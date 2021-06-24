Однажды в Америке. Часть 3

Аргументы Недели → Мнение 13+

24 июня 2021, 15:44 Михаил Смиренский,

Фото из открытых источников

Этим материалом мы заканчиваем криминальную трилогию о т.н. «еврейской мафии» США начала XX века. Почему именно эта тема показалась нам интересной? Наверное тем, что именно об этой мощнейшей преступной группировке Америки в свободном доступе информации было чрезвычайно мало, хотя реальных дерзких и изощренных преступлений те персоналии в истории США совершили великое множество.



Но странное дело: именно эти люди и их дела вдохновили известных американских писателей, драматургов и режиссеров на создание эпохальных художественных произведений, которые до сих пор занимают высшие положения в мировой культуре, как и их прототипы в свое время – на криминальном небосклоне Америки. Итак.



Ты – мне, я – у тебя!



Об Арнольде Ротштейне, выходце из семьи кишиневских евреев, бежавших в Америку от нищеты и унижений, мы уже рассказывали в предыдущих публикациях и все же… Список его преступных «изобретений» столь обилен и нестандартен, что заслуживает продолжения. Например.



Помимо традиционного рэкета (который впервые в качестве способа легкого обогащения изобрел в США именно Ротштейн), контроля за проституцией и торговлей наркотиками на улицах Нью-Йорка (чем так же успешно промышляли и его, тоже именитые, «коллеги»), Ротштейн изобрел и несколько сугубо персональных «ноу-хау», которые сильно потрепали американскую экономику, но лично ему принесшие не один миллион долларов.



Во время первой мировой войны в США и Европе чрезвычайно популярны были т.н. «облигации военного займа». Эти платежные бумаги в основном разносили по конторам нанятые мальчишки – разносчики. Естественно, без всякой охраны. Этим обстоятельством и заинтересовался Арнольд Ротштейн, к тому времени уже обладавший солидной бригадой рэкетиров, готовых ради своего босса на все.



Именно они по его команде и стали нападать на этих мальчишек – рассыльных, отнимая при этом заветные ценные бумаги. Ко всему прочему, Ротштейн, верный своему правилу «делать дела тихо и чужими руками», успешно многих из тех рассыльных… подкупил. Теперь завербованные за копейки пацаны сами сообщали – где и когда на них удобнее всего «напасть» людям Ротштейна. Дело успешно расширялось и со временем из разряда банальных уличных грабежей перешло в разряд политических, т.к. стало угрожать целостности государственной экономической политики США: речь уже шла о миллионах!



Косвенных улик, указывающих на то, что за глобальной аферой стоит именно Ротштейн, у полиции было достаточно, но… свидетели тут же отказывались от своих слов, либо вообще прекращали все разговоры на эту тему. Ко всему прочему у талантливого авантюриста к тому времени помимо подкупленных мальчишек – разносчиков в активе числились и высокопоставленные чиновники, и полицейские, и судьи. Тоже, естественно, купленные на те деньги, которые по долгу службы и должны были охранять.



Похищенные ценные облигации, имевшие хождение наряду с долларом, сам Ротштейн через подставные конторы успешно использовал во многих, часто уже и легальных операциях. Ими, например, он расплачивался за поставки спиртного из Англии и Кубы. В Швейцарии краденые ценные бумаги Ротштейн сумел встроить в легальную систему банковского бизнеса, обогатив себя еще на десятки миллионов, и на ту же сумму ослабив некоторые солидные швейцарские банки.



Еще при жизни Ротштейн помимо того, что стал легендой криминального мира Америки, еще своими делами невольно заставил и американское правительство серьезно пересмотреть многие пункты политики национальной безопасности США и кратно законодательно усилить ее.



Именно его криминальная деятельность позволила властям США экстренно создать в 1930г. Национальное бюро по борьбе с наркотиками, которое пытается с ними бороться до сих пор. Не было бы счастья, да несчастье помогло?



После гибели Арнольда Ротштейна его криминальная Мега-империя была немедленно разорвана на лакомые части вчерашними друзьями и компаньонами. Те, кого полиция все же смогла арестовать, на допросах охотно рассказывали о деятельности их вчерашнего босса, не боясь за последствия. Так стали известны и географические масштабы этой деятельности кишиневского еврейского мальчика: Центральная Европа, Турция, Китай, Гонконг, Тайвань, Макао, Тайланд, Куба и т.д.



Не случайно сам Френсис Скот Фицджеральд в своем эпохальном романе «Великий Гэтсби» увековечил уже после гибели Арнольда Ротштейна под именем Мейера Вульфшима, чего сам автор никогда не скрывал и гордился найденным образом.



Король умер? Да здравствует король!



Роковой выстрел в отеле «Park Central», оборвавший жизнь удачливого авантюриста, прозвучал по указанию не менее значимого американского гангстера, тоже выходца из тогда российского городка Гродно Мейера Лански, до переезда в США носившего фамилию Сухомлянский.



В империи Ротштейна Лански – Сухомлянский занимал видную должность главбуха, т.е. человека, который о финансовых делах своего босса знал все! Кстати, в известном фильме «Однажды в Америке» именно Мейер Лански стал прообразом обаятельного садиста и главного финансиста мафии Макса Берковича.

Захватив рычаги управления финансами вчерашнего друга в свои руки, Мейер Лански становится фигурой в криминальном мире не менее значимой, чем его предшественник Ротштейн. При этом он был ортодоксальным евреем, свято чтившим все религиозные иудейские обряды, читавшим Тору и истово соблюдавшим «шабат», запрещавшим правоверным евреям выполнять хоть какую-то работу по субботам. Сегодня неизвестно, не снижалась ли кривая кровавых преступлений в Америке именно по субботам или нет? Впрочем, это не так важно, т.к. Лански, как и Ротштейн, старался своими руками преступлений не совершать, часто говоря, что в «их бизнесе главное – это ум!». Чего-чего, а ума этим парням хватало…



Будучи правоверным иудеем, Мейер Лански всячески приветствовал создание государства Израиль и на протяжении всей своей жизни как мог помогал и молодому государству, и отдельным его гражданам. А мог он многое…



Например, когда в 30-х годах в Германии к власти пришли нацисты, оттуда началось массовое бегство лиц еврейской национальности. Бежали, в основном, в Америку морскими путями транзитом через Кубу. Но в 1939г. кубинские власти, допуская, что в очевидной второй мировой войне Америка может не устоять перед войсками вермахта, а заодно «под раздачу» попадет и зависимая Куба, внезапно запрещают транзит немецких евреев через свою страну.



У берегов этого острова стали собираться пароходы с беженцами, которым кубинские власти запретили заходить в свои порты. Намечался серьезный коллапс, но…



В ситуацию вмешался Мейер Лански, который в то время уже единолично владел всеми казино и прочими «развлекалками» на острове (а стало быть, и государственными чиновниками страны – авт.).



Он предложил из своего кармана заплатить по пятьсот (!) долларов за каждого еврейского переселенца с тем, чтобы им был обеспечен комфортный транзит во Флориду. Конечно, отказа не последовало.



Странно, почему американцы, снявшие прекрасный фильм «Список Шиндлера», не сняли такой же под названием «Список Лански»? Кстати, увековечить имя своего благодетеля мог бы и Израиль, который как государство своим созданием во многом обязан именно ему, выходцу из российского тогда Гродно с начальной фамилией Сухомлянский.



По рассказам его дочери Сэнди Лански, когда решался вопрос о создании государства Израиль, у тогдашнего президента Трумена были сильные сомнения в целесообразности такового геополитического демарша.



Тогда именно Лански собрал для разговора всех «авторитетов» штата Миссури, где на свет в свое время и появился будущий президент Трумен. Те задачу поняли и через некоторое время президенту Америки изящно не только напомнили, благодаря чьим усилиям он занял президентское кресло, но и дали понять, что также легко он его может и потерять. Шантаж? Конечно! Но во благо целой мировой нации, т.к. Трумен сразу стал самым главным сторонником создания нового государства!



Кстати, Израиль как государство, несмотря на поддержку США, в Европе многие страны не приняли. Последовали жесткие санкции (вот откуда, оказывается, у этого международного рычага давления ноги растут – авт.). Например, в конце 1948г. в Израиль было запрещено поставлять любое оружие, в котором молодая страна крайне нуждалась. И снова как добрый Оле-Лукойе на сцену вышел Мейер Лански. Он через своих европейских коллег разрабатывает оригинальную схему, согласно которой огромные потоки оружия, подлежащие постепенному возврату после войны в США, на самом деле… доставлялись в Израиль! Да, чудны дела твои, Господи…



В 70-х годах Лански, обвиненный властями США в незаконных деяниях, вынужден был-таки переехать на пмж в… созданный своими же руками Израиль. На самом деле, как после его смерти рассказывала дочь Лански Сэнди, гонения на ее отца были местью тогдашнего президента США Никсона, которому именно Лански не разрешил стать своим компаньоном при строительстве серии казино на Багамских островах.



США потребовали у Израиля выдать им Мейера Лански как государственного преступника. Не дожидаясь вердикта, Лански бежит в Парагвай, попадает в руки ФБР и все же предстает перед американским правосудием, но…



Американские судьи так и не смогли предъявить боссу всех боссов ни одного прямого обвинения. Лански ограничивают в передвижениях по стране и он до последних дней коротает время на своем роскошном ранчо. Говорят, что у его ворот круглосуточно парковались роскошные черные Кодиллаки, которые особо любимы американскими мафиози. Как, впрочем, и американскими президентами.

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