022, 21:58 Владислав Свергунов

В ходе подготовки к написанию магистерской диссертации по истории ко мне в руки попала докторская диссертация 1957 г. хирурга-уролога, основателя кафедры урологии ПМА прошедшего три больших войны - Первую мировую, Гражданскую и Вторую мировую Илариона Адроновича Иванова «Восстановительные операции при комбинированных повреждениях полового члена и мочеиспускательного канала».

Хотел бы отметить, что скупыми словами хирурга, через руки которого прошла не одна тысяча раненых, повествуется, как он и его коллеги боролись на своем фронте и на своей передовой успешно решали те задачи и проблемы, которые стояли перед государством.

Нацисты вели войну на истребление русской нации. К такому выводу я пришел, прочитав труд И.А. Иванова. Нацистские солдаты и офицеры вели прицельный огнестрельный огонь по половым органам мужчин - не только военных, но и медицинских работников. Сознательно не убивая мужчин, а делая из них инвалидов, не способных к сопротивлению и работе. У раненых развивается депрессивное состояние с суицидальными мыслями.

Данная проблема встала перед советскими медиками во время Второй мировой войны. Три военно-медицинских госпиталя пытались лечить сотни раненных с повреждениями полового органа и мочеиспускательного канала. И одной из основных проблем, стоявших перед хирургами, было подавленное эмоциональное стояние раненых, нежелание жить и работать, склонность к суициду. Для решения данной проблемы пришлось совершенствовать существующие методы лечения, а также искать более рациональные подходы к данной проблеме. На вооружение были взяты все новейшие разработки советской медицины.

В докторской диссертации И.А. Иванов описывает свой инновационный метод, основанный на разработках И.П. Павлова, Ф.П. Филатова, Н.И. Пирогова - метод фаллопластики из кожно-мышечного лоскута, а также разработку и изготовление уникального прибора для удаления потожировых желез и волос.

Повреждение либо полная огнестрельная ампутация полового члена сопровождается тяжелым депрессивным состоянием раненого. Согласно опыту профессора И.П. Павлова, существует тесная взаимозависимость психических и соматических процессов. Стоит только сказать раненому, что с помощью хирургической операции можно восстановить половой член, его самочувствие улучшается, появляется желание жить и работать. Из сухих статистических данных, приведенных в работе, следуют ужасающие цифры. Из 57 раненых, доставленных в госпиталь в первом эшелоне:

30 человек поступили с ранениями от мин;

2 - с осколками от гранат;

2 - с осколками авиабомб;

2 - с ранениями от артиллерийских снарядов;

18 - с ранениями обычными пулями;

2 - с ранениями разрывными пулями.

Последние два пункта свидетельствуют о том, что это была работа нацистских снайперов.

По характеру полученных повреждений у раненых можно сказать, что на первом месте после ранений от мин стоят ранения от пуль, как простых так и разрывных, запрещённых к применению. Осматривая характер повреждений по фотографиям в докторской диссертации И.А. Иванова, я как экс-оперуполномоченный уголовного розыска, отдела по раскрытию преступлений против личности, и сотрудник, имеющий опыт работы по расследованию подобных преступлений, сделал вывод, что стреляли прицельно по половым мужским органам. Так как на телах раненых есть только одно огнестрельное ранение в область паха, больше повреждений нет. При хаотичной стрельбе или стрельбе в бою из автоматического оружия либо при стрельбе очередью на теле человека остается несколько следов от попадания пуль. Данные повреждения на телах раненых отсутствовали.

Через руки И.А. Иванова прошла не одно сотня раненых с различными повреждениями - как с полной огнестрельной ампутацией полового органа, так и с застарелыми обширными дефектами полового органа. Разработанный им метод фаллопластики из кожно-мышечного лоскута поставил на ноги и вернул в строй не одну сотню бойцов Красной армии и простых граждан. Мне также довелось прочитать не одно письмо, полученное от благодарных людей, как от рядового, так и от генеральского состава.

Прочитав данный труд, я сделал два вывода:

1. Нацисты повсеместно вели войну на уничтожение нации русских, т.к. прицельно вели снайперский огонь из огнестрельного оружия по половым органам мужчин с использованием запрещенного Гаагской конвенцией разрывных боеприпасов.

2. Хирургия и урология в СССР прошли не одну войну и имеют огромный практический опыт, применённый в военные и послевоенные годы.

Больно слышать, как в последнее время политические деятели Украины выражаются теми же словами и, видимо, мыслят так же, как и нацисты третьего рейха. Они говорят в прямом эфире в средствах массовой информации о том, что российских солдат и мирных граждан необходимо кастрировать и вести войну на уничтожение нации. Да и чего можно ожидать от людей, кумиром которых являются такие международные преступники, как С. Бандера и Р. Шухевич.

Владислав Свергунов, член Русского географического общества Российской Федерации, член Военно-исторического общества Российской Федерации.

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