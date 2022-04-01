Коротченко: европейцы будут передвигаться на велосипедах, постоянно мерзнуть и мечтать о том, чтобы лишний раз сходить в душ

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1 апреля 2022, 15:25 Александр Саргин

Фото: соцсети

С сегодняшнего дня, согласно указу, накануне подписанному президентом РФ Владимиром Путиным, расчеты по поставкам газа в недружественные страны будут осуществляться только за рубли.

Как сообщили в компании «Газпром», сегодня контрагентам были направлены официальные уведомления о «новом порядке расчетов за газ в рублях». В компании подтвердили, что и в дальнейшем будут оставаться «ответственным партнером» и «надежно экспортировать» газ потребителям.

«Наша страна начала эпохальные преобразования, - сказал «АН» главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса Игорь Коротченко. - Мы объединяем целый ряд государств и экономик мира. Эти государства не имеют желания встраиваться в западные санкции и открыто заявляют о своем суверенитете. Европа поставлена перед фактом: сегодня вы начинаете покупать всё за рубли, а продажа газа за нашу национальную валюту – это, разумеется, только начало. Это эпохальное событие однозначно повлияет на изменения, которые произойдут и в других регионах мира».

Аналитик считает, что Путин сегодня «возрождает» величие России как мощной, справедливой, честной и самодостаточной страны, которая обретает надлежащее место в современном мире, и мы «не позволим ставить на колени» народы нашей державы!

Накануне президент РФ отметил, что некоторые европейские политики готовы «пренебречь» интересами своих граждан в угоду «своим заокеанским хозяевам».

«Подавляющее большинство стран Европы сегодня не обладают суверенитетом, - продолжает Коротченко. – Но почему простой европеец из своего кармана должен оплачивать благополучие США? То есть Америка через энное количество лет начнет поставки в Европу своего сжиженного газа, а вы, ребята, пока скачите, мерзните, но ни в коем случае не покупайте дешевый российский газ!»

По словам Путина, на фоне заявлений западных стран об отказе от российских энергоресурсов, власти призывают европейцев «меньше есть», «теплее одеваться», чтобы сэкономить на отоплении, и отказаться от поездок ради «абстрактной» североатлантической солидарности.

«Да, представители элит некоторых стран Запада предлагают населению есть меньше мяса, жить в холоде, не принимать душ и т.п., - отмечает главред «Национальной обороны». - Ну что ж, таковым можно дать только один совет: скачите и кричите – кто не скачет, тот москаль! Пусть Шольц и Макрон наденут вышиванки, возьмут флаги Украины и возглавят колонну скачущих».

Коротченко считает, что лицемеры, представляющие западные элиты, «утверждают», что за провалы в их политике должны платить простые французы, немцы, испанцы, итальянцы и т.д. По сути, они предлагают европейцам платить за то, что их странами «руководят идиоты», которые не могут позаботиться ни о своем государстве, ни о народе.

Представитель научного сообщества ФРГ Биджан Тавассоли в беседе c RT заявил, что Европа вредит себе «назло Путину». А вот премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что Евросоюз «не сможет заменить» дешевый российский газ на американский.

«Европа сегодня стоит перед выбором, - констатирует Игорь Коротченко в беседе с «АН»: – Либо платить рублями для начала за российский газ, а потом и за другие товары, либо осуществлять в своих странах деиндустриализацию по украинскому сценарию. Если европейцы пойдут по второму пути, то в лучшем случае будут передвигаться на велосипедах, постоянно мерзнуть и мечтать о том, чтобы лишний раз сходить в душ. Ну что ж, таковой будет цена ошибок и бесхребетности руководителей этих стран».

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