Что делать с коррупцией в России. Часть 9

Аргументы Недели → Мнение 13+

20 июля 2020, 13:36 [ «Аргументы Недели», Николай Смиронов ]

Фото: соцсети

Сегодня мы поговорим о структурах власти, которые может быть напрямую и не связаны с борьбой с коррупцией, но вносят в этот процесс свой существенный вклад.

Первое – это природоохранная прокуратура. Для любого строительства необходимы инертные материалы, такие как щебень, песок, гравий и т.п. Зачастую их поставляют сторонние организации, и далеко не все из них имеют право добычи указанных полезных ископаемых, иными словами, они бесплатно берут у государства его ресурсы и ему же продают, на том и наживаются.

По непонятной для меня причине, такие действия квалифицируются по статье ст. 171 УК РФ, как не законное предпринимательство. Получается, взял бесплатно у государства и государству же продал, и это всего лишь незаконное предпринимательство! А почему же это не хищение? Сошлюсь на авторитетный источник - Примечание 1. к ст. 158 УК РФ: «Под хищением … понимается совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие (!) и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику…». Иными словами, взял чужое без ведома хозяина – это хищение: кража, мошенничество, присвоение и т.п., а незаконное предпринимательство – это всего лишь осуществление предпринимательской деятельности без надлежащего оформления.

Наказание за незаконное предпринимательство значительно ниже, чем за любое из хищений, да и сроки давности минимальные, в результате - пока выявили, пока расследовали - пора прекращать в связи с истечением этих самых сроков. Такая ситуация позволят растаскивать богатства страны, не переживая о возможной ответственности. Почему существует такая практика, не знаю, надеюсь на комментарии авторитетных юристов.

Кто и как должен бороться с незаконной добычей природных ресурсов? В первую очередь – это обязанность природоохранной прокуратуры. Для эффективной борьбы с данным видом противоправных деяний прокуратуре необходимо запрашивать информацию обо всех, именно обо всех (!) поставщиках инертного материала, на всех, без исключения, стройках и проверять законность его получения. Результатов в виде выявленных преступлений, пусть даже предусмотренных ст. 171 УК, будет у неё более чем предостаточно!

Кроме природоохранной прокуратуры, в борьбе за сохранение казённых денег, может внести более весомый вклад налоговая инспекция. Для того чтобы совершать хищения вышеперечисленными способами, нужны предприятия, с которыми будут заключаться договора на фиктивные поставки материалов или услуг. Отличительной чертой этих предприятий является то, что они ничего не производят, соответственно не несут никаких расходов (нет расходов на зарплаты, приобретение техники и т.п.), но при этом получают весьма высокий доход. Все это четко видит налоговая инспекция, но думает она только о получении налогов и ни о чём более. На мой взгляд, налоговая должна выявлять аналогичные предприятия и ставить в известность соответствующие контролирующие органы для изучения их «экономического чуда».

И наконец, еще один важный инструмент, который мы не можем обойти стороной – это электронный ресурс для обращений граждан первому лицу страны. Задуман он был для того, чтобы граждане, в случае нарушения их прав, могли сразу обратиться в администрацию Президента РФ, минуя более низкие властные ступени. Это достаточно серьезный механизм - пришедшие обращения не остаются без внимания, на них даются четкие и аргументированные ответы. Но не всегда гражданин, таким образом, сможет добиться устранения нарушений собственных прав.

Допустим, на местах, не хотят возбуждать уголовное дело и отказывают в этом по надуманным основаниям. Гражданин в надежде на справедливость обращается к руководителю страны. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, конечно же, отменяется вышестоящим руководителем и отправляется на дополнительную проверку, там материалы пылятся какое-то время, после этого опять в возбуждении отказывается и далее, решение опять отменяется. Создается видимость работы, одни проводят проверку, другие отменяют незаконные решения. Длиться это может сколько угодно долго, пока у потерпевшей стороны не опустятся руки. Что делать? Очень важно, чтобы администрация президента не только отправляла наши обращения по соответствующим инстанциям, но и контролировала вышеупомянутый юридический пинг-понг.

Что делать с коррупцией в России. Часть 1

Что делать с коррупцией в России. Часть 2

Что делать с коррупцией в России. Часть 3

Что делать с коррупцией в России. Часть 4

Что делать с коррупцией в России. Часть 5

Что делать с коррупцией в России. Часть 6

Что делать с коррупцией в России. Часть 7