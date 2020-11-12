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В некоторых сельмагах не соблюдают санитарные правила

12 ноября 2020, 04:26 [ «Аргументы Недели. Владивосток» ]

В некоторых сельмагах не соблюдают санитарные правила

9 ноября административной комиссией на территории Уссурийского городского округа  обследовано 76 объектов торговли, общественного питания, а также гостиницы. Выявлено четыре нарушения, из них два – в магазинах сёл Каймановка и Дубовый Ключ.

Так, в продовольственном магазине села Дубовый Ключ продавцы не вели термометрию и не соблюдали графики дезобработки помещения, сообщает сайт администрации Уссурийского городского округа.

В селе Каймановка наоборот провинились покупатели – они находились в магазине без средств индивидуальной защиты. В обоих случаях на сотрудников предприятий торговли составлены акты, теперь сельские магазины ждёт повторная проверка.

Нарушения режима повышенной противоэпидемической готовности выявлены и в уссурийском кафе «Кореан Хаус». Здесь столики в зале расставлены настолько близко друг к другу, что расстояние между ними меньше рекомендованных Роспотребнадзором полутора метров.


Также за 9 ноября было проверено 108 единиц общественного транспорта. Членами административной комиссии нарушений не выявлено, а сотрудники полиции установили девять фактов нарушения масочного режима в автобусах и такси. Во всех случаях составлены протоколы по статье Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) Российской Федерации. Теперь пренебрегших санитарными правилами ждёт административный штраф в размере от 1000 до 30 000 рублей.


Ещё раз напомним, режим повышенной готовности продолжает действовать на территории всего Приморского края до особого распоряжения властей. Руководители предприятий, учреждений, организаций обязаны обеспечить соблюдение гражданами санитарно-эпидемиологических требований на своей территории. Если у посетителей отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания – маски, респираторы и иные средства защиты, то такие посетители не должны допускаться в торговые объекты и места оказания услуг. То же требование действует и по отношению к руководителям транспортных компаний, осуществляющим деятельность по перевозке пассажиров и багажа.

Остальным приморцам также необходимо придерживаться санитарных требований: при посещении общественных мест гражданам следует соблюдать комплекс противоэпидемических мероприятий: использовать защитные маски, перчатки, соблюдать социальную дистанцию, по возможности пользоваться антисептиками.

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